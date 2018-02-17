Эпистолярная история

Милосердова Мария, 11-й класс рижской средней школы № 13.

«Здравствуйте, друг!

Вас никогда ни удивляло, почему на Юге так хорошо?! И насколько свободно! Вы живете на этой земле так долго, что уже, наверное, привыкли. Но вы же не могли не замечать этого раньше? Не зря люди, стянутые городским снобизмом и ничего не видящие сквозь пелену смога на глазах, так меняются, приезжая сюда. Раскрываясь, как цветы багряника, они сами не замечают, как становятся чуточку лучше, чуточку добрее. И в глазах уже не мутная пелена, а что-то ясное и новое. Неужели так зарождается любовь? Необязательно к чему-то или к кому-то определенному. Просто слегка дребезжащее чувство, сжимающее тебя и порождающее желание сжимать все на свете в своих ладонях.

Я много думал, чему же все-таки мы должны быть благодарны за столь щедрый подарок? Может, горячий воздух или особый теплый южный запах что-то рождает в душах. Для людей свобода становится не просто словом, а чувством. Их темперамент (будто и правда от слова «температура») меняется, и вот уже самый заурядный циничный N преображается в нового страстного N. В маленьких комнатах наших домов–коробок свобода чувствует себя замурованной и быстро становится лишь словом, мелькающим в утренней газете или в альбомах с фотографиями. На Юге же ей раздолье!

Как много я видел в этих местах любви! Любви страстной, любви отчаянной, любви «несмотря на...» Недавно рассказал мне один здешний бродяга с усталым посеревшим лицом, но все еще блестящими глазами предание (встретил я его по дороге домой одним вечером, и, к моей радости, направлялся он со мной в одну сторону). Так вот, рассказал он мне об одной девушке, звали ее Тависа. Черноволосая южанка, что жила в этих местах. В местах, где солнце садится быстро и жизнь вся будто один бесконечный миг. В местах, где бегала она по горячим камням босиком и залетала, словно птица, на Аю-Даг, чтобы петь там свои песни.

Песня девушки:

«Ай югары, ай югары,

Айга менәсем килә;

Айга менеп, түбән карап,

Сине күрәсем килә.

Кызарып кояш чыкканда

Нурлар төшә түтәлгә.

Күзем төшсә, күңелем төшми

Синнән башка бүтәнгә.

Аклы-чуклы ал тасмаңны

Тагып җибәр тәңкәңә.

Шул егетне яратам, дип,

Әйт, Зөләйха, әнкәңә»

(Татарская народная песня – перевод автора эссе)

Ах, до высокой, ах, до высокой

Луны хочу подняться я.

Поднявшись на нее, мечтаю

Внизу увидеть, друг, тебя,

Когда, краснея, солнце всходит,

Лучами землю серебря.

Другим моей любви не видеть,

Коль лик ловлю твой в свете дня.

На голову надень, родная,

С узором алый свой платок

И спой, Зэляйха, песню маме

Про юношу, в ком твой порок.

Стоя на скале, ощущала она себя свободной, хотя сама и не понимала, что это, ведь не ведала она другой жизни.

В края эти однажды пришел корабль. Корабль, наполненный товаром, ничем не интересным, и людьми, походящими на свой товар. Впрочем, был на нем юноша, еще более одинокий и связанный городской жизнью и ее холодом. Лишь спустившись на берег этого нового края, почувствовал Он, будто что-то переменилось внутри (говорят, что в него вселился дух свободы, но верить или не верить – дело каждого). Внешне все было как прежде, лишь глаза его заблестели ярче и слух его уловил едва слышную песню. Сам ветер занес юношу на скалу и кинул в ноги к Тависе, чуть не сбросив обоих вниз, в глубь моря.

Любовь дикая, нечеловеческая загорелась меж ними. Будто и впрямь что-то демоническое управляло. Юноша не мог оторвать взгляда от возлюбленной и, обычно спокойный и безразличный, держал Ее крепко, будто боясь упустить. Могли гулять они по скалам, где тяжело было дышать, и нагими купаться в море, ощущая, что они – все и ничего одновременно. Они стихия. Они свобода.

Уходил корабль на следующий день, и не слышен был гул его из-за пронзительного стона Тависы. Уплывая, плакал и юноша, оставляя свои слезы гладкими камнями у берега Черного моря. Но лишь покинул Он те края, будто забыл и тот теплый воздух, и те горячие лобзания черноволосой Тависы. Осталась и вся его любовь, и блеск глаз там, на Юге, искриться бликами на волнах. Не вернулся он туда позже, хоть и клялся, целуя дрожащие руки Тависы. И весточки не получила южанка, что не остывала ни на миг и каждое утро поднималась на скалу, напевая песню и смотря вдаль своими черными, будто нечеловеческими глазами.

Долго думал я об этой истории и бродяге с блестящими глазами. Была эта история лишь выдумкой? Забрался я на гору, о которой говорил мне старик, и нашел там крест, и написано было на нем:

«Ах, до высокой, ах, до высокой

Луны хочу подняться я.

Поднявшись на нее, мечтаю

Внизу увидеть, друг, тебя».

Поклонился я кресту, и мысли мои ушли куда-то совсем далеко отсюда.

Говорю вам: не бывает любви без свободы. Ни между людьми, ни какой-либо другой. Свобода, как поток, как дух, врывается в нас, а чуть мы спугнем ее, сыплется, как песок, оставляя лишь следы-воспоминания.

Пишу вам, чтобы поделиться тем, что не могу в себе держать и что так долго терзало мою душу.

Ваш друг».