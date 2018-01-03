Пробка из автомобилей, желающих покинуть Россию через Ивангород в Кингисеппском районе Ленобласти, растянулась на три километра и начинается на подъезде к городу. По данным портала 47news с потоком не справляются эстонские пограничники.
Как сообщил порталу rus.err.ee заместитель руководителя таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Антс Кутти, действительно со стороны России мост «Дружба» в направлении Эстонии полон автомобилей.
«У нас принимают российских автомобилистов на шести полосах, на каждой из них одновременно обслуживают по 2-3 машины. Мы прогнозировали рост числа россиян, которые приедут к нам на праздники, но их оказалось рекордно много, поэтому приходится ждать прохождения границы».
По словам руководителя отдела погранохраны Идаской префектуры Индрека Пюви, пересечение границы в праздники всегда занимает больше времени, чем в будние дни. Число пересекающих границу сейчас в два раза больше, чем обычно.
Tipiski krievi, mātušku Rašu mīl, bet tur ko svinēt - pasarg dievs. Pēcāk varēs paģiraini vilkties atpakaļ ha ha ha« ответить
сидит свинья на своем хуторе, и никуда носу не показывает« ответить
тебя задело, что Россияне едут в Эстонию, а не в Латвию ? Эстонцы вообще молодцы...просто молодцы...потому туда многие едут время от времени и много живут латышей ...посмотри статистику...а какие продукты в Эстонии и дешевле и лучше ! А сколько разных йогуртов ! В Латвии везде одно и тоже, просто надоели да и дорого!« ответить
Поезжай в Эстонию не пожалеешь !
da maladcy estoncy bronzavava uroda nahren skinuli i nezascali sranuju rasceju« ответить
Diplomātam. Un paldies Dievam, ka pie mums nebrauc, jau tā vietējo krievu par daudz.. Un man nav jadodas uz Igauniju cenu dēļ, mani vietējās cenas apmierina.« ответить
В Эстонии хорошие детские пособия как в Европе, а ещё у каждой специальности своя минимальная зарплата, а в Латвии для всех одна ! Они идут вперёд и поэтому к ним едут...а я бы хотел, чтобы и к нам так ехали ! не волнуйся наш Latviešu patriots к нам не поедут...мы нужны NATO....и у нас ничего неут, кроме сфера услуг....« ответить
Алло, глисты! Вылезайте из щели! Ваша тема для комментов.« ответить