По его информации, главы государств обсудили происходящее в сирийском городе Африне и провинции Идлиб во время телефонного разговора. В ходе беседы Эрдоган указал, что операция «Оливковая ветвь» против курдских формирований будет продолжаться по плану. «Если сирийский режим пойдет по такому пути [соглашения с курдами], будут последствия», — добавил он.
На сайте Кремля между тем опубликовано сообщение о телефонном разговоре Путина и Эрдогана. В нем, в частности, отмечается, что президенты обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия в астанинском формате, а также затронули обстановку на северо-западе Сирии с учетом операции Анкары, однако подобные высказывания турецкого лидера не упоминается.
Ранее 19 февраля турецкая армия начала массированный артиллерийский обстрел Африна, чтобы помешать вводу сирийских правительственных войск в этот район. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также пригрозил армии Сирии военными действиями, если она поддержит курдов в городе, однако если войска очистят от них регион — то проблемы нет, добавил он.
Турция с 20 января проводит в Африне операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов. Анкара считает террористами представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных отрядов народной самообороны (YPG). Эрдоган допускал, что турецкие войска дойдут до Идлиба после взятия под контроль Африна.
Молодец Эрдоган, нагни Вовку« ответить
Lai arī cik rašša nesūtītu nāvē savus pilsoņus,lai cik izgāztu savu pilsoņu naudas šajā reğionā,pēc 10 gadiem būs gāzes ,un arī naftas cauruļvads no Kataras(tuvajiem austrumiem)uz Eiropu . Tāpēc rašša taisa karu,Gruzija,Ukraina,Sīrija..jo,raša turās uz gāzes un naftas..nekā personīga,tikai bizness...« ответить
Malacis Erdogans! 100% atbalstu!« ответить
ахахаха
Lielais Putina draugs! Ha Ha Ha Nostādīja to vēža pozā!« ответить
А ты по жизни vēža pozā« ответить
кровные братья ))))« ответить
ыыы. Kā tev patika kad Aio Beness tevi drāza?« ответить
2 уроды« ответить
эрдоган-дончик еще и кровожадный султан!!« ответить
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Встреча президентов РФ, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани готовится, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.« ответить
Sekss trijatā! Ha Ha Ha« ответить
Sekss trijatā! Latviešu patriots, ваня и Айо! Ha Ha Ha« ответить