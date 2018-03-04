Жительница Австралии Белла Ларуэ рассказала, что подвигло её поменять работу в офисе на исполнение желаний щедрых ухажёров. Рассказ 22-летней девушки приводит издание Daily Mail.
Девушка призналась, что переехала в Австралию из Сингапура и захотела коренным образом изменить свою жизнь. По её словам, начав работать в эскорте, она получила возможность самой распоряжаться свободным временем.
Ларуэ также не скрывает, что на первый план вышла материальная составляющая. Теперь она получает за свои услуги по 550 долларов в час. Иногда заработок эскортницы достигает 10 тысяч в неделю. За свой совет другим соискательницам лёгкой жизни она берёт пять тысяч долларов.
По словам девушки, благодаря появившимся в её жизни богатым мужчинам и, соответственно, деньгам она может позволить покупку брендовой одежды, а также осуществила свою давнюю мечту — приобрела хорошее авто.
Что касается клиентов, эскортница рассказала, что среди них попадаются разные люди: и женатые, и одинокие. Свой успех у мужчин Ларуэ объяснила эффектными внешними данными и хорошими навыками психолога, знающего, чего хочет клиент в конкретный момент.
ja uze dumal cto govnoberger zabolel. ne odnoi statji pro piderov, shljuh, razvrata.« ответить
no vse taki vosel v svoe amplua.
nepodkacal. molodec. derzit mastj.
а также осуществила свою давнюю мечту — приобрела хорошее авто« ответить
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а нормальные женщины мечтает о семье, любви, детях...
а также осуществила свою давнюю мечту — приобрела хорошее авто« ответить
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а нормальные женщины мечтает о семье, любви, детях...
Efektīva sieviete!« ответить
это же просто ацский капитан очевидность. в чем прикол статьи?« ответить