По данным издания, данное требование ЕС Всемирная торговая организация направила в арбитражный суд.
По информации источников, ход делу дало именно требование властей ЕС к ВТО о компенсации.
Теперь суд должен решить, является ли иск справедливым. Если ответ будет положительным, то арбитраж определит возможность применения данной меры к России.
Отметим, что ВТО в 2016 году ВТО постановила, что Россия ввела незаконный запрет на импорт свинины из Евросоюза.
Рашка попукает и заплатит. По поводу допинга тоже сначала гавкали, а 15 лямов МОКу выложили и отказались от флага и гимна.« ответить
в ес производится слишком много продовольствия, а фермеры получают слишком большую зарплату.« ответить
несъеденное мясо надо раздать нуждающимся.
бесплатно.
Под ником "Путин" пишет психбольной-биомусор вова верзилов, этот глист навозный, который каждый день вылазит из г0вна, чтоб тут о6осрать Россию и Путина.« ответить
Этому биомусору верзилову 45 лет, не работает, сидит на пособии, живёт в свинарнике без удобств в доме около Библиотеки. Сбежал сюда из Укропии от возмездия за стукачество.
Справка .Адрес ,дай его адрес эту суку ваню а остальное уже за нами .« ответить
БыдлоВТО не возмущалось незаконными санкциями ЕС против России?« ответить
Я не понял прикол,с каких это пор Россия в ЕС!!!!!« ответить
Вот приду в максиму и потребую у них деньги за то , что я не покупал у них свинину« ответить
А ушей от дохлого осла им не надо?« ответить
Себе оставь, будет чем закусить на 23 февраля.« ответить
Уверяю, тебе даже этого не достанется.« ответить