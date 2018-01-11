ЕС не дает Украине 600 миллионов евро(4)

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Анатолий Тарасов
10:40 11.01.2018
Экономика / Финансы

Евросоюз отказал Киеву в выделении 600 миллионов евро в связи с невыполнением украинскими властями четырех из 21 условия предоставления экономической помощи, заявил глава представительства Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли в эфире «Украинского радио».

Также чиновник ЕС вновь отметил, что в Брюсселе призывают Киев срочно создать Антикоррупционный суд.

При этом Мингарелли не исключил возможности выделения Украине нового транша. По его словам, украинский лидер Петр Порошенко лично обратился к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой о выделении новой микрофинансовой помощи.

 

«Господин Юнкер сказал своим службам, чтобы те провели оценку объема помощи, которая необходима Украине с тем, чтобы оценить возможность предоставления такой новой макрофинансовой помощи», — добавил Мингарелли, слова которого приводит издание «Страна.ua».

 

В 2015 году Евросоюз одобрил программу оказания финпомощи Киеву на сумму 1,8 миллиарда евро. Ее действие истекает в конце этого месяца. Украине выделено пока 1,2 миллиарда евро от ЕС, в начале декабря 2017 года Еврокомиссия отказала украинским властям в выделении последнего транша в размере 600 миллионов евро. Киев получал средства в рамках этой программы в обмен на выполнение определенных требований, среди которых числится проведение различных реформ.

 

Активизация борьбы с коррупцией на Украине является одним из условий для осуществления третьего транша макрофинансовой помощи ЕС. Многие европейские политики не раз отмечали, что Киеву необходимо прилагать больше усилий для выполнения требований, выдвинутых Евросоюзом. Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что Украина «должна сделать намного больше для укрепления верховенства права и уважения прав собственности, а также усилить борьбу с коррупцией». Первый заместитель директора МВФ Дэвид Липтон отметил, что Киев обязан учредить Антикоррупционный суд.

Strana.ua / Фото
Комментарии (4)
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KOZA 10:50 11:01:2018

Тьфу!Какая убогость и низость.Как самим-то не противно,украинцы?Во ЧТО вы превратили свою прекрасную страну?В содержанку и п о та ск уху!

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10 дюймов 10:53 11:01:2018

когда уже Евросоюз обратит внимание на коррупцию в Латвии----такой беспредел, который твориться в верхах власти, ещё по миру поискать надо!!!----и ни одного уголовного дела===чем вообще занимается Брюссель???

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to ваня 11:20 11:01:2018

Tā turpiniet! Atbalstu 100%. (“Latviešu patriots”)

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выход есть 11:24 11:01:2018

срочно скакать каклам на палке

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Мнение
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Павел Кириллов
08.01.2018

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