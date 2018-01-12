Она пояснила, что исследования с целью понять насколько одни и те же продукты отличаются по качеству в разных странах Европы проводятся сравнительно недавно, поэтому она считает любые выводы преждевременными.
«На данный момент мы единственные, кто говорит, что проблем нет. Проблему только сейчас начали серьезно изучать, поэтому говорить в самом начале, что проблем нет — очень рискованно.
Я сама наблюдала существенные различия. Например, заметный результат после стирки порошком, купленным в Германии или в Латвии. Многие люди жалуются на это», — сказала евродепутат.
По ее словам, в других странах Европы в ходе исследований такие различия подтвердились.
«Есть исследования в Хорватии, Чехии и Словакии, которые доказывают, что различия существуют. Даже Продовольственно ветеринарная служба Латвии констатировала различия, но назвала их несущественными. На мой взгляд, даже если есть различия и они не могут быть обоснованы ничем серьезным, это дискриминация потребителей», — заключила Вайдере.
Напомним, что ранее Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) констатировала несущественные отличия между импортными продуктами одинаковых марок, продаваемыми в Латвии и в других странах Европы.
Если в Латвии порошок хуже, чем в Германии, представляю какое дерьмо свозят в рашку« ответить
скаклы вообще навоз едят« ответить
О смотрите дамы и господа ещё один выпердыш под ником путин образовался. И в его голосе чувствуется злоба бессильная. Видно в свое время хорошо отхватил п....й от русского. Это радует.« ответить
Под ником Путин быдло варзилов, психбольной биомусор.« ответить
Россия уже в ЕС или тебе только пукнуть?« ответить
Могли бы и не объяснять . Уже по его нику понятно, что у чела с галвой не все дружно. Раньше Наполеоны были, теперь другие личности в почете.« ответить
Так им россияне санкции включили,не ввозят.« ответить
neatbalstu 100%« ответить
visur visi produkti vienadi.
citas valstis melo.
Нарисовался, latviešu ДАУН.« ответить
"титульная нация"жополизов...им на голову сс....ут,а они утверждают,что это "божья роса"« ответить
> Вайдере сравила стиральный порошок« ответить
Cравила — это каким местом организма?
Попой?