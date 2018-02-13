Эстония выдает главную государственную тайну(7)

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Анатолий Тарасов
09:59 13.02.2018
В мире / Евросоюз

Нападение России на страны Балтии маловероятно, однако Россия представляет для них единственную возможную угрозу. Таков главный вывод ежегодного доклада Департамента внешней разведки Эстонии. В отчаянных попытках найти исходящую от России угрозу эстонские разведчики хватаются за военные учения и научные конференции.

Попробуем представить, что Служба внешней разведки России (СВР) опубликовала доклад, в котором утверждает, что военные учения НАТО в Прибалтике угрожают независимости и территориальной целостности Российской Федерации. Не получается? Представить такое невозможно. Невозможно хотя бы потому, что СВР не публикует докладов. Ее деятельность засекречена и находится под грифом государственной тайны.

 

Эстонская разведка, однако, свои доклады публикует. Из последнего доклада «Международная безопасность и Эстония», опубликованного Департаментом внешней разведки Эстонии, можно узнать, например, что доказательством агрессивных намерений России в отношении стран Балтии являются российско-белорусские военные учения «Запад‑2017». 

 

Страны Балтии испугались, что они являются репетицией захвата территорий Литвы, Латвии и Эстонии, поэтому эти учения являются доказательством русской угрозы.

 

Доклад эстонской разведки выдает главную государственную тайну Эстонии — то, что у Эстонии нет государственных тайн. Эстонские «разведчики» из-за отсутствия в самой Эстонии работы, положенной реальным спецслужбам, развлекаются тем, что публикуют от собственного имени пропаганду.

 

«Аналитический» доклад Департамента внешней разведки щеголяет такими оборотами, как «автократический режим», «клептократическая система», «коварные путинские приемы» и «кошмаризация». Подобные экспрессивные выражения печатают на листовках с призывом выходить на «майдан», но не в аналитических материалах. Тем более от государственной службы разведки.

 

Возможно, здесь дело в том, что Департамент внешней разведки Эстонии ранее назывался Департаментом информации и вполне официально отвечал за пропаганду. Почему его переименовали? Во-первых, для солидности. Все знают: разведчики — люди серьезные, попусту языком молоть не станут. От кого другого доклад про путинский кровавый режим, готовящий оккупацию Эстонии, никто бы читать не стал, а тут уважьте: внешняя разведка писала!

 

Во-вторых, это всё упрощает. Авторы доклада, например, утверждают, что высокий рейтинг президента России Владимира Путина сфальсифицирован, а в учениях «Запад‑2017» участвовали 100 тысяч военных. Будь эти авторы журналистами, у них бы попросили подтверждения этой информации. А так всё понятно: это же разведчики. У них «жучки» на Лубянке и свои люди в Кремле.

 

Главная задача этих «разведчиков» — оправдать свои зарплаты и объяснить, зачем Департамент вообще нужен.

Сделать это непросто, потому что они же вынуждены признавать, что вероятность военного нападения России на страны Балтии невелика. Но и придумать какую-нибудь другую угрозу, в которую было бы не стыдно поверить, они не могут. Поэтому приходится противоречить самим себе: писать, что «единственная опасность для независимости и территориальной целостности Эстонии и других стран Балтийского региона исходит из России» и продолжать искать черную кошку в темной комнате, зная, что ее там нет.

 

Подтверждения агрессивных намерений России находятся самые удивительные. Упомянутые учения «Запад‑2017», которые напугали балтийские страны и, следовательно, были актом агрессии. Протесты Москвы против политики вовлечения Финляндии и Швеции в НАТО. Почему-то это тоже проявление агрессии против балтийских стран. Прогнозируемое вмешательство России в парламентские выборы в Латвии осенью этого года. Выборов еще не было, а значит, не было и вмешательства, но выборы будут и вмешательство прогнозируется — это тоже доказывает агрессивность России.

 

 

Александр Носович

Rubaltic / Фото
Комментарии (7)
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Саксофоб 10:07 13:02:2018

Вот это профессионалы-ГРУ и ЦРУ отдыхают.

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Саня 10:09 13:02:2018

_«Аналитический» доклад Департамента внешней разведки щеголяет такими оборотами, как «автократический режим», «клептократическая система», «коварные путинские приемы» и «кошмаризация»_
К чему ёрничать, коль так и есть?

_Поэтому приходится противоречить самим себе: писать, что «единственная опасность для независимости и территориальной целостности Эстонии и других стран Балтийского региона исходит из России»_
Не вижу противоречия. Враг один и он на востоке. Вероятность мала только из-за членства в НАТО. Спросите грузин или украинцев, что они дупают по поводу вероятностей?

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Вот придурки! 10:20 13:02:2018

Если США заставит Германию напасть на Россию через Прибалтику, то русская армия через неделю (сравняв Прибалтику с землёй) уже будет по немецким автобазам двигаться на Берлин.

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ин-на 10:35 13:02:2018

тупые подпиндосовские шавки, что же с вами бедными будет через лет 5-10?

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Latviešu patriots 11:17 13:02:2018

Uztraucies par mirstošo Krieviju! Liec Latviju mierā!

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шери 13:44 13:02:2018

Департамента внешней разведки Эстонии.============ПриЕбалты....диагноз

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Cмех 15:45 13:02:2018

действительно ничего потешнее не читал:)))))))))

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газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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