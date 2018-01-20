В Facebook создали мероприятие, в рамках которого призывают людей участвовать в новой Балтийской цепи от латвийского алкогольного магазина Alko1000 до Таллинна с целью «продемонстрировать миру желание стран Балтии выпить», пишет Tarbija24.

Юмористическое сообщество в Facebook Kreemised Meemid организует мероприятие, в рамках которого приглашает людей объединиться в Балтийскую цепь, которая будет простираться от приграничного латвийского магазина Alko1000 до Таллинна.

На странице говорится, что цель мероприятия — общая политическая манифестация, которая продемонстрирует миру желание стран Балтии выпить и привлечет к проблеме с акцизами внимание Осиновского и правительства Эстонии.

За день мероприятие собрало более тысячи участников и почти три тысячи заинтересованных людей.

Напомним, что ранее это же сообщество организовывало мероприятие, в рамках которого призывало в таллиннском торговом центре с помощью русского мата столкнуть с постамента гигантский шар, пишет Postimees.