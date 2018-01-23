Европейский рынок, несмотря на политические установки институтов Евросоюза, сделал выбор в пользу российского природного газа, считает эксперт Оксфордского института энергетических исследований Тьерри Брос.

«Шизофрения разделяет дипломатию и рынок в Европе. Рынок выбирает самый дешевый для производства и доставки в Европу газ, и это российский газ. Европа говорит, что она слишком зависима (от российского газа), однако ничего не было сделано, чтобы изменить это», – приводит слова эксперта телерадиокомпания RTL.

Что касается ставки ЕС на альтернативные источники поставок газа в страны-члены сообщества, то, как отмечает эксперт, это неминуемо сопряжено с дополнительными расходами. «Вопрос в том, кто будет за это платить?», – подчеркивает Брос.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач подверг критике звучащие в Европе утверждения о «слишком большой зависимости» от российских поставок газа.

«Разговоры о зависимости в данном случае совершенно неконструктивны и неадекватны ситуации, потому что в сфере торговли газом это состояние можно охарактеризовать как взаимная зависимость. Мы связаны дорогостоящей газотранспортной инфраструктурой. И в той мере, в которой потребитель зависит от поставок газа, в той же мере поставщик газа зависит от покупателя. Здесь есть определенный баланс интересов, и он идет на пользу обеим сторонам. Кроме того, доля российского газа на рынке ЕС хотя и внушительная, но она все равно не выглядит критической. Приведу пример. На рынке Турции доля российского газа превышает 50%, но, несмотря на сложные политические отношения, имевшие место в нашей недавней истории, со стороны РФ как поставщика никаких шагов, которые были бы использованы как инструмент давления на Турцию, предпринято не было. Потому что мы прекрасно понимаем, что партнерство, учет интересов между поставщиком и потребителем является важным условием продолжения сотрудничества на длительную перспективу», – сказал Алексей Гривач.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее сообщил, что российский концерн увеличил по сравнению с 2016 годом экспорт газа в Европу на 8,1% – до 193,6 млрд кубометров. Импорт российского газа в прошлом году увеличили, в частности, страны Северно-Западной и Центральной Европы.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что Украина за три-четыре года сможет сама обеспечивать себя газом.

«Хочу, чтобы мы за три-четыре года стали страной, которая обеспечит себя собственным газом. Как только это произойдет, мы на 20-30% сможем уменьшить цену газа», – сказал Гройсман в эфире украинского телеканала ICTV.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Согласно обновленной энергетической стратегии Украины, запланировано увеличение добычи газа до 35 млрд кубометров до 2035 года.

Старший аналитик инвестиционной компании «Альпари» Роман Ткачук прокомментировал заявление Гройсмана.

«Подобные заявления украинских политиков появляются не первый год. Но по факту мы видим, что в последние годы Украина закупала 4 млрд кубометров за счет реверсных поставок газа из Европы, то есть фактически это российский газ, который идет в обратную сторону. И «Нафтогаз», исходя из решения Стокгольмского арбитража, должен теперь этот объем выбирать из российских поставок. По всей видимости, как раз об этом объеме идет речь. Отмечу, что 4 млрд кубометров – это достаточно большой объем, и Украине будет сложно подыскать какие-то варианты внутри своей страны. Крупные месторождения, возможно, есть, но определенные сомнения по этому поводу возникают. На мой взгляд, это в большей степени политический ход и желание показать России, что Украина, мол, будет рассматривать другие варианты поставок газа, это элемент торговли. Сейчас, думаю, идут переговоры между «Газпромом» и «Нафтогазом» по цене газа, и эти заявления – часть игры», – сказал Роман Ткачук.

Стокгольмский арбитраж в декабре вынес решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» 2 млрд долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд кубометров газа, однако оставил условие «бери или плати» для 80% от этого объема, то есть 4 млрд кубометров. Закупать газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года.