ЕС втаптывает Латвию в глубокий кризис(8)

Лента новостей
Полицейские Риги пропадают в борделях «Полный дурак!»: злоба Серебрякова возмутила россиян Латвия в Пхенчхане: 35 спортсменов, одна реальная надежда Шадурскис: Кремлю выгодно, чтобы молодежь в Латвии не знала госязык Рига, Вена или Париж? Голосуем за лучший город Земли! Литва оказалась зависимой от Латвии и Эстонии Посол Латвии в России отстаивает оккупацию Родины Сахар губит ваши сосуды Вернувшиеся в Латвию не могут сдать на права
Eще в разделе
Литва оказалась зависимой от Латвии и Эстонии Путин щедро раздает деньги учителям ЕС делает выбор в пользу трубы России Некоторые штаты Америки зависимы от России Продажи водки в России рухнули
Анатолий Тарасов
10:59 23.01.2018
Экономика / Мировая экономика

Евросоюзу для развития и поддержания экономики необходимо, чтобы Литва, Латвия и Эстония ввозили промышленные товары из других стран, в первую очередь из Германии. Об этом в интервью Sputnik Литва рассказал руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

Эксперт подчеркнул, что балтийские экономики не смогут развиваться, пока Литва, Латвия и Эстония являются членами Европейского союза.

 

Он добавил, что самым правильным и перспективным решением для стран Балтии является присоединение к российскому рынку.

 

«Падение прибалтийских экономик случилось гораздо раньше, а сейчас они находятся в ситуациях, когда не могут выбраться и не имеют решений по преодолению нынешней кризисной экономической ситуации. Для них единственным реальным решением является присоединение к крупному динамичному рынку», — сказал эксперт.

 

«Такой рынок, потенциально динамичный, – это рынок российский, или евразийский, если его так можно назвать. Будучи членом Евросоюза, страна точно не сможет поднять металлургию и выжить за счет туризма», — подчеркнул он.

 

Рассуждения Колташова прозвучали на фоне ситуации вокруг латвийского неплатежеспособного завода KVV Liepajas metalurgs, руководство которого приняло решение распродать предприятие по частям на нескольких аукционах. Это решение связано с тем, что ни один из претендентов на покупку предприятия не выполнил условия, поставленные кредиторами.

Sputnik / Фото LETA
Комментарии (8)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
CCCP 11:12 23:01:2018

Российская угроза это новый бренд товара, возможности заработка на оружие, обороне. Отнять часть рынка военной техники у России, увеличить продажи для своих фирм. И про санкции, все они ударили на российский военторг, оборонку, всё ради увеличения рынка для Фашингтона. Проебалтия - отличный полигон для ядерных отходов и учений. Чем сильнее радиация, тем крепче граница между западом и востоком. Скоро из космоса можно будет увидеть как полоса границы между Берлином и Москвой, шириной в Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Украину будет светиться ядерным сиянием. И это гарантия что танки РФ не дойдут до Берлина - кому нужна земля которая не граничит со своей???

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 11:32 23:01:2018

На этом Лиепайском Металлурге могли бы выпускать обыкновенную арматуру, заготовки и прокат для изготовления метизов, но в восточном направлении вылито столько грязи, что её ни на каком тракторе не преодолеть.
В общем полная ЖОПА ПРЯНИКОВ!

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 11:52 23:01:2018

Atradies sūda eksperts. Kremļa lakstīgala. Mēs Latvija, tādiem ekspertiem uzspļaujam.

« ответить
Profile_default
Да 12:12 23:01:2018

когда же ТЫ - CyKA ЛОБАТАЯ УСПОКОИШЬСЯ???3AEБAЛ УЖЕ BCEX CBOEЙ XyЙHEЙ,ПОЛИТОЛОГ XyEB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 12:14 23:01:2018

Nekad!

« ответить
Profile_default
результат 12:54 23:01:2018

Сегодня уже любой человек за исключением зомбированных западной лживой пропагандой людей и проплаченных троллей видит, каков результат пребывания Латвии в ЕС. Это полностью уничтоженная промышленность, деградировавшие сел/хоз-во, наука, медицина, образование, культура, социальная сфера. Это рекордное вымирание население, массовая безработица и колоссальная эмиграция. Сейм и правительство ничего не могут изменить, т.к. они полностью управляются из Брюсселя и Вашингтона. Т.е. реально они марионетки. Страна движется у краю пропасти. Если латыши этого не поймут ( русские это уже поняли), стране конец. Неоспоримый факт : в составе России Латвия процветала, численность латышей росла. Имея "независимость", страна чахнет, народ вымирает.

« ответить
Profile_default
ллл 12:42 23:01:2018

некад? значит, с остальными определениями согласен?

Да, не читайте этого дятла - работника "стратегической коммуникации и гуманитарных бомбардировок" и убийств

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 12:51 23:01:2018

Nekad nozīmē, ka mūžīgi kritīšu jums uz nerviem. Ha ha ha

« ответить

Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (18)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV