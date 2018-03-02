Если бьёт не кулаком, а словом и рублем…

Стал грубым, резким, дочку все время унижает (даже меня не стесняется), все время попрекает ее деньгами, заставляет чуть ли не чеки от всех покупок собирать и ему отчитываться. В общем, ужас. Если мне становится совсем невтерпеж, и я пытаюсь заступиться за нее, он и мне хамит: «Не суйтесь, не ваше дело, без вас разберемся». Дочка терпит, разводиться не хочет, боится, что вдвоем ребенка не поднимем, да еще и на суды–пересуды сколько нервов и денег уйдет! Все так, но я же вижу, как ей плохо. Если бы он руки распускал, то хоть в полицию бы можно было пожаловаться, а что можно сделать, если бьет не физически, а морально и материально?»
Отвечает присяжный адвокат Линда Рейса (Zvērināta advokāta Jāņa Ernstsona birojs):
— Действительно, люди не всегда знают, куда и когда им следует обращаться для оптимального решения своих проблем, в том числе по поводу насилия в семье. Поэтому рассмотрим разные ситуации.
Допустим, в семье происходит скандал: кто–то из членов семьи обижает остальных, применяя физическую силу, или просто оскорбляет, ломает вещи и т. д. — словом, наносит семье моральный, материальный или физический ущерб. В этом случае необходима срочная помощь, поэтому следует как можно скорее вызвать полицию, чтобы стражи порядка утихомирили буяна и защитили от его действий остальных.
В некоторых случаях члены семьи могут попросить, чтобы виновника скандала на какое–то время изолировали, написав в присутствии полиции соответствующее заявление. В этом случае ему дают немного времени на сборы и увозят. И в течение восьми дней он (или она, если зачинщицей скандала является женщина, однако такое происходит гораздо реже) не имеет права приближаться к тем своим домочадцам, которые попросили защиты.
Однако восемь дней пролетают быстро, и вполне может оказаться, что виновник скандала вернется, не наученный горьким опытом, а наоборот — еще более озлобленным и полным желания «показать им всем, где раки зимуют». Поэтому домочадцам, которые опасаются насилия, в течение этих восьми дней нужно обратиться в суд с просьбой о временной защите. Такая защита предоставляется до момента, пока суд ее не отменит — то есть в этот период скандалист под страхом ареста не сможет приближаться к домочадцам, каким–либо способом пытаться контактировать с ними, влиять на них, использовать их данные в каких–то своих целях и вообще каким–либо способом наносить им вред. В течение месяца пострадавшему лицу необходимо обратиться в суд с иском. Временная защита от насилия допускается в случае исковых заявлений, касающихся:
* признания брака несуществующим или расторгнутым,
* личных оскорблений,
* взыскания средств содержания,
* разделения общего жилья, если там проживают и жертва, и ее обидчик, или определения порядка пользования данным жильем,
* а также вещи, которые вытекают из попечительского права и права на личный контакт.
В течение этого месяца у людей, находящихся под защитой, есть возможность обдумать, каким образом строить свои дальнейшие отношения с членом семьи, который позволил себе применять по отношению к ним насилие.
Важный момент: если супруг(а) или другой член семьи опасается насилия не только в отношении себя лично, но и в отношении детей, престарелых родителей и т. д., то в заявлении в суд следует просить обеспечить защиту и этим членам семьи, указав в заявлении их данные. И тогда человек, от действий и поведения которого просят защиты его близкие, не сможет также появляться в любых местах, которые посещают дети, находящиеся под защитой от него, — например, в дошкольных/школьных и других учреждениях. Эта норма очень важна, поскольку не позволяет, например, забрать ребенка и куда–то увезти только ради того, чтобы насолить своим близким.
Таким образом, если необходима срочная помощь, чтобы предотвратить происшествия с трагическими последствиями, необходимо срочно вызывать полицию. Однако далеко не всегда насилие проявляется в виде именно физических действий. Постоянные попреки, хамство, унижения, оскорбления — это тоже насилие, пусть не физическое, а эмоциональное, но тоже серьезно отравляющее жизнь. Случается, один из членов семьи позволяет себе экономическое насилие — то есть не дает семье средств на жизнь, отнимает у домочадцев деньги и тратит на свои нужды (например, отнимает пенсию у пожилого члена семьи и тратит на выпивку), вариантов может быть много. Может иметь место сексуальное насилие, причем в течение длительного времени, поскольку жертва не всегда сразу понимает, что принуждение к чему–либо против воли в принципе является насилием.
Но в какой–то момент, натерпевшись от своего обидчика, жертва наконец осознает, что постоянно подвергается насилию, что это ненормально и что так продолжаться не может. Какими должны быть ее дальнейшие действия?
Обращаться в таких случаях в полицию бессмысленно — полиция может зафиксировать лишь конкретные факты, а если что–то происходит длительно — не может ни усмотреть, ни оценить степень опасности. Оснований для изоляции тоже как бы нет. Поэтому, столкнувшись с эмоциональным, экономическим или длительным сексуальным насилием, жертве(–ам) нужно обращаться в суд. Обычно решение об удовлетворении обращения выносится в течение одного дня.
В принципе, по закону достаточно, если достоверность фактов, изложенных в заявлении, жертва подтверждает своей подписью — что предупреждена о том, что предоставление заведомо ложных фактов влечет за собой уголовную ответственность. Однако, исходя из практического опыта, могу сказать: лучше, чтобы факты, изложенные в заявлении (пусть даже не все), все–таки подтверждались какими–то доказательствами. Например, медицинскими справками — если жертва на протяжении какого–то времени обращалась к врачам с проблемами, которые прямо или косвенно указывают на то, что она подвергалась физическому, сексуальному или психологическому (эмоциональному) насилию. Если ранее, до обращения в суд, жертва обращалась по поводу насилия, например, в полицию или другое учреждение, желательно приложить копию того заявления и ответ на него (поэтому заявления в любую инстанцию всегда нужно писать в двух экземплярах, и один из них, зарегистрированный в учреждении, куда вы обращались, должен храниться у заявителя). Чем больше доказательств (подчеркиваю: в письменном виде!), тем больше шансов на скорейшее рассмотрение вашего дела и принятия решения в вашу пользу.
Подготовила Марина БЛУМЕНТАЛЬ.
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