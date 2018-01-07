ЕС потребовал с России миллиарды за не съеденную свинину(12)

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Владимир Бучельников
08:46 07.01.2018
Экономика / Макроэкономика

Евросоюз решил взыскать с России 1,39 млрд евро в год в связи с введенным страной ограничением на импорт свинины. Об этом пишет Politico.

По данным издания, данное требование ЕС Всемирная торговая организация направила в арбитражный суд.

 

По информации источников, ход делу дало именно требование властей ЕС к ВТО о компенсации.

 

Теперь суд должен решить, является ли иск справедливым. Если ответ будет положительным, то арбитраж определит возможность применения данной меры к России.

 

Отметим, что ВТО в 2016 году ВТО постановила, что Россия ввела незаконный запрет на импорт свинины из Евросоюза.

Полит.Ру / Фото
Комментарии (12)
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П у т и н 11:03 07:01:2018

Рашка попукает и заплатит. По поводу допинга тоже сначала гавкали, а 15 лямов МОКу выложили и отказались от флага и гимна.

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dlz77 11:48 07:01:2018

в ес производится слишком много продовольствия, а фермеры получают слишком большую зарплату.
несъеденное мясо надо раздать нуждающимся.
бесплатно.

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справка 12:35 07:01:2018

Под ником "Путин" пишет психбольной-биомусор вова верзилов, этот глист навозный, который каждый день вылазит из г0вна, чтоб тут о6осрать Россию и Путина.
Этому биомусору верзилову 45 лет, не работает, сидит на пособии, живёт в свинарнике без удобств в доме около Библиотеки. Сбежал сюда из Укропии от возмездия за стукачество.

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Евгений 17:59 07:01:2018

Справка .Адрес ,дай его адрес эту суку ваню а остальное уже за нами .

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ого 11:03 07:01:2018

БыдлоВТО не возмущалось незаконными санкциями ЕС против России?

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Latviešu patriots 11:34 07:01:2018

Я не понял прикол,с каких это пор Россия в ЕС!!!!!

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001 11:44 07:01:2018

Вот приду в максиму и потребую у них деньги за то , что я не покупал у них свинину

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ха 11:48 07:01:2018

А ушей от дохлого осла им не надо?

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ху 12:15 07:01:2018

Себе оставь, будет чем закусить на 23 февраля.

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Себе оставь, будет чем закусит 12:21 07:01:2018

Уверяю, тебе даже этого не достанется.

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12

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