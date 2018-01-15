Если завтра теракт... Полиция безопасности раздаст латвийцам инструкции(7)

Лента новостей
Умер лидер уличных протестов 90-х Виктор Анпилов Праздник в лесу В Лиепае на остановке обнаружена пьяная мать с младенцем Снегопад на Луцавсале Собчак назвала жителей Крыма неполноценными За три недели до Пхенчхана–2018 есть вопросы… В РПЦ предрекли Европе «огромную трагедию» Страсти по футболу Митрофанов: за русский язык на переменах будут штрафовать!
Eще в разделе
В Лиепае на остановке обнаружена пьяная мать с младенцем Латвийцев призывают не «ныть», а менять профессию Зарплата учителя — унизительна для молодёжи! Власти сделали из населения стран Балтии живой щит Граждане России используют Латвию, как временное убежище
Тимур Пушкарев
14:51 15.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Полиция безопасности собирается выпустить печатный буклет с рекомендациями о том, что стоит делать жителям в случае теракта. Как отмечает агентство ЛЕТА, буклет уже доступен в электронном виде на сайте спецслужбы.

Скачать его в формате PDF можно здесь.

 

Печатный вариант инструкций планируют раздавать в местах, которые считаются наиболее подверженными риску террористических атак. Также буклеты получат службы и заведения, которые принимают участие в различных контртеррористических учениях.

 

Несмотря на то, что в целом по Европе уровень террористической угрозы остается высоким, в Латвии ситуация гораздо спокойнее — Полиция безопасности характеризует вероятность терактов как низкую.

 

При этом спецслужба указала, что в Латвии обнаружены личности, которые поддерживают деятельность террористической группировки «Исламское государство» и находятся под влиянием радикальных трактовок ислама.

 

В общем ПБ внимательно следит за тенденциями развития терроризма в Европе и мире, используя полученную информацию для отработки действий по предотвращению террористических атак, а в случае необходимости — реагирования на них. Например, в 2017 году были проведены специальные антитеррористические учения в рижском торговом центре Mols.

 

Также в конце декабря прошлого года ПБ организовала контртеррористические учения «Красный код 2017» в рамках Национального плана по борьбе с терроризмом. Цель учений — оценить взаимодействия различных служб при повышенной, высокой и особо высокой степени террористической угрозы и в случае необходимости введения контртеррористического режима.

mixnews.lv / Фото YouTube
Комментарии (7)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 15:00 15:01:2018

Drošības Policija strādā labi. Malači, atbalstu 100%, gan ar vārdiem, gan darbiem.

« ответить
Profile_default
CCCP 16:19 15:01:2018

Полиция безопасности работает нормально плохо, нормально хреново, нормально безрезультатно! Глистов не травят, не топчят, не сливают....

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 15:04 15:01:2018

Drošības Policija strādā labi. Malači. 100% atbalstu gan ar vārdiem, gan ar darbiem.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 15:36 15:01:2018

Ну сказал один раз и хватит, зачем людям лишний раз голову морочить?
Тебе придурку что не делай, ты всем доволен, it ka dulais Dauka.

« ответить
Profile_default
Saimnieks 16:28 15:01:2018

Latviešu patriots---Latviešu Dauka !

« ответить
Profile_default
ыыы 16:33 15:01:2018

Latviešu patriots---Latviešu Dauka un latviešu dauns...

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 16:42 15:01:2018

Krievalodīgajiem smadzeņu nav un nebūs..

« ответить

Мнение
6_resize-col15
Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (24)