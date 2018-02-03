«Если любовь не даёт вам свободы, это не любовь»

Завершился конкурс эссе для латвийских школьников, объявленный газетой «СЕГОДНЯ» совместно с благотворительным фондом RIETUMU при профессиональной поддержке Латвийской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (ЛАПРЯЛ).

Мы получили 103 работы и признательны всем юным участникам за готовность поразмышлять на весьма серьезные темы: «Любовь может проявляться только в условиях свободы и никогда — в результате принуждения?» для 8–12–х классов и «Русские места в моем любимом городе» — для 5–7–х. Мы продолжаем публиковать наиболее интересные работы.

Свобода как осознанный выбор

«Что мы понимаем под словом «любовь»? Когда люди начинают думать о ней, у каждого возникают свои переживания, которые они испытали на личном опыте и назвали это любовью. Опыт разный: у кого–то — счастливый, у кого–то — печальный… И каждый уверен, что он пережил именно это чувство… Любовь — это индикатор нашей духовной зрелости, способности подчиниться ее требованиям. Любовь бывает разной. Она может быть между мужчиной и женщиной, между человеком и обществом, обществом и государством, а также между государством и человеком. Оттого и выходит, что любовь имеет свойство быть постоянной, она имеет форму вечного непрерывного круга. Но, к сожалению, в XXI веке круг разрывается. Именно в точках разрыва появляется некая субстанция, которой называют принуждение, ведь если любовь односторонняя, то сторона, которая любит, будет стараться сделать все ради того, чтобы объект ее любви боготворил бы и ее. И чаще всего происходит так, что принуждение порождает агрессию и ненависть. Ни одна любовь не способна выжить в таких условиях, как и не способен цветок выжить в каменистом грунте. Кто–то сказал однажды, что влюбленные придумывают себе друг друга, а любящие — познают.

Любовь и свобода… Насколько совместимы эти два понятия? Ученые определили, что физиологически любовь выражается, как и наркотическое опьянение. Наверное, не зря она вызывает у нас такую зависимость. Официально ее самые сложные формы признали психическим заболеванием и, как любому расстройству, присвоили международный шифр — F63.9. Да, действительно, в любви свободы нет. А любовь без свободы бывает? Не зря говорят: насильно мил не будешь. Значит, мы сами выбираем свою любовь? Или это любовь выбирает нас? Как свобода и любовь взаимодействуют друг с другом? Возможно ли их мирное сосуществование?

Любовь — это искреннее проявление души, это состояние свободы и в то же время полная самоотдача, самоотдача, мотивированная пониманием и уважением к свободе тех, кого мы любим. Любовь — это жертва, но жертва не страдальческая, а, наоборот, победа над своим эгоизмом, который загоняет нас в кабалу невежества и делает несчастными.

Отношения между мужчиной и женщиной не самые жестокие, так как страдают только два человека, но страдают очень сильно. И при появлении принуждения отношения рушатся. Невозможно насильно добиться ласки и заботы. Твой партнер никогда не сможет снова смотреть на тебя с уважением. Свобода же представляет собой доверие, а доверие — это основная часть всех взаимоотношений. Но и свобода должна иметь предел. Жить в обществе и быть свободным от него невозможно.

Общество — это объединение разных людей, имеющих условно одинаковые моральные принципы. Опираясь на свой личный опыт, могу сказать, что не всегда общество любит человека. И причины могут быть совершенно глупыми: необычный внешний вид, особые потребности, нестандартные мысли. Человек не способен справиться с давлением на него, ведь каждый требует признания в обществе. Тогда вновь появляется принуждение, но уже совсем иное; человек старается всеми силами обратить на себя внимание, а это и есть принуждение. И только в свободе мыслей, внешнего вида происходит симбиоз. Именно в этот момент каждый отдельный индивид способен в благодарность обществу привнести много нового и полезного.

Ни одно государство не способно выжить, если общество против этого государства. И в данном случае отношения чаще всего зависят от главы государства. Отчего люди выходят на митинги и демонстрации? Протесты — это принуждение главы государства изменить правила. А если государство не способно привнести изменения — значит, требуется дать свободу слова и действий обществу.

Отсутствие отношений между государством и индивидом убивает творчество, деятельность многих творцов была ограничена государством, и поэтому сейчас в нашем наследии не так много шедевров, каких могло бы быть.

Любовь может проявляться только в условиях свободы и никогда — в результате принуждения, подобно сну: когда захочется — не отвертишься, а сколько ни заставляй человека спать, насильно не уложишь. Только с такой мыслью круг взаимоотношений и любви будет непрерывным. Свобода начинается там, где есть родственная душа. В фильме «В диких условиях» есть фраза, которую я считаю ключевой: «Счастье возможно только тогда, когда его есть с кем разделить».

Так где же свобода? Свобода в нашем выборе! Свобода — это осознанный выбор, без которого не может быть большой и настоящей любви, а любовь — это главное условие, без которого не может быть свободы!

Миранда САЛТЫКОВА, 11–й класс, даугавпилсская средняя школа № 3».

Сочинения читала Элина ЧУЯНОВА.