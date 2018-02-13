ЕС сотрясает крупный фармацевтический скандал(5)

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Анатолий Тарасов
08:54 13.02.2018
Экономика / Компании

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал провести парламентское расследование коррупционного скандала вокруг греческого филиала швейцарской фармацевтической компании Novartis, сообщает EUObserver.

Швейцарская компания Novartis, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей лекарств, подозревается в том, что давала взятки тысячам врачей и государственных служащих за продвижение ее лекарственных средств. По мнению следствия, завышение цен на лекарства в Греции «сыграло роль катализатора на мировом фармацевтическом рынке», так как Греция является страной-ориентиром для установления цен на лекарственные средства в других 55 странах.

 

Деньги за выгодные для компании решения и назначение ее препаратов предположительно получали тысячи правительственных чиновников и врачей, как частных, так и работающих в системе общественного здравоохранения. По предварительным оценкам, это обошлось Греции минимум в 3 миллиарда евро.

 

Глава Минюста страны Ставрос Контонис ранее отметил, что дело Novartis — «самый большой скандал с момента создания современного греческого государства», оно серьезнее дела со взятками Siemens, которое обошлось греческому государству в 2 миллиарда евро. (В 2010 году выяснилось, что тогдашний министр транспорта Греции за взятку предоставил концерну Siemens контракты на выполнение работ для летних Олимпийских игр в Афинах).

 

По сообщениям анонимных свидетелей, в деле замешаны два бывших премьер-министра и восемь бывших министров, в том числе еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос, бывший министр здравоохранения Греции.

 

Его, в частности, обвиняют в нечистоплотности при заключении контрактов на проведение биохимических анализов крови и при покупке вакцины от птичьего гриппа.

 

На пресс-конференции в Афинах в пятницу Аврамопулос назвал все обвинения в свой адрес ложными и пообещал подать в суд, чтобы добиться раскрытия личностей тех, кто его обвиняет.

 

«Это клеветническое дело, к которому приложили руку лжесвидетели», — сказал он.

Sputnik Latvija / Фото
Комментарии (5)
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ПРИВЕТ из ПСКОВА 09:00 13:02:2018

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ ЛАТЫШЕЙ ЗАРАЗИЛИ ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЕВРОПУ...

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У нас ещё хуже 09:23 13:02:2018

Лучше бы наше Мин.здравоохранения копнули! Все лекарства по космическим ценам и уже работающим недоступны! Если сравнивать с европейскими ценами, то у нас
в 2 раза дороже. Пенсионеры не могут купить себе нужные лекарства!
Вот где воровство и коррупция. А в аптеках предлагают всегда самые дорогие лекарства, а о более дешёвых умалкивают.

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Ха! 09:10 13:02:2018

Так вы еще копните, почему одни лекарства считаются допингом, а другие, с точно такими же фармакологическими показателями, рекомендуются для спортсменов.

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Latviešu patriots 09:30 13:02:2018

Nu un, neredzu iemeslu uztraukumam!

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Нашли новость 10:01 13:02:2018

Радуйтес, что в Латвии решили эту проблему моими молитвами.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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