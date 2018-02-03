Эпидемия гриппа в Латвии: больше всего болеют дети до четырех лет

Случаи гриппа зарегистрированы во всех возрастных группах, но дети до четырех лет болели чаще других — 79,8 случая на 100 000 населения.
В группе от 5 до 14 лет заболеваемость составила 35,5 случая на 100 000 жителей, от 15 до 64 лет — 30,4 случая, старше 65 лет — 4,8 случая.
Инфекциями верхних дыхательных путей также больше всего болело детей в возрасте до четырех лет — 5586,6 случая на 100 000 населения.
С диагнозом гриппа на минувшей неделе в больницы попали 34 пациента, в том числе семь — в возрасте до четырех лет.
Как сообщалось, интенсивность распространения гриппа на прошлой неделе выросла более чем в три раза, но по-прежнему остается низкой — в среднем 28,9 случая на 100 000 населения. Это значительно ниже, чем средние показатели за последние пять лет.
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