Эксперт подчеркнул, что балтийские экономики не смогут развиваться, пока Литва, Латвия и Эстония являются членами Европейского союза.
Он добавил, что самым правильным и перспективным решением для стран Балтии является присоединение к российскому рынку.
«Падение прибалтийских экономик случилось гораздо раньше, а сейчас они находятся в ситуациях, когда не могут выбраться и не имеют решений по преодолению нынешней кризисной экономической ситуации. Для них единственным реальным решением является присоединение к крупному динамичному рынку», — сказал эксперт.
«Такой рынок, потенциально динамичный, – это рынок российский, или евразийский, если его так можно назвать. Будучи членом Евросоюза, страна точно не сможет поднять металлургию и выжить за счет туризма», — подчеркнул он.
Рассуждения Колташова прозвучали на фоне ситуации вокруг латвийского неплатежеспособного завода KVV Liepajas metalurgs, руководство которого приняло решение распродать предприятие по частям на нескольких аукционах. Это решение связано с тем, что ни один из претендентов на покупку предприятия не выполнил условия, поставленные кредиторами.
Российская угроза это новый бренд товара, возможности заработка на оружие, обороне. Отнять часть рынка военной техники у России, увеличить продажи для своих фирм. И про санкции, все они ударили на российский военторг, оборонку, всё ради увеличения рынка для Фашингтона. Проебалтия - отличный полигон для ядерных отходов и учений. Чем сильнее радиация, тем крепче граница между западом и востоком. Скоро из космоса можно будет увидеть как полоса границы между Берлином и Москвой, шириной в Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Украину будет светиться ядерным сиянием. И это гарантия что танки РФ не дойдут до Берлина - кому нужна земля которая не граничит со своей???« ответить
На этом Лиепайском Металлурге могли бы выпускать обыкновенную арматуру, заготовки и прокат для изготовления метизов, но в восточном направлении вылито столько грязи, что её ни на каком тракторе не преодолеть.« ответить
В общем полная ЖОПА ПРЯНИКОВ!
Atradies sūda eksperts. Kremļa lakstīgala. Mēs Latvija, tādiem ekspertiem uzspļaujam.« ответить
когда же ТЫ - CyKA ЛОБАТАЯ УСПОКОИШЬСЯ???3AEБAЛ УЖЕ BCEX CBOEЙ XyЙHEЙ,ПОЛИТОЛОГ XyEB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Nekad!« ответить
Сегодня уже любой человек за исключением зомбированных западной лживой пропагандой людей и проплаченных троллей видит, каков результат пребывания Латвии в ЕС. Это полностью уничтоженная промышленность, деградировавшие сел/хоз-во, наука, медицина, образование, культура, социальная сфера. Это рекордное вымирание население, массовая безработица и колоссальная эмиграция. Сейм и правительство ничего не могут изменить, т.к. они полностью управляются из Брюсселя и Вашингтона. Т.е. реально они марионетки. Страна движется у краю пропасти. Если латыши этого не поймут ( русские это уже поняли), стране конец. Неоспоримый факт : в составе России Латвия процветала, численность латышей росла. Имея "независимость", страна чахнет, народ вымирает.« ответить
некад? значит, с остальными определениями согласен?« ответить
Да, не читайте этого дятла - работника "стратегической коммуникации и гуманитарных бомбардировок" и убийств
Nekad nozīmē, ka mūžīgi kritīšu jums uz nerviem. Ha ha ha« ответить