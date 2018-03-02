Если бьёт не кулаком, а словом и рублем…

«Здравствуйте, хочу поделиться своей бедой. Дочь замужем уже четыре года, живем вместе (она, зять, ребенок и я) в трехкомнатной квартире. Сначала было еще ничего, но когда родился ребенок, зятя как подменили!

Стал грубым, резким, дочку все время унижает (даже меня не стесняется), все время попрекает ее деньгами, заставляет чуть ли не чеки от всех покупок собирать и ему отчитываться. В общем, ужас. Если мне становится совсем невтерпеж, и я пытаюсь заступиться за нее, он и мне хамит: «Не суйтесь, не ваше дело, без вас разберемся». Дочка терпит, разводиться не хочет, боится, что вдвоем ребенка не поднимем, да еще и на суды–пересуды сколько нервов и денег уйдет! Все так, но я же вижу, как ей плохо. Если бы он руки распускал, то хоть в полицию бы можно было пожаловаться, а что можно сделать, если бьет не физически, а морально и материально?»

Отвечает присяжный адвокат Линда Рейса (Zvērināta advokāta Jāņa Ernstsona birojs):

— Действительно, люди не всегда знают, куда и когда им следует обращаться для оптимального решения своих проблем, в том числе по поводу насилия в семье. Поэтому рассмотрим разные ситуации.

Допустим, в семье происходит скандал: кто–то из членов семьи обижает остальных, применяя физическую силу, или просто оскорбляет, ломает вещи и т. д. — словом, наносит семье моральный, материальный или физический ущерб. В этом случае необходима срочная помощь, поэтому следует как можно скорее вызвать полицию, чтобы стражи порядка утихомирили буяна и защитили от его действий остальных.

В некоторых случаях члены семьи могут попросить, чтобы виновника скандала на какое–то время изолировали, написав в присутствии полиции соответствующее заявление. В этом случае ему дают немного времени на сборы и увозят. И в течение восьми дней он (или она, если зачинщицей скандала является женщина, однако такое происходит гораздо реже) не имеет права приближаться к тем своим домочадцам, которые попросили защиты.

Однако восемь дней пролетают быстро, и вполне может оказаться, что виновник скандала вернется, не наученный горьким опытом, а наоборот — еще более озлобленным и полным желания «показать им всем, где раки зимуют». Поэтому домочадцам, которые опасаются насилия, в течение этих восьми дней нужно обратиться в суд с просьбой о временной защите. Такая защита предоставляется до момента, пока суд ее не отменит — то есть в этот период скандалист под страхом ареста не сможет приближаться к домочадцам, каким–либо способом пытаться контактировать с ними, влиять на них, использовать их данные в каких–то своих целях и вообще каким–либо способом наносить им вред. В течение месяца пострадавшему лицу необходимо обратиться в суд с иском. Временная защита от насилия допускается в случае исковых заявлений, касающихся:

* признания брака несуществующим или расторгнутым,

* личных оскорблений,

* взыскания средств содержания,

* разделения общего жилья, если там проживают и жертва, и ее обидчик, или определения порядка пользования данным жильем,

* а также вещи, которые вытекают из попечительского права и права на личный контакт.

В течение этого месяца у людей, находящихся под защитой, есть возможность обдумать, каким образом строить свои дальнейшие отношения с членом семьи, который позволил себе применять по отношению к ним насилие.

Важный момент: если супруг(а) или другой член семьи опасается насилия не только в отношении себя лично, но и в отношении детей, престарелых родителей и т. д., то в заявлении в суд следует просить обеспечить защиту и этим членам семьи, указав в заявлении их данные. И тогда человек, от действий и поведения которого просят защиты его близкие, не сможет также появляться в любых местах, которые посещают дети, находящиеся под защитой от него, — например, в дошкольных/школьных и других учреждениях. Эта норма очень важна, поскольку не позволяет, например, забрать ребенка и куда–то увезти только ради того, чтобы насолить своим близким.

Таким образом, если необходима срочная помощь, чтобы предотвратить происшествия с трагическими последствиями, необходимо срочно вызывать полицию. Однако далеко не всегда насилие проявляется в виде именно физических действий. Постоянные попреки, хамство, унижения, оскорбления — это тоже насилие, пусть не физическое, а эмоциональное, но тоже серьезно отравляющее жизнь. Случается, один из членов семьи позволяет себе экономическое насилие — то есть не дает семье средств на жизнь, отнимает у домочадцев деньги и тратит на свои нужды (например, отнимает пенсию у пожилого члена семьи и тратит на выпивку), вариантов может быть много. Может иметь место сексуальное насилие, причем в течение длительного времени, поскольку жертва не всегда сразу понимает, что принуждение к чему–либо против воли в принципе является насилием.

Но в какой–то момент, натерпевшись от своего обидчика, жертва наконец осознает, что постоянно подвергается насилию, что это ненормально и что так продолжаться не может. Какими должны быть ее дальнейшие действия?

Обращаться в таких случаях в полицию бессмысленно — полиция может зафиксировать лишь конкретные факты, а если что–то происходит длительно — не может ни усмотреть, ни оценить степень опасности. Оснований для изоляции тоже как бы нет. Поэтому, столкнувшись с эмоциональным, экономическим или длительным сексуальным насилием, жертве(–ам) нужно обращаться в суд. Обычно решение об удовлетворении обращения выносится в течение одного дня.

В принципе, по закону достаточно, если достоверность фактов, изложенных в заявлении, жертва подтверждает своей подписью — что предупреждена о том, что предоставление заведомо ложных фактов влечет за собой уголовную ответственность. Однако, исходя из практического опыта, могу сказать: лучше, чтобы факты, изложенные в заявлении (пусть даже не все), все–таки подтверждались какими–то доказательствами. Например, медицинскими справками — если жертва на протяжении какого–то времени обращалась к врачам с проблемами, которые прямо или косвенно указывают на то, что она подвергалась физическому, сексуальному или психологическому (эмоциональному) насилию. Если ранее, до обращения в суд, жертва обращалась по поводу насилия, например, в полицию или другое учреждение, желательно приложить копию того заявления и ответ на него (поэтому заявления в любую инстанцию всегда нужно писать в двух экземплярах, и один из них, зарегистрированный в учреждении, куда вы обращались, должен храниться у заявителя). Чем больше доказательств (подчеркиваю: в письменном виде!), тем больше шансов на скорейшее рассмотрение вашего дела и принятия решения в вашу пользу.

Подготовила Марина БЛУМЕНТАЛЬ.