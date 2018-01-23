Евросоюзу для развития и поддержания экономики необходимо, чтобы Литва, Латвия и Эстония ввозили промышленные товары из других стран, в первую очередь из Германии. Об этом в интервью Sputnik Литва рассказал руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

Эксперт подчеркнул, что балтийские экономики не смогут развиваться, пока Литва, Латвия и Эстония являются членами Европейского союза.

Он добавил, что самым правильным и перспективным решением для стран Балтии является присоединение к российскому рынку.

«Падение прибалтийских экономик случилось гораздо раньше, а сейчас они находятся в ситуациях, когда не могут выбраться и не имеют решений по преодолению нынешней кризисной экономической ситуации. Для них единственным реальным решением является присоединение к крупному динамичному рынку», — сказал эксперт.

«Такой рынок, потенциально динамичный, – это рынок российский, или евразийский, если его так можно назвать. Будучи членом Евросоюза, страна точно не сможет поднять металлургию и выжить за счет туризма», — подчеркнул он.

Рассуждения Колташова прозвучали на фоне ситуации вокруг латвийского неплатежеспособного завода KVV Liepajas metalurgs, руководство которого приняло решение распродать предприятие по частям на нескольких аукционах. Это решение связано с тем, что ни один из претендентов на покупку предприятия не выполнил условия, поставленные кредиторами.