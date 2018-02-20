Эрдоган серьёзно предупредил Путина о будущем Сирии(17)

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Герман Бергер
21:10 19.02.2018
В мире / Политика

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал российскому лидеру Владимиру Путину о последствиях, ждущих Сирию в случае поддержки курдских формирований. Об этом сообщает в понедельник, 19 февраля, телеканал NTV.

По его информации, главы государств обсудили происходящее в сирийском городе Африне и провинции Идлиб во время телефонного разговора. В ходе беседы Эрдоган указал, что операция «Оливковая ветвь» против курдских формирований будет продолжаться по плану. «Если сирийский режим пойдет по такому пути [соглашения с курдами], будут последствия», — добавил он.

 

На сайте Кремля между тем опубликовано сообщение о телефонном разговоре Путина и Эрдогана. В нем, в частности, отмечается, что президенты обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия в астанинском формате, а также затронули обстановку на северо-западе Сирии с учетом операции Анкары, однако подобные высказывания турецкого лидера не упоминается.

 

Ранее 19 февраля турецкая армия начала массированный артиллерийский обстрел Африна, чтобы помешать вводу сирийских правительственных войск в этот район. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также пригрозил армии Сирии военными действиями, если она поддержит курдов в городе, однако если войска очистят от них регион — то проблемы нет, добавил он.

 

Турция с 20 января проводит в Африне операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов. Анкара считает террористами представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных отрядов народной самообороны (YPG). Эрдоган допускал, что турецкие войска дойдут до Идлиба после взятия под контроль Африна.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (17)
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Саня 21:13 19:02:2018

Молодец Эрдоган, нагни Вовку

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Kursis 01:22 20:02:2018

Lai arī cik rašša nesūtītu nāvē savus pilsoņus,lai cik izgāztu savu pilsoņu naudas šajā reğionā,pēc 10 gadiem būs gāzes ,un arī naftas cauruļvads no Kataras(tuvajiem austrumiem)uz Eiropu . Tāpēc rašša taisa karu,Gruzija,Ukraina,Sīrija..jo,raša turās uz gāzes un naftas..nekā personīga,tikai bizness...

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Саня 21:19 19:02:2018

Malacis Erdogans! 100% atbalstu!
ахахаха

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Latviešu patriots 21:48 19:02:2018

Lielais Putina draugs! Ha Ha Ha Nostādīja to vēža pozā!

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ыыы 22:06 19:02:2018

А ты по жизни vēža pozā

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уу 22:09 19:02:2018

кровные братья ))))

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Latviešu patriots 22:21 19:02:2018

ыыы. Kā tev patika kad Aio Beness tevi drāza?

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joker 21:56 19:02:2018

2 уроды

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joke-у 22:05 19:02:2018

эрдоган-дончик еще и кровожадный султан!!

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INFO 22:04 19:02:2018

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Встреча президентов РФ, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани готовится, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Latviešu patriots 22:22 19:02:2018

Sekss trijatā! Ha Ha Ha

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ыыы 22:39 19:02:2018

Sekss trijatā! Latviešu patriots, ваня и Айо! Ha Ha Ha

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (17)