Депутат Виктор Валайнис сообщил, что выйдет из парламентской фракции «Единства», передает информационное агентство ЛЕТА.

Политик сообщил, что в дальнейшем будет работать в Сейме как не принадлежащий к фракциям депутат.

Объясняя свое решение воздержаться во вчерашнем голосовании в Сейме по вопросу об отзыве Ингуны Судрабы (NSL) с должности председателя парламентской следственной комиссии по «делу о переговорах олигархов», Валайнис заявил, что не хочет участвовать в политических интригах, и не видит смысла голосовать за отзыв Судрабы из комиссии, которая уже прекратила существование.

Кроме того, он уже давно расходится с коллегами по «Единству» во мнениях о дальнейшем развитии Латвии, добавил Валайнис.

Как сообщалось, депутат Инесис Бокис вышел из фракции «Единства» в Сейме, и председатель фракции Хосам Абу Мери предложил сделать это также Валайнису.

Это связано с вчерашним голосованием в Сейме по вопросу об отзыве Ингуны Судрабы (NSL) из парламентской следственной комиссии по «делу о переговорах олигархов», в котором Бокис и Валайнис воздержались. Остальные депутаты фракции «Единства» поддержали отзыв Судрабы из комиссии.

Бокис представляет партию «Валмиере и Видземе», Валайнис — Екабпилсскую региональную партию, обе партии сотрудничают с «Единством».