Эстонцы опозорились на Олимпиаде(4)

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Владимир Бучельников
16:00 24.02.2018
Спорт

Международный олимпийский комитет аннулировал аккредитацию Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR) на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Руководитель спортивной редакции ERR Риво Саарна заявил, что 22 февраля на встрече с журналистами ERR представители медиаслужбы МОК потребовали удалять свой логотип с трансляций олимпийских соревнований.

 

Других претензий, по его словам, к ERR не предъявлялось.

 

«Других упреков и требований со стороны МОК не было. Мы согласились с этим требованием», — добавил он.

 

Саарна отметил, что эстонские журналисты вернутся на родину, как и планировалось, 26 февраля.

 

Отсутствие аккредитации не позволяет журналистам присутствовать на трибунах соревнований и в олимпийском пресс-центре. Также репортеры эстонского телевидения лишатся права пользоваться специальным олимпийским транспортом. Однако они по-прежнему смогут выходить в эфир из Пхенчхана.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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Прораб 16:07 24:02:2018

Дикари-с. За просто так лишили аккредитации? Ну-ну.

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Саня 16:14 24:02:2018

Это не Россия, в мире "просто так" никого ничего не лишают.

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АХренеть 16:26 24:02:2018

Какая исчерпывающая информация.)))))

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русский 16:29 24:02:2018

А чо случилось как они могли!!!

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Мнение
1-shvedov-col15
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