По словам журналиста, на Олимпиаде обнаружен второй положительный допинг-тест на мельдоний, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA). «Возможно, его сдал тот же спортсмен, но в другой период. Надо дождаться подтверждения. Если это правда, то надо понять, когда и где была взята эта проба», — написал Зеппельт.
Он добавил, что антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) начал расследование дела в отношении керлингиста из команды «Олимпийских атлетов из России» Александра Крушельницкого.
Бронзовый призер Игр-2018 в дабл-миксте Крушельницкий был пойман на использовании мельдония 18 февраля. По информации портала «Чемпионат.com», допинг-проба В спортсмена также дала положительный результат. В Международном олимпийском комитете допускают, что Крушельницкому могли подмешать допинг.
С 2014 по 2016 год на телеканале ARD транслировались фильмы о российской допинг-программе. Их автором выступил Зеппельт.
Животный мир россии поганой метлой гнать из спорта людей...в такой ситуации даже ущербные принимают... Мозгов ведь отроду нет..и кто их людьми назовёт????« ответить
Ваня 14:47 20:02:2018« ответить
Животный мир поганой метлой гнать
**************************************************
начни с себя амёба импотентная
Мозги включите,правокаторы...наxyя кёрлингисту допинг!!!???Он что 50 км в гору таскает эти камни,стоя на коньках?дебилы...других слов нету....« ответить
Предположительно. Возможно у того, а возможно и у этого. И вообще не понятно, где эта проба взята.))))« ответить
Какие же они тупые, а? :(((« ответить
Облава идёт, а они все равно жрут.
Тупые это те кто в это верит!« ответить
А, что там верить? Первый пошёл.« ответить
"Вчера, 19 февраля, в соответствии с установленной процедурой, состоялось вскрытие и анализ допинг-пробы B Александра Крушельницкого. Проба дала положительный результат, подтвердив наличие запрещенного препарата в его организме"(с)ОКРоссии
Krieviem bez dopinga nestāv! Ha Ha ha« ответить
На тебя ни у кого не встанет.« ответить
Sievietes par mani nesūdzas, apmierinātas..« ответить
Я на ,лaбyeшy педриота ,никогда нежаловался(-лась) ,туз у него отменный ,как у молодого 70-летнего гoмикa« ответить
)))))) Как-то был у меня знакомый музчинка. Так себе музчинка ... Так вот, это было его любимое выражение.)))))« ответить