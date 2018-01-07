Если вдруг война, каждый житель Латвии обязан государству!(81)

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LETA
Герман Бергер
18:55 07.01.2018
Политика / Политики

С помощью закона планируется установить обязанности каждого гражданина в случае войны или военного нападения. Это предусматривают подготовленные Министерством обороны поправки к Закону о национальной безопасности, сообщает LNT Ziņas.

Согласно поправкам, каждый гражданин должен противостоять агрессору всеми доступными средствами, также требуется оказывать поддержку Национальным вооруженным силам и госучреждениям. Нужно следовать гражданскому неповиновению и в рамках возможностей устраивать саботаж, чтобы навредить агрессору. Определены и другие обязанности.

 

Министр обороны Раймонд Бергманис изменения в законе обосновывает необходимостью более детализировать написанное в Сатверсме о том, что «латвийский народ защищает свой суверенитет».

 

«В кризисной ситуации каждый человек должен помочь — это то, чего мы хотели бы. Чтобы люди попытались задуматься, поразмышлять и были бы готовы действовать. Я не думаю, что эти поправки налагают какие-то дополнительные обязанности. Я думаю, что они больше разъясняют те действия, которые общество должно выполнять.

 

Не все, конечно, готовы воевать. И это не является необходимостью, поскольку людям надо выполнять и другие обязанности», — указал министр обороны.

 

Поправки к закону еще должно утвердить правительство. Окончательное слово за Сеймом.

Rus.Tvnet / Фото
Комментарии (81)
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Вася Пупкин 19:01 07:01:2018

Воевать будет ваня

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Ага 19:08 07:01:2018

Ты думаешь этот членососваня способен на это, он только здесь смелый

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Ваня 19:10 07:01:2018

Нет уж, уж лучше дебил под ником Latviešu patriots, да он и сам скоро это подтвердит, когда вылезет повонять..

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Мама 20:02 07:01:2018

Мой сын точно воевать не пойдёт... Мы с мужем пашем, налоги платим государству, налог на недвижимость платим, платим за спекулятивный дорогой свет и разные другие налоги а государство на ребёнка платит 11 евро и он подрастёт должен защищать Латвию и жизнь отдать? А что даёт государство моему ребёнку и нам, что ТРЕБУЕТ ВЗАМЕН ЖИЗНЬ ЭТОГО РЕБЁНКА ?

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ваня 20:27 07:01:2018

Пора саласпилс готовить к открытию

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Янис ибн Ахмед 21:30 07:01:2018

Увы, никто не будет защищать ваши жирные задницы.

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СОВЕТНИК БОГА 21:46 07:01:2018

противостоять агрессору
+++++++++++++++++
А если при Агрессору будет легче жить..!?
То как противу стоять..?

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СОВЕТНИК БОГА 21:50 07:01:2018

Нафуй..! Нафуй..!
.. кричали бояре...

« ответить
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СОВЕТНИК БОГА 21:55 07:01:2018

противостоять агрессору
++++++++++++++++
У Меня Апляцибы нет по Языку..
.. Я не смогу..

« ответить
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ЗНАЮЩИЙ ВСЁ 22:09 07:01:2018

США нужны вокруг России горячие точки, чтобы все полыхало в огне, и люди убивали друг друга», — написал Кадыров.
++++++++++
Латвии очередь пришла...

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Где ты 19:05 07:01:2018

Где ты где ты Ваня пидараст
в жопу долбаный не раз.

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пошол нафиг 20:09 07:01:2018

вот пусть этот ванька вместе с мыныстром и воюют. Мне война не нужна, и я никого у6ивать не хочу. Так что мыныстр, воюй сам, если хочешь в войнушку поиграть.

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За дол ба ли !!! 19:07 07:01:2018

Хотите войны, сами и воюйте ! Это государство должно мне за то, что я , вопреки здравому смыслу, до сих пор еще здесь.

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Latviešu patriots 19:34 07:01:2018

Zadolbalam. Kas tev teica, ka tu šeit esi vajadzīgs?! Prom!

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Patriots 19:39 07:01:2018

Labi ka es aizlaidos no tas bedres, lai jums labi dzīvojās

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Послушай, членистоногое! 19:42 07:01:2018

А ты не иначе возомнил себя наместником Бога на земле, раз берешь на себя ответственность делать скудоумозаключения, кому где жить? Напомни плиз, на сколько человек в год уменьшается народонаселение Латвии и как это влияет на экономику и на потребительские цены. (Если ты конечно знаешь такие слова)))) )

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Latviešu patriots 19:52 07:01:2018

"Patriotam". Laimīgu taciņu, smirdīgu paciņu!

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Latviešu patriots 19:54 07:01:2018

Posmkājim. Jo mazāk nepilsoņu liekēžu, jo labāk.

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Патриотс! Включи галву, если есть, что включать. 20:07 07:01:2018

Непилсонисы отсюда бегут в очень малом количестве. Бегут как раз-таки пилсонисы. Многие даже получают гражданство только для того, чтобы свалить отсюда как можно дальше.

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10 дюймов 19:09 07:01:2018

два плюса фотке-----называется-----обосрался и стою ровно, я же военный!!!

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ваня 19:10 07:01:2018

Готов помочь уничтожить российскую нечисть что приползет и тех выродков кто их в латвии поддержит..

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квази 19:13 07:01:2018

чем ты можешь отвлечь наступающие войска???

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Молодец, ванюша. 19:14 07:01:2018

А теперь быстро в люлю, а то вдруг завтра война, а ты такой уставший.

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Pidoruваня 19:15 07:01:2018

Единственное что ты сможешь, это набрать полную пастьговна и плеваться по сторонам, да и то побоишься, быстро рыло свернут.

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Вася Пупкин 19:21 07:01:2018

как и министр - жопой

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Grisa 19:33 07:01:2018

ваня unictoz menja mozes visosat moi mozg cerez moi clen..
a ese mozet adres vasei trolj kontori skinesj priedu s cvetami k vam...

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ваня 20:28 07:01:2018

Срочно нужен саласпилс...

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To ваня 20:41 07:01:2018

А что, на Твайке уже мест не хватает? Нужен санаторий (по Вайре)? Так там же работать нужно, а ты только нечленораздельные слова научился печатать.

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Artur 22:45 07:01:2018

Тебе первому голову отрежут далбочес

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