Полиция безопасности собирается выпустить печатный буклет с рекомендациями о том, что стоит делать жителям в случае теракта. Как отмечает агентство ЛЕТА, буклет уже доступен в электронном виде на сайте спецслужбы.

Скачать его в формате PDF можно здесь.

Печатный вариант инструкций планируют раздавать в местах, которые считаются наиболее подверженными риску террористических атак. Также буклеты получат службы и заведения, которые принимают участие в различных контртеррористических учениях.

Несмотря на то, что в целом по Европе уровень террористической угрозы остается высоким, в Латвии ситуация гораздо спокойнее — Полиция безопасности характеризует вероятность терактов как низкую.

При этом спецслужба указала, что в Латвии обнаружены личности, которые поддерживают деятельность террористической группировки «Исламское государство» и находятся под влиянием радикальных трактовок ислама.

В общем ПБ внимательно следит за тенденциями развития терроризма в Европе и мире, используя полученную информацию для отработки действий по предотвращению террористических атак, а в случае необходимости — реагирования на них. Например, в 2017 году были проведены специальные антитеррористические учения в рижском торговом центре Mols.

Также в конце декабря прошлого года ПБ организовала контртеррористические учения «Красный код 2017» в рамках Национального плана по борьбе с терроризмом. Цель учений — оценить взаимодействия различных служб при повышенной, высокой и особо высокой степени террористической угрозы и в случае необходимости введения контртеррористического режима.