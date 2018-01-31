Эстония начала сурово наказывать жителей за покупку алкоголя в Латвии

Налогово-таможенный департамент в течение двух лет задержал 23 человека, которые везли из Латвии слишком много алкоголя.

В качестве наказания они должны выплатить огромный штраф – 21 000 евро, передает Postimees.



Закон об алкоголе гласит, что из других стран ЕС, в том числе и из Латвии, за один раз в Эстонию можно ввозить 90 литров вина, 110 литров пива и 10 литров водки.

С лета 2016 года, когда алкоралли в Латвию обрели общенародный масштаб, Налогово-таможенный департамент стал пристально следить, соблюдаются ли границы нормы. Хотя разрешенное количество алкоголя в понятиях обычного человека настолько большое, что у большинства в этим не возникает проблем, Налогово-таможенный департамент обнаружил 23 человека, которым этого количества оказалось недостаточно.

Нарушители должны заплатить Налогово-таможенному департаменту налоги за превышающий норму алкоголь. По словам налоговиков, в среднем сумма штрафа составляет 830 евро. В то же время есть и случаи, когда нарушитель должен выплатить государство 5500 евро. Это значит, что разрешенное количество алкоголя было превышено в несколько раз. В среднем у нарушителей в багажнике находили почти 350 литров алкоголя. Если нарушитель оплачивал акцизы, он мог оставить себе алкоголь и продолжить свой путь.

Хотя по закону в ЕС из одной страны в другую можно провозить 90 литров вина, 110 литров пива и 10 литров водки, здесть скрывается одно существенное но. Если человек, например, везет из Латвии выпивку в большем количестве, это автоматически не говорит о нарушении закона, но в этом случае он должен доказать, что купил алкоголь исключительно для собственного использования и не собирается его перепродавать.

Налогово-таможенный департамент говорит, что эти 23 человека, которые получили штрафы, не смогли дать достаточных и убедительных оснований, почему они превысили разрешенное количество. Также люди сами согласились оплатить акцизную разницу. Департамент не согласился уточнить, какие объяснения и извенения для них являются подходящими, а какие нет.

Что случится, если человек скажет пограничнику, например, что у него в машине 500 литров пива из Латвии, поскольку у него скоро свадьба? Или если он скажет, что везет 100 литров водки для своего знакого-друга в качестве подарка? Департамент не согласился отвечать на эти вопросы.

Налоговики заверили, что превышение разрешенного количества спиртного на самом деле не является большой проблемой, поскольку как правило ввозится алкоголя в меньшем количестве. Также они не ставят перед собой целью кого-то наказывать, а напомнить, сколько алкоголя можно ввозить для личного пользования.