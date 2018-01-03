На эстонско-российской границе в Ивангороде во вторник, 2 января, образовалась автомобильная пробка. Время ожидания — до трех часов.

Пробка из автомобилей, желающих покинуть Россию через Ивангород в Кингисеппском районе Ленобласти, растянулась на три километра и начинается на подъезде к городу. По данным портала 47news с потоком не справляются эстонские пограничники.

Как сообщил порталу rus.err.ee заместитель руководителя таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Антс Кутти, действительно со стороны России мост «Дружба» в направлении Эстонии полон автомобилей.

«У нас принимают российских автомобилистов на шести полосах, на каждой из них одновременно обслуживают по 2-3 машины. Мы прогнозировали рост числа россиян, которые приедут к нам на праздники, но их оказалось рекордно много, поэтому приходится ждать прохождения границы».

По словам руководителя отдела погранохраны Идаской префектуры Индрека Пюви, пересечение границы в праздники всегда занимает больше времени, чем в будние дни. Число пересекающих границу сейчас в два раза больше, чем обычно.