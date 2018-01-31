Еще в прошлом году были жалобы на брутальные методы лечения в больнице «Адажи»

Два заявления уже рассмотрены, в обоих случаях Инспекция здравоохранения не констатировала нарушений. Рассмотрение еще двух заявлений продолжается.
Как сообщалось, 22 января в больнице была проведена внеочередная проверка. Оценка медицинской документации и опрос персонала выявили существенные нарушения нормативных актов.
Госсекретарь Минздрава Айвар Лапиньш на время расследования отстранил от должности члена правления больницы «Айнажи» Илону Балоде.
Он сообщил журналистам, что нарушения в Детской психоневрологической больнице «Айнажи» связаны, возможно, с неадекватными действиями лечебного персонала при фиксации пациентов.
Омбудсмен Юрис Янсонс заявил, что обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку возможным нарушениям криминального характера в больнице «Айнажи».
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