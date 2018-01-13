Дневные центры для людей, страдающих деменцией, могут стать оптимальным решением проблемы для семей, в которых в течение дня некому присмотреть за больным человеком, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Старческая деменция относится к возрастным заболеваниям, возникающим чаще всего на промежутке от 65 до 85 лет. В результате болезни нарушается работа клеток головного мозга, что приводит к необратимым процессам в психической деятельности: нейроны, ответственные за умственную и психическую деятельность, постепенно погибают, человек теряет память, способность контролировать свои действия, некоторые его поступки могут стать опасными как для него самого, так и для окружающих (например, он может открыть газ, но забыть при этом включить конфорку) и т. д. Понятно, что люди, страдающие таким заболеванием — а их число, по данным медицинских исследований, с каждым годом растет, — нуждаются в постоянном присмотре и специализированном уходе.

Если в семье есть человек, страдающий деменцией, и в течение дня за ним некому присмотреть (например, остальные члены семьи работают или учатся), можно воспользоваться помощью одного из специализированных дневных центров. В Риге таких центров три.

Центр «Озолайне» в Вецмилгрависе, ул. Зандарту, 2а, тел. 26039913, 67202113);

SIA Bērnu Oāze, ул. Биешу, 6, тел. 67892880, 67892883; общество Dzintarkrasta serviss, центр дневного ухода Liepa, ул. Валентина, 16, тел. 29433233.

Для того чтобы определить человека в специализированный дневной центр, его близким сначала следует связаться с администрацией центров, посетить сами учреждения, посмотреть на обстановку, пообщаться с персоналом — примерно так же, как если бы вы определяли ребенка в детский сад. Когда выбран конкретный дневной центр, необходимо:

1) взять направление у семейного врача (форма 027/u); справка должна содержать информацию о состоянии здоровья человека, о степени тяжести функционального нарушения, а также об отсутствии медицинских противопоказаний для посещения дневного центра;

2) получить справку от Рижской социальной службы (ее смогут выдать в ближайшем территориальном центре);

3) со справкой от семейного врача, где указан диагноз деменция, в течение 1–5 дней отвести пожилого человека в выбранный вами заранее дневной центр.

Важный момент: пользуясь услугами дневного центра, нужно помнить, что пожилому человеку необходим переходный период для адаптации. Поэтому сразу оставлять его на длительный период нельзя — это чревато резким ухудшением его здоровья. Здесь ситуация опять же сродни той, когда ребенка направляют в детский сад: сначала человеку желательно провести в учреждении час–два, затем (по мере того как он будет привыкать и осваиваться) — дольше. Таким образом, близким следует считаться, что на это придется потратить какое–то время и запастись терпением. Если все пойдет хорошо и пожилой человек сможет адаптироваться и будет чувствовать себя комфортно, его можно будет оставлять в центре с утра и приходить за ним к концу работы центра. В течение всего времени, пока человек будет находиться в центре, ему будут обеспечены присмотр, питание (при наличии справки от социальной службы), уход, а также различные занятия (в том числе специальные занятия по развитию памяти, мелкой моторики) и развлечения. В свою очередь родственники людей, страдающих деменцией, смогут получить консультацию по уходу за своими близкими.

Подготовила Марина БЛУМЕНТАЛЬ.