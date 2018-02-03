Эпидемия гриппа в Латвии: больше всего болеют дети до четырех лет

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Виталий Вавилкин
09:45 03.02.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Гриппом на минувшей неделе больше всего болели дети в возрасте до четырех лет, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний.

Случаи гриппа зарегистрированы во всех возрастных группах, но дети до четырех лет болели чаще других — 79,8 случая на 100 000 населения.

 

В группе от 5 до 14 лет заболеваемость составила 35,5 случая на 100 000 жителей, от 15 до 64 лет — 30,4 случая, старше 65 лет — 4,8 случая.

 

Инфекциями верхних дыхательных путей также больше всего болело детей в возрасте до четырех лет — 5586,6 случая на 100 000 населения.

 

С диагнозом гриппа на минувшей неделе в больницы попали 34 пациента, в том числе семь — в возрасте до четырех лет.

 

Как сообщалось, интенсивность распространения гриппа на прошлой неделе выросла более чем в три раза, но по-прежнему остается низкой — в среднем 28,9 случая на 100 000 населения. Это значительно ниже, чем средние показатели за последние пять лет.

LETA / Фото
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Павел Кириллов
02.02.2018

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