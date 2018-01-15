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Печатный вариант инструкций планируют раздавать в местах, которые считаются наиболее подверженными риску террористических атак. Также буклеты получат службы и заведения, которые принимают участие в различных контртеррористических учениях.
Несмотря на то, что в целом по Европе уровень террористической угрозы остается высоким, в Латвии ситуация гораздо спокойнее — Полиция безопасности характеризует вероятность терактов как низкую.
При этом спецслужба указала, что в Латвии обнаружены личности, которые поддерживают деятельность террористической группировки «Исламское государство» и находятся под влиянием радикальных трактовок ислама.
В общем ПБ внимательно следит за тенденциями развития терроризма в Европе и мире, используя полученную информацию для отработки действий по предотвращению террористических атак, а в случае необходимости — реагирования на них. Например, в 2017 году были проведены специальные антитеррористические учения в рижском торговом центре Mols.
Также в конце декабря прошлого года ПБ организовала контртеррористические учения «Красный код 2017» в рамках Национального плана по борьбе с терроризмом. Цель учений — оценить взаимодействия различных служб при повышенной, высокой и особо высокой степени террористической угрозы и в случае необходимости введения контртеррористического режима.
Drošības Policija strādā labi. Malači, atbalstu 100%, gan ar vārdiem, gan darbiem.« ответить
Полиция безопасности работает нормально плохо, нормально хреново, нормально безрезультатно! Глистов не травят, не топчят, не сливают....« ответить
Drošības Policija strādā labi. Malači. 100% atbalstu gan ar vārdiem, gan ar darbiem.« ответить
Ну сказал один раз и хватит, зачем людям лишний раз голову морочить?« ответить
Тебе придурку что не делай, ты всем доволен, it ka dulais Dauka.
Latviešu patriots---Latviešu Dauka !« ответить
Latviešu patriots---Latviešu Dauka un latviešu dauns...« ответить
Krievalodīgajiem smadzeņu nav un nebūs..« ответить