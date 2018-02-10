Если вам немного за 40: какую форму бровей выбрать

Думаешь, что модная широкая форма бровей идет всем без исключения? Вовсе нет. Рассказываем, на что стоит обратить внимание при коррекции.

Лицо без правильно оформленных бровей выглядит голым, невыразительным. Но и модные широкие брови идут не всем. То же можно однозначно сказать и про выщипанные «нитки» или татуированные брови, которые также никого не украшают. Рисовать себе модную форму, когда от природы совсем другая, — не лучший вариант. Особенно для тех, кому за 40…. В этом возрасте широкие естественные брови выглядят не трендом, а будто неухоженными. Еще широкие брови не подойдут обладательницам узкого лба. А что делает правильно подобранная форма? Однозначно, омолаживает, так как делает лицо более открытым.

Наконец, не стоит слишком увлекаться трендом, если у тебя проблемная кожа, с прыщиками и покраснениями. Густые брови акцентируют внимание на недостатках.

О чем еще стоит помнить? Не стоит ярко прокрашивать брови у основания в области переносицы: самая темная часть должна приходиться на середину (точку излома), а потом цвет растушевывай к «хвостику» и слегка к основанию. Лучше всего подкрашивать брови тенями, так как карандаш дает слишком четкие, строгие очертания.

Как красить брови?

Допустим, широкая форма тебе к лицу. Чтобы она смотрелась еще выразительнее, выбери средство (пудра, тинт, тени) правильного цвета. Ее оттенок должен быть не светлее естественного цвета бровей и тем более цвета волос! Несмотря на то, что осветленные брови тоже тренд. Правда, визажисты советуют все же сначала хорошенько подумать, а потом уже «осветляться»: если у тебя темная кожа, «белые» брови могут смотреться приклеенными к лицу, а если кожа светлая – потеряться. Высветленные брови все же нельзя рассматривать как повседневный вариант: скорее, это «аксессуар» для студенческой вечеринки. Если уж ты решилась на них, подкрашивай не стойкими красителями, а так называемыми пигментами прямого действия (перманентными красками), которые смываются после одного умывания с гелем или с пенкой. Такие пигменты выпускаются для волос, но подойдут и для макияжа бровей. Распыли средство на ватную палочку и ею прокрашивай волоски.

Как корректировать форму?

Любую форму бровей нужно поддерживать. Ты можешь сделать это сама дома, выщипывая волоски в направлении их роста. Если против, можно спровоцировать врастание. Правда, сначала лучше довериться профессиональному мастеру. Какого выбрать:работающего ниткой, воском или пинцетом? Поскольку в тренде естественность, нужный эффект достигается с помощью воска или пинцета. Нитка дает на выходе более строгие очертания Пинцет считается универсальным средством коррекции. А вот воск может давать легкое раздражение и более длительное покраснение кожи век. Если ты аллергик, будь осторожнее.