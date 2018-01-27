Еще двое депутатов решили выйти из парламентской фракции «Единства»(3)

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Виталий Вавилкин
19:30 26.01.2018
Политика / Партии

Депутат Виктор Валайнис сообщил, что выйдет из парламентской фракции «Единства», передает информационное агентство ЛЕТА.

Политик сообщил, что в дальнейшем будет работать в Сейме как не принадлежащий к фракциям депутат.

 

Объясняя свое решение воздержаться во вчерашнем голосовании в Сейме по вопросу об отзыве Ингуны Судрабы (NSL) с должности председателя парламентской следственной комиссии по «делу о переговорах олигархов», Валайнис заявил, что не хочет участвовать в политических интригах, и не видит смысла голосовать за отзыв Судрабы из комиссии, которая уже прекратила существование.

 

Кроме того, он уже давно расходится с коллегами по «Единству» во мнениях о дальнейшем развитии Латвии, добавил Валайнис.

 

Как сообщалось, депутат Инесис Бокис вышел из фракции «Единства» в Сейме, и председатель фракции Хосам Абу Мери предложил сделать это также Валайнису.

 

Это связано с вчерашним голосованием в Сейме по вопросу об отзыве Ингуны Судрабы (NSL) из парламентской следственной комиссии по «делу о переговорах олигархов», в котором Бокис и Валайнис воздержались. Остальные депутаты фракции «Единства» поддержали отзыв Судрабы из комиссии.

 

Бокис представляет партию «Валмиере и Видземе», Валайнис — Екабпилсскую региональную партию, обе партии сотрудничают с «Единством».

 

 

LETA / Фото
Комментарии (3)
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Profile_default
Меняют 20:26 26:01:2018

партии,как баба прокладки во время менстрации!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Из Бл.ядинства все бегут 20:39 26:01:2018

Так у них баба-Яга Абдолбыня и была, поэтому от Бл.ядинства толка нет, одни мудни опущенные. Абдолбыня их подставила и сбежала.

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федя 21:05 26:01:2018

..."Бокис представляет партию «Валмиере и Видземе», Валайнис — Екабпилсскую региональную партию, обе партии сотрудничают с «Единством»"....
- а что, в Латвии можно одновременно быть членом больше, чем одной партии?

...и председатель фракции Хосам Абу Мери... ну я так понимаю, главное, что-бы не русский.

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Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

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