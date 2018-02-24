Если ребенок пишет с ошибками: кто виноват и что делать

Хорошо, когда у первоклашки сплошные пятерки по русскому языку. А если все наоборот и ребенок делает досадные ошибки?

Почему снова и снова у ребенка глупые ошибки в диктантах? Все чаще от школьных логопедов можно услышать слово дисграфия — приговор без права на пятерку по русскому языку. Это нарушение проявляется в специфических, повторяющихся ошибках, и связано с нарушением психологических функций, которые обеспечивают процесс письма.

Откуда берется дисграфия? Ряд специалистов считают главной причиной наследственность. Может также наблюдаться у детей с билингвизмом, из-за нарушений речевых контактов, завышенных требований к грамотности ребенка.

При дисграфии родителям приходится видеть самые невероятные ошибки у чада: и пропуски букв и слогов, и замены букв (например, «б» на «д»), и перестановки их местами. А сколько недописанных слов, слившихся со словом предлогов! Отсутствуют точки и заглавные буквы.

Опытный специалист справится с дисграфией за год-два систематической работы. Но ведь так хочется избежать необходимости нагружать малыша дополнительными походами к логопеду! Как известно, проблему лучше предупредить, чем лечить. Зная причины, которые приводят к дисграфии, родители смогут не пропустить этого врага в жизнь ребенка.

Советы родителям

1. Держи руку на пульсе: вовремя показывай малыша специалистам — логопеду, психологу, нейропсихологу. Много занимайся с ним дома, будь вовлечена в процесс образования в детсаду и в школе.

2. Консультируйся с логопедом каждые 2 года жизни ребенка: в 2 года, в 4 года и в 6 лет. Почти все нарушения звукопроизношения имеют неприятную особенность отражаться на письме. Если ребенок заменяет звук «ш» на «с», когда говорит, то и при письме будет допускать ошибки. Так получилось, что до школы все звуки речи исправить не удалось? Тогда обязательно продолжайте занятия с логопедом в начальной школе.

3. Пока четырехлетка обучается чтению, начинай готовить его руку к письму. В 3 года пусть пишет и рисует на большой доске мелками или красками на больших кусках обоев. В 4 года можно предложить рабочую тетрадь с крупными буквами или элементами букв. И только в 6 лет переводи ребенка на начертание печатных букв в тетради в крупную клетку.

4. Не торопи малыша при обучении чтению и письму. Иногда беглое чтение дошкольника приводит к дисграфии в школе: рука не успевает за мыслью. Притормаживай ребенка и помни, что беглое чтение до школы не так важно, как понимание читаемого.

5. Не надо ставить руку для письма до школы. Многие специалисты полагают, что учить писать дошкольника надо сразу с прописных букв. Большинству детей чрезвычайно сложно осваивать написание элементов прописей, особенно трудно им даются наклон, соединение, размещение букв на строке. Нарушения внимания, поведения, речи и задержки умственного и моторного развития — вот далеко не полный перечень противопоказаний для овладения письмом в прописях до 6–7 лет. Нервная система даже совершенно здорового крохи еще не готова к освоению и точному восприятию множества элементов прописных букв!

Если уж так случилось, что дисграфии избежать не удалось, то придется набраться терпения и поискать хорошего логопеда. Начиная со второго класса, приступай к систематическим занятиям со специалистом. Пусть ребенок и не станет акулой пера, но зато двери в высшее учебное заведение для него не будут закрыты из-за двоек по русскому языку.