Еще в прошлом году были жалобы на брутальные методы лечения в больнице «Адажи»

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Виталий Вавилкин
18:40 30.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

В прошлом году Инспекция здравоохранения получила четыре заявления с жалобами на медицинские услуги, оказанные детям разного возраста в детской психоневрологической больнице «Адажи», сообщила представитель инспекции Лига Ерощева.

Два заявления уже рассмотрены, в обоих случаях Инспекция здравоохранения не констатировала нарушений. Рассмотрение еще двух заявлений продолжается.

 

Как сообщалось, 22 января в больнице была проведена внеочередная проверка. Оценка медицинской документации и опрос персонала выявили существенные нарушения нормативных актов.

 

Госсекретарь Минздрава Айвар Лапиньш на время расследования отстранил от должности члена правления больницы «Айнажи» Илону Балоде.

 

Он сообщил журналистам, что нарушения в Детской психоневрологической больнице «Айнажи» связаны, возможно, с неадекватными действиями лечебного персонала при фиксации пациентов.

 

Омбудсмен Юрис Янсонс заявил, что обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку возможным нарушениям криминального характера в больнице «Айнажи».

LETA / Фото
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