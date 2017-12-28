Национально-культурная автономия эстонцев Крыма недавно отметила 20-летний юбилей. Праздник получился очень душевный. Крымских эстонцев огорчило только отсутствие гостей из… Эстонии. Оказывается, эстонские власти не простили своим соотечественникам выбора в пользу России. Брошенными оказались сотни человек.

В Крыму живет 350 эстонцев и до 5 тысяч человек, имеющих эстонские корни. Больше всего эстонцев (до 50 семей) проживают в селе Краснодарка Красногвардейского района. Там можно услышать эстонский язык, посетить музей эстонского народного быта, а детей в местной школе до недавнего времени учили эстонскому. Также эстонцы проживают в селах еще трех районов Крыма.

«Эстония крымским эстонцам не помогает. Ни в чем. При Украине что-то было, а с переходом к России они прекратили всякую помощь и вообще ничего не делают. Нет общения, нет контактов. Поддержку эстонцам Крыма оказываем мы. Республика Крым, Российская Федерация, но только не Эстония», — описывает сложившуюся ситуацию начальник отдела по работе с национально-культурными объединениями комитета по вопросам межнациональных отношений и депортированных граждан Правительства Крыма Шамир Хубларян.

«Это самый страшный вопрос, на который я просто боюсь отвечать», — призналась глава национально-культурной автономии эстонцев Республики Крым Ольга Скрипченко-Сальман, когда мы заговорили о поддержке крымских эстонцев Эстонией. «Я беседовала и с министром культуры Эстонии, и с вице-канцлером – у них нет права помогать нам, и мы не можем реализовывать наши общие проекты ни с эстонским институтом, ни с Министерством культуры. Это запрещено, потому что введены санкции против Крыма, России», — говорит Ольга Леонгардовна.

Все 150 лет жизни в Крыму эстонцы старались оставаться эстонцами. Они организуют дни эстонской культуры, содержат этнографический музей, а отец Скрипченко-Сальман – историк и краевед Леонгард Сальман – издал несколько книг об истории эстонской общины Крыма, и еще несколько книг сейчас готовятся к публикации.

Но после воссоединения Крыма с Россией бороться за сохранение корней крымским эстонцам стало намного сложнее. Историческая родина попросту отказалась от соотечественников.

Четвертый год в эстонских школах нет уроков родной речи, потому что из Эстонии перестали присылать в Крым учителей эстонского языка. Прекратилось госфинансирование Эстонского дома в селе Краснодарка, в котором находится музей эстонского быта. Этнографические ансамбли из Эстонии больше не приезжают на дни эстонской культуры в Крыму. Дети крымских эстонцев не ездят в Эстонию. Общение с родными в Прибалтике свелось к разговорам по «скайпу».

Все программы поддержки крымских эстонцев Эстонией заморожены. Без этой поддержки эстонская диаспора Крыма зачахнет. И дело не в деньгах. Деньги на сохранение эстонской культуры в Крыму теперь выделяет Россия. Однако Россия не может стать Эстонией — с поездками на родину, общением с родственниками, эстонской литературой, учителями эстонского языка помогать должна не Москва, а Таллин.

«У нас такая специфическая национальность, сложный язык. Нам очень нужна поддержка Эстонии, мы скучаем по соотечественникам из Эстонии, очень их ждем», — говорит Ольга Скрипченко-Сальман. Официальный Таллин делает вид, что не слышит.

Переселение эстонцев в южные губернии Российской империи началось в 60-е годы XIX века. После Крымской войны татары начали массово уезжать в Турцию, оставляя пустующие земли. Царское правительство решило отдать эти земли крестьянам Эстляндской губернии. Добровольцам, вызвавшимся осваивать Крым, предоставлялась обширная государственная поддержка. На каждую душу мужского пола давали 12-15 гектаров казенной земли, каждая семья или супружеская пара получали по 100 рублей серебром ссуды и семян на год. В течение 8 лет поселенцы освобождались от подушного и судебного налогов, в течение трех лет – от воинской повинности. Казна обещала льготы для строительства жилья и колодцев. В результате в Крым устремились тысячи эстонцев.

В мире сегодня осталось менее миллиона носителей эстонского языка. Эстонцами сегодня называют себя 1,1 миллиона человек, однако не все эстонцы знают эстонский. Угрозу исчезновения своего языка и народа признают в самой Эстонии. Эстонское государство призвано обеспечить сохранность эстонской нации и культуры на века – гласит преамбула к конституции страны.

В Эстонии действует Языковая инспекция, штрафующая за незнание государственного языка. Русские школы переводятся на эстонский язык обучения. Использование русского языка в печати, на радио и телевидении строго регламентировано. Для поступления на госслужбу нужно сдать сложнейший экзамен на знание эстонского. Языковой экзамен фактически отсекает от государственного управления тех, для кого эстонский язык – не родной.

То есть за сохранение эстонской нации, языка и культуры эстонские власти борются с русским меньшинством в самой Эстонии. При этом на эстонцев в Крыму, для которых как раз актуально сохранение их языка и культуры, эти власти демонстративно «забили». Они кому только не помогают, но только не своим крымским соотечественникам.

Александр Носович