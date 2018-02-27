Ранее на сайте «Китежа» появилась информация, что в одной из эстонских военных частей разучивают «Песню лесных братьев» в качестве строевой. Правозащитный центр направил в Министерство обороны страны запрос с копией канцлеру права и уполномоченной по равноправию, чтобы разобраться в ситуации.
«Лесными братьями» неофициально называют националистические формирования, которые вели борьбу против советской власти на территории прибалтийских республик СССР — Литвы, Латвии и Эстонии.
Nacionālie partizāņi gan Igaunijā, gan Latvijā, gan Lietuvā bija tautas varoņi, kas vairākus gadu desmitus pēc kara beigām cīnījās pret krievu okupāciju! Lai slava viņiem!« ответить
Утомил, херой... Иди уже хлев почисти.« ответить
И правильно. Не надо уподоблятся русским.« ответить
мудень, при чем здесь русские?« ответить
Ne velti Nacionālajiem partizāniem un politiski represētajiem maksās lielākas pensijas!« ответить