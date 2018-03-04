Эскортница объяснила плюсы своего занятия(7)

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Герман Бергер
20:30 04.03.2018
Lifenews / Интересно

По словам девушки, среди клиентов попадаются как женатые люди, так и одинокие, но ко всем она может подобрать ключик благодаря эффектной внешности и навыкам психолога.

Жительница Австралии Белла Ларуэ рассказала, что подвигло её поменять работу в офисе на исполнение желаний щедрых ухажёров. Рассказ 22-летней девушки приводит издание Daily Mail.

 

Девушка призналась, что переехала в Австралию из Сингапура и захотела коренным образом изменить свою жизнь. По её словам, начав работать в эскорте, она получила возможность самой распоряжаться свободным временем.

 

Ларуэ также не скрывает, что на первый план вышла материальная составляющая. Теперь она получает за свои услуги по 550 долларов в час. Иногда заработок эскортницы достигает 10 тысяч в неделю. За свой совет другим соискательницам лёгкой жизни она берёт пять тысяч долларов.

 

По словам девушки, благодаря появившимся в её жизни богатым мужчинам и, соответственно, деньгам она может позволить покупку брендовой одежды, а также осуществила свою давнюю мечту — приобрела хорошее авто.

 

Что касается клиентов, эскортница рассказала, что среди них попадаются разные люди: и женатые, и одинокие. Свой успех у мужчин Ларуэ объяснила эффектными внешними данными и хорошими навыками психолога, знающего, чего хочет клиент в конкретный момент.

life.ru / Фото
Комментарии (7)
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janka 20:43 04:03:2018

ja uze dumal cto govnoberger zabolel. ne odnoi statji pro piderov, shljuh, razvrata.
no vse taki vosel v svoe amplua.
nepodkacal. molodec. derzit mastj.

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) 20:47 04:03:2018

а также осуществила свою давнюю мечту — приобрела хорошее авто
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а нормальные женщины мечтает о семье, любви, детях...

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) 20:47 04:03:2018

а также осуществила свою давнюю мечту — приобрела хорошее авто
------------------
а нормальные женщины мечтает о семье, любви, детях...

« ответить
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Latviešu patriots 20:49 04:03:2018

Efektīva sieviete!

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dfvf 21:00 04:03:2018

это же просто ацский капитан очевидность. в чем прикол статьи?

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12

Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)

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