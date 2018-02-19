Эстония отражает «российскую агрессию». На словах(5)

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Анатолий Тарасов
10:57 19.02.2018
В мире / Евросоюз

В Эстонии завершились учения НАТО. Дорогие гости самоотверженно отражали «российскую агрессию». Отразили, кстати. Им пришлось сражаться и с небывалыми природными катаклизмами. В смысле, которых тоже не было. Но они и их победили. На словах.

Если раньше, когда я был маленьким, люди военные представлялись мне суровыми молчунами, которые, насупив брови, грозно посматривают в сторону потенциального противника, то теперь мое мнение о них кардинально изменилось. И вовсе они не суровые, и поболтать им только дай повод. А у нас в Эстонии, где именно военные — главные производители новостного контента, тем более. Надо как-нибудь собраться с духом и произвести подсчеты, сколько раз в день у нас появляются сообщения о том, что армия Эстонии собирается прикупить еще малую толику оружия, где-нибудь из него пострелять и погрозить кулаком в сторону восточного соседа. Грозить, конечно, лучше с безопасного расстояния, чтобы сосед не увидел. А то мало ли.

 

Очередной этап такого воинственного помахивания кулаками только что закончился. В Эстонии завершились учения «Зимний лагерь — 2018», которые проходили в 80 километрах от границы с Россией в районе города Тапа. Их цель — подготовка к отражению «российской агрессии». В военных экзерсисах приняли участие военнослужащие разведывательного батальона первой пехотной бригады Сил обороны Эстонии, подразделения тактической группы НАТО из Дании и Великобритании. К ним примкнули те, кого мы во времена службы в Советской Армии называли «партизанами», — резервисты. В данном случае добровольцы зрелого возраста из организации Kaitseliit (Союз обороны Эстонии). А также  два танка Challenger и боевые машины пехоты Warrior. Вот эта армада и встала на защиту рубежей Европейского союза.

 

По завершении учений настал период селфи и раздачи интервью по поводу тягот и лишений воинской службы. Тут более других отличились британские военнослужащие, которые, красуясь на фоне военной техники, побеседовали с корреспондентом издания Daily Star, прибывшим к ним из родных пенатов для подробного освещения их подвигов. 

 

И тут, как говорится, Остапа понесло, вернее будет сказать — Остапов, потому что интервью давала группа английских офицеров. Они красочно описали, как пробирались к намеченным учебным целям «по пояс в снегу», а затем спали в палатках при температуре ну никак не выше минус 19 градусов. Конечно, у доверчивого журналиста округлились глаза и перехватило дыхание от таких ужасающих подробностей. И он не удосужился проверить, а был ли в те дни на территории Эстонии снегопад столь обильным, а мороз таким трескучим. Кстати, как очевидец могу свидетельствовать: ничего этого не было и в помине. 

 

Пафоса в повествование добавил бравый майор Королевских валлийцев Даррен Хьюз, который произнес: «Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать любому потенциальному агрессору, что НАТО — боеспособная военная сила, готовая справиться с целым рядом угроз». Этот сеанс воинственного привирания напомнил мне времена молодости, когда мы с другом любили рассказывать понравившимся девушкам, что мы самые настоящие полярные летчики. И только что совершили самый настоящий подвиг, сажая наш Ан-2 в заснеженной тундре. Ну, нас-то понять как раз можно: главная задача была произвести впечатление на девушек. Все довольно невинно. В случае с военным позерством и военными играми, счет которым в Эстонии уже идет на десятки, дело обстоит сложнее. И опаснее, увы.

 

 

Владимир Барсегян

РИА Новости / Фото
Комментарии (5)
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Антивирус 12:43 19:02:2018

=== прибывшим к ним из родных пенатов ===
Надоела уже "жуналистская " дремучесть. Поясняю.
.===Пена́ты (лат. Di Penates, Penates) — в древнеримской мифологии боги-хранители и покровители домашнего очага (dii familiares), а затем и всего римского народа (Penates Publici Populi Romani). Каждая семья имела обычно двух Пенатов, изображения которых, изготовленные из дерева, глины или камня, ...===
Так,что ни "в пенаты", ни из них ,ну просто ни как.))))

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Latviešu patriots 14:20 19:02:2018

Igauņi un NATO malači.100% atbalstu!

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Latviešu patriots 14:21 19:02:2018

Igauņi un NATO malači.100% atbalstu NATO manevrus!

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Ты суслика видишь? 15:58 19:02:2018

Ну и сколько доблестных хероев уже награждены в этой войне, хотелось бы узнать?! :)
Очередная возня блох на медведе, возомнивших себя равноправными медведю на котором живут! :))))
Все вы, призмоголовые дегенераты, безмозглое стадо! :)

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Latviešu patriots 19:04 19:02:2018

Krievu untermenša cienīgs komentārs!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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