Американцы заранее списали Прибалтику?

«Россия может захватить Балтию 845 000 солдатами (Но что случится потом?)» — под таким интригующим заголовком на прошлой неделе вышел американский журнал The National Interest. Официальные инстанции Латвии хранят молчание по сему поводу. Газета «СЕГОДНЯ» приводит основные блоки публикации.

Русские ополченцы против Балтии

«Несмотря на сопротивление народа, авторитарная страна, подобная России, может запросто решиться пойти на издержки оккупации всех или части балтийских государств. Российская стратегия гибридной войны, использующая недорогостоящую смесь местных ополченцев, поддерживаемых спецназом и некоторыми регулярными войсками, может быть относительно дешевым путем захвата территории Балтии. В конце концов, ни одна умная стратегия не изменит того факта, что Россия большая, а балтийские страны — маленькие».

Тем не менее «у государств Балтии есть план защитить себя от российского вторжения: мобилизовать их общества на борьбу». «В случае вступления Эстонии, Латвии и Литвы в войну их гражданское население будет играть большую роль в борьбе». «Тотальная оборона», по мнению американских аналитиков, должна «поддержать профессиональные вооруженные силы их наций в случае конфликта».

«Асимметричная оборона» Балтии должна «сломить волю противника ввязываться — или продолжать — в агрессию отсутствием выигрыша, возрастающими затратами». К примеру, стратегия обороны Литвы еще с 90–х годов вдохновлялась примерами Швейцарии и Скандинавии с «мобилизацией всех национальных ресурсов на борьбу с захватчиком». Официальная стратегическая доктрина Вильнюса обращается даже к индивидуальным действиям граждан «против агрессии и оккупации».

Чудовищная концентрация войск

Обладая общим населением в 6,2 миллиона человек, три страны региона имеют армии мирного времени в 22 тысячи человек, 450 единиц артиллерии при отсутствии танков и реактивных самолетов. Москва же обладает 845–тысячной сухопутной армией, из которых «только в Западной России» расположено 300 тысяч.

Здесь National Interest рассуждает в духе обыкновенного географического кретинизма, столь характерного для американцев, имеющих дело с территориями в иной части света. «Западная Россия» простирается от Кольского полуострова до Кавказского хребта, включая в себя столь важные для безопасности РФ районы, как Крым, границу с Украиной, да и о непосредственном соприкосновении с НАТО в Калининградской и Мурманской областях забывать не стоит. Может ли российская армия оголить эти участки, да заодно, видимо, и границу с КНР и КНДР, бросив все силы против Балтии, как это указано в заголовке? И зачем? Думается, ответ ясен. Впрочем, ограниченная по территории (Южная Осетия и Северная Грузия) и продолжительности (5 суток) кампания 2008 года была проведена Вооруженными силами РФ в составе 40–тысячной группировки.

Про НАТО забыли

«Неясно, сколь эффективной может быть подобная оборонительная стратегия», — рассуждает The National Interest. «Балтийские страны могут мобилизовать население сильной неприязнью к России, но они также имеют большие русские меньшинства, которые могут не с таким энтузиазмом сражаться с Москвой (или могут стать используемыми Москвой марионетками, как сепаратисты Украины). Рассказывая историю зловещей антисемитской милиции, поддерживавшей нацистскую Германию во время Второй мировой войны (в Литве все еще проводятся парады в ее честь), Россия может, несомненно, представить сопротивление фашистами».

Несколько странным со стороны National Interest кажется логическая конструкция, в которой Россия, что уже «захватила Балтию с 845 000 солдатами», нуждалась бы в неком пропагандистском обеспечении своих действий. Для кого, интересно, — ведь она сама по себе «авторитарная». Может быть, для Запада? Кстати, во всей статье журнала отчего–то нет ни единого упоминания о дислоцированных в трех странах войсках НАТО и вообще членстве Балтии в данной организации.

Со всем уважением к издателю журнала с 1985 г. — Центру национальных интересов, основанному экс–президентом Ричардом Никсоном, к публикациям в столь щепетильной сфере нужно подходить все же внимательнее. Спору нет, автор Майл Пек — эксперт в военной области. В конце прошлого года он выпустил материалы о воздушном противостоянии ВВС США и России над Сирией; о справочнике по российским вооруженным силам для американской армии; о тайном оружии Москвы — размещенных на океанском дне ракетах; и, наконец, полемический текст «Умирает ли морская пехота США?».

Но почему же страны Балтии, дисциплинированно выделяющие на военные расходы огромные суммы (в 2018 году — 900 миллионов евро Литва, 576 миллионов — Латвия и 528 миллионов — Эстония), так запросто списываются с карты Североатлантического альянса? Не следует ли взять на карандаш американскую публикацию местным борцам с fake news, газетными утками, информационными пузырями?

«Запад прощупывает наши намерения»

Статью в National Interest прокомментировал ведущий эксперт Центра военно–политических исследований МГИМО Михаил Александров:

— Россия не будет вводить войска в Прибалтику без веских причин, связанных с угрозой безопасности самой России. Одной из таких причин может стать концентрация крупных контингентов войск НАТО в Польше, что может быть расценено Москвой как подготовка нападения НАТО на Калининградскую область.

Второй причиной может быть военное столкновение между Россией и НАТО в любом другом регионе мира — например, на Ближнем Востоке. Запад прощупывает наши намерения. Они не уверены, как мы себя поведем в Прибалтике, где НАТО уязвимо, в случае, если они продолжат силовое давление на Россию.

Николай КАБАНОВ.

На фото: автор статьи в National Interest Майкл Пек.