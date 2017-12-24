ЕС запретит лов угря в Балтийском море: падение популяции на 99%(3)

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Владимир Бучельников
20:00 23.12.2017
Экономика / Макроэкономика

Европейский союз собирается запретить промысел угря в Балтийском море. Основная причина — сокращение этого вида рыб на 99% по сравнению с 60-ми годами прошлого столетия.

Ранее угорь был выбран животным 2017 года в Латвии, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь». 

 

Вопрос защиты угря актуализировали в Европейском союзе при обсуждении программы рыбного хозяйства на следующий год. Заместитель директора департамента рыбного хозяйства Министерства земледелия Ричард Деркачс рассказал, что было решено ввести ограничение на вылов этого вида.

 

«Было принято регулирование, что каждая страна-участница ЕС в период с сентября 2018 года по конец января 2019-го должна на три месяца прекратить вылов угря. Нам надо сообщить Еврокомиссии какие месяцы мы выберем. Сразу могу сказать, что мы конкретные даты мы еще не установили», — указал Деркачс.

 

В январе представители Минземледелия будут встречаться с латвийскими рыболовами. Консультируясь с ними и будет установлен период, когда в Латвии будет запрещено ловить угорь в Балтийском море. Деркачс отметил, что уже много лет есть специальное регулирование, которое регламентирует защиту запасов этого вида рыбы. Оно, например, предусматривает план возобновления вида. Новое, дополнительное, регулирование касается угрей, чья длина достигает 12 и более сантиметров. В министерстве отметили, что в связи с новым регулированием убытки местные компании не понесут.

 

«В 2016 году в Балтийском море Латвия поймала 120 килограммов угря. Годом ранее этот показатель был еще меньше – только 90 килограммов. Это не существенные объемы. Для нас наибольший интерес представляет килька, салака, треска – здесь объемы совсем другие, несравнимые с угрем», — указал представитель Минземледелия.

 

Больший вылов угря происходит во внутренних водах. Это водоемы, из которых не происходит миграция рыбы в места ее размножения. В соседней Эстонии вылов угря в море сократился в несколько раз: если в период с 2004 по 2007 год он составлял около 12 тонн, то в 2016 году было выловлено всего 700 кг. 

Латвийское радио 4 / Фото
Комментарии (3)
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AHTUNG ! 21:40 23:12:2017

Что бы увеличить популяцию угрей ! Нужно сократить численность населения в Европе !
((((А то зажрались угрями )))

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накуй этот промысловый лов! 00:44 24:12:2017

Дайте людям поймать удочкой рыбу! Нет рыбы нигде и с каждым годом всё хуже и хуже становится! Того же угря поймать в Двине уже роскошь, надо неделю сидеть под Южным Мостом как минимум...

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Чоп 09:33 24:12:2017

Нерестится он в Саргасовом море, а там его будут черпать сколько надо не глядя на ваши запреты! Вы хоть знаете об этом, когда вводите запреты?

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

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