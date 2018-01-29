Если у труб «атеросклероз» … Как их заменить экономно и качественно?

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Если не вдаваться в медицинские дебри, в народном представлении атеросклероз – это болезнь, при которой сосуды человека «забиваются»; это мешает кровотоку, и без надлежащего лечения приводит к весьма печальным последствиям. Нечто подобное происходит и в домах, — с трубами, по которым циркулирует вода: с течением времени они тоже «забиваются».

Часть наростов смывается водой, текущей в трубах под напором, и при отсутствии дополнительных фильтров попадает из крана в наши чайники и кастрюли.

Однако это не единственная беда от старых труб. Им свойственно ржаветь, протекать, их время от времени прорывает, — а это утечка воды, то есть, убытки… В какой-то момент становится понятно: трубы надо менять. Особенно если дому лет 40-50 или больше, и с момента постройки там ничего не меняли. Вот только как это сделать, чтобы и лишних средств из домовых накоплений не потратить, и в то же время чтобы было качественно?

Слово – специалисту, руководителю SIA SMART COMFORT Дмитрию ШИРКИНУ, чья фирма специализируется, в том числе, на замене стояков воды и канализации в жилых домах.

— Сначала – о некоторых «симптомах», сигнализирующих о том, что внутренние коммуникации нуждаются в замене. – Говорит Д.Ширкин. — Например, чтобы дождаться появления горячей воды, из крана 10-15 минут приходится выпускать холодную (то есть, нарушена система циркуляции). Слишком высокая стоимость подогрева горячей воды. Стоячая вода в стоках раковин и ванн, которую «не берет» никакой химикат для прочистки труб. Появление на потолке влажных пятен непонятного происхождения. Участившиеся аварии…

В какой-то момент жильцам становиться ясно: замена труб неизбежна, дальше будет только хуже. Вот только где найти исполнителя работы – чтобы было и качественно, и без переплаты?

Можно, конечно, положиться в этом вопросе на порядочность и компетентность управляющего. Но я бы порекомендовал жильцам все-таки самим потратить время на изучение рынка (просто обзвонить лицензированные компании), и найти фирму, которая, во-первых, имеет достаточный опыт работы в этой сфере, а во-вторых, сделает дому более выгодное предложение. Нелишне будет поинтересоваться, в каких домах эта фирма уже провела такие работы, поговорить с жильцами в этих домах – остались ли они довольны сотрудничеством.

Почему в данном случае лучше искать фирму самим? Дело в том, что, потратив время на выбор фирмы-исполнителя, вы крупно сэкономите. Например, от жителей нескольких домов, которые нашли наш SMART COMFORT «методом обзвона» и пригласили нас заменить трубы в их домах, мы позже узнали, что, согласись они на сметы, которые предлагали им их управляющие, они (жители) заплатили бы кто в два, а кто и в три раза больше. А с учетом, что замена труб – мероприятие не дешевое, экономия тут исчисляется в четырех-, а иногда и пятизначных цифрах.

Следующий шаг (после выбора фирмы) – составление сметы. Мы, к примеру, приезжаем к заказчику сами, выясняем, что конкретно нужно заменить, затем готовим смету. Бесплатно.

И последний организационный шаг, предшествующий работам: когда решением общего собрания собственники утверждают фирму-исполнителя, уполномоченный от дома связывается с управляющим, сообщает о том, какого исполнителя работ жильцы выбрали, и просит управляющего заключить трехсторонний договор, в котором оговариваются права и обязанности всех сторон, а также сроки выполнения заказа. Обычно на это уходит около 1,5 месяца с момента принятия решения на собрании собственников.

По словам Д. Ширкина, по старым нормативам срок службы стояков горячей и холодной воды – 25 лет. Это означает, что замена труб – полностью или частично – актуальна для огромного количества домов советской и досоветской постройки. В особенно плачевном состоянии находятся кухонные канализационные трубы: изначально, по ГОСТам, их диаметр составлял 50 мм, но с течением времени большинство их заросли так, что диаметр уменьшился чуть ли не вдвое. Работники SMART COMFORT увеличивают диаметр этих труб до 75 мм, после чего проблема «стоячей воды» исчезает на много лет вперед. Кстати, современные полипропиленовые или металло-пластиковые трубы в принципе очень надежны (их гарантия — 40 — 60 лет). Они не окисляются и не зарастают, как металлические. На канализационные трубы можно поставить звукоизоляцию, если жителей беспокоит шум от воды. В обязательном порядке устанавливаются специальные противопожарные ленты, защищающие коммуникации от распространения огня между этажами.

А если требуется замена труб не в доме, а лишь в одной квартире?

Д.Ширкин отвечает так:

— Поменять трубы можно и в одной квартире. Но не забудем, что коммуникации – единая система. И если, к примеру, поменять стояк только от потолка до пола, оставленный в перекрытии старый отрезок позже может начать протекать, заливать соседей. Придется снова все вскрывать, ставить новые трубы – в том числе и в перекрытие…

Вообще, должен сказать, что, при всей похожести домов – одной серии, построенных по одному проекту, из одного и того же материала, — ситуация в каждом уникальна, так что вопросы по объему работ, по срокам, по стоимости и т.д., всегда решаются индивидуально, после осмотра. Что касается компании Smart Comfort – мы всегда рады помочь жителям, заменив трубы, отслужившие свое, на новые, – качественно и по дружественным ценам.

Бесплатную консультацию и осмотр объекта можно заказать по тел. 22848144, 23376509 или по э-почте: smartcomfort@inbox.lv

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