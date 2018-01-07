Согласно поправкам, каждый гражданин должен противостоять агрессору всеми доступными средствами, также требуется оказывать поддержку Национальным вооруженным силам и госучреждениям. Нужно следовать гражданскому неповиновению и в рамках возможностей устраивать саботаж, чтобы навредить агрессору. Определены и другие обязанности.
Министр обороны Раймонд Бергманис изменения в законе обосновывает необходимостью более детализировать написанное в Сатверсме о том, что «латвийский народ защищает свой суверенитет».
«В кризисной ситуации каждый человек должен помочь — это то, чего мы хотели бы. Чтобы люди попытались задуматься, поразмышлять и были бы готовы действовать. Я не думаю, что эти поправки налагают какие-то дополнительные обязанности. Я думаю, что они больше разъясняют те действия, которые общество должно выполнять.
Не все, конечно, готовы воевать. И это не является необходимостью, поскольку людям надо выполнять и другие обязанности», — указал министр обороны.
Поправки к закону еще должно утвердить правительство. Окончательное слово за Сеймом.
Воевать будет ваня« ответить
Ты думаешь этот членососваня способен на это, он только здесь смелый« ответить
Нет уж, уж лучше дебил под ником Latviešu patriots, да он и сам скоро это подтвердит, когда вылезет повонять..« ответить
Мой сын точно воевать не пойдёт... Мы с мужем пашем, налоги платим государству, налог на недвижимость платим, платим за спекулятивный дорогой свет и разные другие налоги а государство на ребёнка платит 11 евро и он подрастёт должен защищать Латвию и жизнь отдать? А что даёт государство моему ребёнку и нам, что ТРЕБУЕТ ВЗАМЕН ЖИЗНЬ ЭТОГО РЕБЁНКА ?« ответить
Пора саласпилс готовить к открытию« ответить
Увы, никто не будет защищать ваши жирные задницы.« ответить
противостоять агрессору« ответить
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А если при Агрессору будет легче жить..!?
То как противу стоять..?
Нафуй..! Нафуй..!« ответить
.. кричали бояре...
противостоять агрессору« ответить
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У Меня Апляцибы нет по Языку..
.. Я не смогу..
США нужны вокруг России горячие точки, чтобы все полыхало в огне, и люди убивали друг друга», — написал Кадыров.« ответить
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Латвии очередь пришла...
Где ты где ты Ваня пидараст« ответить
в жопу долбаный не раз.
вот пусть этот ванька вместе с мыныстром и воюют. Мне война не нужна, и я никого у6ивать не хочу. Так что мыныстр, воюй сам, если хочешь в войнушку поиграть.« ответить
Хотите войны, сами и воюйте ! Это государство должно мне за то, что я , вопреки здравому смыслу, до сих пор еще здесь.« ответить
Zadolbalam. Kas tev teica, ka tu šeit esi vajadzīgs?! Prom!« ответить
Labi ka es aizlaidos no tas bedres, lai jums labi dzīvojās« ответить
А ты не иначе возомнил себя наместником Бога на земле, раз берешь на себя ответственность делать скудоумозаключения, кому где жить? Напомни плиз, на сколько человек в год уменьшается народонаселение Латвии и как это влияет на экономику и на потребительские цены. (Если ты конечно знаешь такие слова)))) )« ответить
"Patriotam". Laimīgu taciņu, smirdīgu paciņu!« ответить
Posmkājim. Jo mazāk nepilsoņu liekēžu, jo labāk.« ответить
Непилсонисы отсюда бегут в очень малом количестве. Бегут как раз-таки пилсонисы. Многие даже получают гражданство только для того, чтобы свалить отсюда как можно дальше.« ответить
два плюса фотке-----называется-----обосрался и стою ровно, я же военный!!!« ответить
Готов помочь уничтожить российскую нечисть что приползет и тех выродков кто их в латвии поддержит..« ответить
чем ты можешь отвлечь наступающие войска???« ответить
А теперь быстро в люлю, а то вдруг завтра война, а ты такой уставший.« ответить
Единственное что ты сможешь, это набрать полную пастьговна и плеваться по сторонам, да и то побоишься, быстро рыло свернут.« ответить
как и министр - жопой« ответить
ваня unictoz menja mozes visosat moi mozg cerez moi clen..« ответить
a ese mozet adres vasei trolj kontori skinesj priedu s cvetami k vam...
Срочно нужен саласпилс...« ответить
А что, на Твайке уже мест не хватает? Нужен санаторий (по Вайре)? Так там же работать нужно, а ты только нечленораздельные слова научился печатать.« ответить
Тебе первому голову отрежут далбочес« ответить