Эстонцев призывают выстроить цепь от алкогольного магазина в Латвии до Таллинна(1)

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Виталий Вавилкин
10:45 20.01.2018
Lifenews / Курьезы

В Facebook создали мероприятие, в рамках которого призывают людей участвовать в новой Балтийской цепи от латвийского алкогольного магазина Alko1000 до Таллинна с целью «продемонстрировать миру желание стран Балтии выпить», пишет Tarbija24.

Юмористическое сообщество в Facebook Kreemised Meemid организует мероприятие, в рамках которого приглашает людей объединиться в Балтийскую цепь, которая будет простираться от приграничного латвийского магазина Alko1000 до Таллинна.

 

На странице говорится, что цель мероприятия — общая политическая манифестация, которая продемонстрирует миру желание стран Балтии выпить и привлечет к проблеме с акцизами внимание Осиновского и правительства Эстонии.

 

За день мероприятие собрало более тысячи участников и почти три тысячи заинтересованных людей.

 

Напомним, что ранее это же сообщество организовывало мероприятие, в рамках которого призывало в таллиннском торговом центре с помощью русского мата столкнуть с постамента гигантский шар, пишет Postimees.

 

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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001 11:45 20:01:2018

Надо не цепь выстраивать, а требовать чтобы товары были более доступные

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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