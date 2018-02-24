Руководитель спортивной редакции ERR Риво Саарна заявил, что 22 февраля на встрече с журналистами ERR представители медиаслужбы МОК потребовали удалять свой логотип с трансляций олимпийских соревнований.
Других претензий, по его словам, к ERR не предъявлялось.
«Других упреков и требований со стороны МОК не было. Мы согласились с этим требованием», — добавил он.
Саарна отметил, что эстонские журналисты вернутся на родину, как и планировалось, 26 февраля.
Отсутствие аккредитации не позволяет журналистам присутствовать на трибунах соревнований и в олимпийском пресс-центре. Также репортеры эстонского телевидения лишатся права пользоваться специальным олимпийским транспортом. Однако они по-прежнему смогут выходить в эфир из Пхенчхана.
Дикари-с. За просто так лишили аккредитации? Ну-ну.« ответить
Это не Россия, в мире "просто так" никого ничего не лишают.« ответить
Какая исчерпывающая информация.)))))« ответить
А чо случилось как они могли!!!« ответить