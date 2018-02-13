Премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал провести парламентское расследование коррупционного скандала вокруг греческого филиала швейцарской фармацевтической компании Novartis, сообщает EUObserver.

Швейцарская компания Novartis, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей лекарств, подозревается в том, что давала взятки тысячам врачей и государственных служащих за продвижение ее лекарственных средств. По мнению следствия, завышение цен на лекарства в Греции «сыграло роль катализатора на мировом фармацевтическом рынке», так как Греция является страной-ориентиром для установления цен на лекарственные средства в других 55 странах.

Деньги за выгодные для компании решения и назначение ее препаратов предположительно получали тысячи правительственных чиновников и врачей, как частных, так и работающих в системе общественного здравоохранения. По предварительным оценкам, это обошлось Греции минимум в 3 миллиарда евро.

Глава Минюста страны Ставрос Контонис ранее отметил, что дело Novartis — «самый большой скандал с момента создания современного греческого государства», оно серьезнее дела со взятками Siemens, которое обошлось греческому государству в 2 миллиарда евро. (В 2010 году выяснилось, что тогдашний министр транспорта Греции за взятку предоставил концерну Siemens контракты на выполнение работ для летних Олимпийских игр в Афинах).

По сообщениям анонимных свидетелей, в деле замешаны два бывших премьер-министра и восемь бывших министров, в том числе еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос, бывший министр здравоохранения Греции.

Его, в частности, обвиняют в нечистоплотности при заключении контрактов на проведение биохимических анализов крови и при покупке вакцины от птичьего гриппа.

На пресс-конференции в Афинах в пятницу Аврамопулос назвал все обвинения в свой адрес ложными и пообещал подать в суд, чтобы добиться раскрытия личностей тех, кто его обвиняет.

«Это клеветническое дело, к которому приложили руку лжесвидетели», — сказал он.