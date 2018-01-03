Эстония не справляется с наплывом россиян(7)

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Григорий Антонов
19:30 02.01.2018
Экономика

На эстонско-российской границе в Ивангороде во вторник, 2 января, образовалась автомобильная пробка. Время ожидания — до трех часов.

Пробка из автомобилей, желающих покинуть Россию через Ивангород в Кингисеппском районе Ленобласти, растянулась на три километра и начинается на подъезде к городу. По данным портала 47news с потоком не справляются эстонские пограничники.

 

Как сообщил порталу rus.err.ee заместитель руководителя таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Антс Кутти, действительно со стороны России мост «Дружба» в направлении Эстонии полон автомобилей.

 

«У нас принимают российских автомобилистов на шести полосах, на каждой из них одновременно обслуживают по 2-3 машины. Мы прогнозировали рост числа россиян, которые приедут к нам на праздники, но их оказалось рекордно много, поэтому приходится ждать прохождения границы».

 

По словам руководителя отдела погранохраны Идаской префектуры Индрека Пюви, пересечение границы в праздники всегда занимает больше времени, чем в будние дни. Число пересекающих границу сейчас в два раза больше, чем обычно.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (7)
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Latviešu patriots 19:36 02:01:2018

Tipiski krievi, mātušku Rašu mīl, bet tur ko svinēt - pasarg dievs. Pēcāk varēs paģiraini vilkties atpakaļ ha ha ha

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ин-на 21:01 02:01:2018

сидит свинья на своем хуторе, и никуда носу не показывает

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Дипломат 19:53 02:01:2018

тебя задело, что Россияне едут в Эстонию, а не в Латвию ? Эстонцы вообще молодцы...просто молодцы...потому туда многие едут время от времени и много живут латышей ...посмотри статистику...а какие продукты в Эстонии и дешевле и лучше ! А сколько разных йогуртов ! В Латвии везде одно и тоже, просто надоели да и дорого!
Поезжай в Эстонию не пожалеешь !

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narod 20:02 02:01:2018

da maladcy estoncy bronzavava uroda nahren skinuli i nezascali sranuju rasceju

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Latviešu patriots 20:51 02:01:2018

Diplomātam. Un paldies Dievam, ka pie mums nebrauc, jau tā vietējo krievu par daudz.. Un man nav jadodas uz Igauniju cenu dēļ, mani vietējās cenas apmierina.

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Дипломат ...Latviešu patriotam 21:06 02:01:2018

В Эстонии хорошие детские пособия как в Европе, а ещё у каждой специальности своя минимальная зарплата, а в Латвии для всех одна ! Они идут вперёд и поэтому к ним едут...а я бы хотел, чтобы и к нам так ехали ! не волнуйся наш Latviešu patriots к нам не поедут...мы нужны NATO....и у нас ничего неут, кроме сфера услуг....

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СССР 20:44 02:01:2018

Алло, глисты! Вылезайте из щели! Ваша тема для комментов.

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (6)