Эстония даст денег своим негражданам на изучение госязыка(1)

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Виталий Вавилкин
15:45 25.02.2018
В мире

Прожившие в Эстонии пять лет неграждане смогут ходатайствовать о предоставлении им возможности обучения эстонскому языку за счет государства — проект поправок такого содержания направил в минувший четверг на межведомственное согласование министр внутренних дел Андрес Анвельт.

Об этом сообщила пресс-служба МВД, отметив, что, в соответствии с проектом поправок к Закону о гражданстве, государство выплатит ходатайствующему о гражданстве стипендию на время, когда он, по соглашению с работодателем получит неоплачиваемый учебный отпуск на изучение языка.

 

Предложенный законопроект касается постоянно проживающих в Эстонии иностранцев, находящихся в стране на основании вида на жительства или права на жительство и желающих получить Эстонское гражданство, но не владеющих государственным языком на требуемом уровне.

 

В соответствии с регистром народонаселения, по состоянию на начало февраля в Эстонии по видам на жительство или на основании права на жительство проживали 214 371 человек, у которых либо вообще не было гражданства, либо было гражданство другой страны.

 

Различные возможности бесплатно изучать эстонский язык государство предлагает с 1998 года. На данном этапе ходатайствующие об эстонском гражданстве лица могут получить 384 евро в качестве компенсации понесенных ими расходов на обучение эстонскому языку в случае, если они успешно пройдут экзамен по языку на уровень В1.

 

Нынешняя система компенсации затрат на изучение языка не поддерживает людей, находящихся в экономически невыгодном положении, поскольку у многих из них нет средств, чтобы самостоятельно оплатить себе языковые курсы. Сумма компенсации за курсы языка после успешной сдачи экзамена на категорию В1 сейчас поступает только по прошествии 4-5 месяцев.

LETA / Фото
Комментарии (1)
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Путин 18:56 25:02:2018

Так это в Эстонии .А в Латвии только за щеку дадут по старой традиции.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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