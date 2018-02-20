Еще один российский олимпиец обвинен в употреблении допинга(12)

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Виталий Вавилкин
14:42 20.02.2018
Спорт / Спортсмены

Допинг-проба одного из российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх в Пхенчхане, предположительно, показала положительный результат. Об этом в Twitter написал немецкий журналист Хайо Зеппельт.

По словам журналиста, на Олимпиаде обнаружен второй положительный допинг-тест на мельдоний, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA). «Возможно, его сдал тот же спортсмен, но в другой период. Надо дождаться подтверждения. Если это правда, то надо понять, когда и где была взята эта проба», — написал Зеппельт.

 

Он добавил, что антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) начал расследование дела в отношении керлингиста из команды «Олимпийских атлетов из России» Александра Крушельницкого.

 

Бронзовый призер Игр-2018 в дабл-миксте Крушельницкий был пойман на использовании мельдония 18 февраля. По информации портала «Чемпионат.com», допинг-проба В спортсмена также дала положительный результат. В Международном олимпийском комитете допускают, что Крушельницкому могли подмешать допинг.

 

С 2014 по 2016 год на телеканале ARD транслировались фильмы о российской допинг-программе. Их автором выступил Зеппельт.

 

Lenta.Ru / Фото
Комментарии (12)
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Ваня 14:47 20:02:2018

Животный мир россии поганой метлой гнать из спорта людей...в такой ситуации даже ущербные принимают... Мозгов ведь отроду нет..и кто их людьми назовёт????

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Алёнушка 15:48 20:02:2018

Ваня 14:47 20:02:2018
Животный мир поганой метлой гнать
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начни с себя амёба импотентная

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nuздeц 14:51 20:02:2018

Мозги включите,правокаторы...наxyя кёрлингисту допинг!!!???Он что 50 км в гору таскает эти камни,стоя на коньках?дебилы...других слов нету....

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Шикарно 15:01 20:02:2018

Предположительно. Возможно у того, а возможно и у этого. И вообще не понятно, где эта проба взята.))))

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Саня™ 15:07 20:02:2018

Какие же они тупые, а? :(((
Облава идёт, а они все равно жрут.

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:-) 15:25 20:02:2018

Тупые это те кто в это верит!

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Саня™ 15:53 20:02:2018

А, что там верить? Первый пошёл.

"Вчера, 19 февраля, в соответствии с установленной процедурой, состоялось вскрытие и анализ допинг-пробы B Александра Крушельницкого. Проба дала положительный результат, подтвердив наличие запрещенного препарата в его организме"(с)ОКРоссии

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Latviešu patriots 15:24 20:02:2018

Krieviem bez dopinga nestāv! Ha Ha ha

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Ой 15:33 20:02:2018

На тебя ни у кого не встанет.

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Latviešu patriots 15:41 20:02:2018

Sievietes par mani nesūdzas, apmierinātas..

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sieviete riņka 15:56 20:02:2018

Я на ,лaбyeшy педриота ,никогда нежаловался(-лась) ,туз у него отменный ,как у молодого 70-летнего гoмикa

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Sievietes par mani nesūdzas, 16:43 20:02:2018

)))))) Как-то был у меня знакомый музчинка. Так себе музчинка ... Так вот, это было его любимое выражение.)))))

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Мнение
1-shvedov-col15
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