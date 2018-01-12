Еродепутат Вайдере сравила стиральный порошок из Германии и из Латвии(11)

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Тимур Пушкарев
15:25 12.01.2018
Наша Латвия / Торговля

Латвия на сегодняшний день является единственной страной в ЕС, которая не подтвердила разницу между качеством продуктов питания и товарами для дома в Восточной и Западной Европе. Об этом в эфире LNT заявила Евродепутат от Латвии Инесе Вайдере, сообщает Skaties.lv.

Она пояснила, что исследования с целью понять насколько одни и те же продукты отличаются по качеству в разных странах Европы проводятся сравнительно недавно, поэтому она считает любые выводы преждевременными.

 

«На данный момент мы единственные, кто говорит, что проблем нет. Проблему только сейчас начали серьезно изучать, поэтому говорить в самом начале, что проблем нет — очень рискованно.

 

Я сама наблюдала существенные различия. Например, заметный результат после стирки порошком, купленным в Германии или в Латвии. Многие люди жалуются на это», — сказала евродепутат.

 

По ее словам, в других странах Европы в ходе исследований такие различия подтвердились.

 

«Есть исследования в Хорватии, Чехии и Словакии, которые доказывают, что различия существуют. Даже Продовольственно ветеринарная служба Латвии констатировала различия, но назвала их несущественными. На мой взгляд, даже если есть различия и они не могут быть обоснованы ничем серьезным, это дискриминация потребителей», — заключила Вайдере.

 

Напомним, что ранее Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) констатировала несущественные отличия между импортными продуктами одинаковых марок, продаваемыми в Латвии и в других странах Европы.

skaties.lv / Фото LETA
Комментарии (11)
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П у т и н 15:33 12:01:2018

Если в Латвии порошок хуже, чем в Германии, представляю какое дерьмо свозят в рашку

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Александр Шерстобитов 15:37 12:01:2018

скаклы вообще навоз едят

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Да 15:45 12:01:2018

О смотрите дамы и господа ещё один выпердыш под ником путин образовался. И в его голосе чувствуется злоба бессильная. Видно в свое время хорошо отхватил п....й от русского. Это радует.

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справка 16:35 12:01:2018

Под ником Путин быдло варзилов, психбольной биомусор.

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Сравниваются продукты по ЕС 16:43 12:01:2018

Россия уже в ЕС или тебе только пукнуть?

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справке 16:48 12:01:2018

Могли бы и не объяснять . Уже по его нику понятно, что у чела с галвой не все дружно. Раньше Наполеоны были, теперь другие личности в почете.

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утка 16:50 12:01:2018

Так им россияне санкции включили,не ввозят.

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Latviešu patriots 15:51 12:01:2018

neatbalstu 100%
visur visi produkti vienadi.
citas valstis melo.

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СМЕРШ>>Latviešu patriots 16:01 12:01:2018

Нарисовался, latviešu ДАУН.

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сергей иванов 16:44 12:01:2018

"титульная нация"жополизов...им на голову сс....ут,а они утверждают,что это "божья роса"

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Реалист 18:29 12:01:2018

> Вайдере сравила стиральный порошок

Cравила — это каким местом организма?
Попой?

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (9)

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