Эстонские солдаты отказались петь про убийство русских(5)

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Виталий Вавилкин
16:40 27.02.2018
В мире

Эстонские солдаты отказались петь «Песню лесных братьев», в которой призывают убивать русских, пишет Sputnik Эстония со ссылкой на директора правозащитного центра «Китеж» Мстислава Русакова.

Сообщается, что солдаты-срочники в одной из частей Сил обороны Эстонии не захотели петь песню, героизирующую убийство русских, и теперь боятся, что понесут за это наказание.

 

Ранее на сайте «Китежа» появилась информация, что в одной из эстонских военных частей разучивают «Песню лесных братьев» в качестве строевой. Правозащитный центр направил в Министерство обороны страны запрос с копией канцлеру права и уполномоченной по равноправию, чтобы разобраться в ситуации.

 

«Лесными братьями» неофициально называют националистические формирования, которые вели борьбу против советской власти на территории прибалтийских республик СССР — Литвы, Латвии и Эстонии.

RIA Novosti/Scanpix / Фото
Комментарии (5)
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Latviešu patriots 17:13 27:02:2018

Nacionālie partizāņi gan Igaunijā, gan Latvijā, gan Lietuvā bija tautas varoņi, kas vairākus gadu desmitus pēc kara beigām cīnījās pret krievu okupāciju! Lai slava viņiem!

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Latviešu patriots 17:13 27:02:2018 Nacionālie partizāņi 17:34 27:02:2018

Утомил, херой... Иди уже хлев почисти.

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ИвАн 17:46 27:02:2018

И правильно. Не надо уподоблятся русским.

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22 18:15 27:02:2018

мудень, при чем здесь русские?

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Latviešu patriots 17:51 27:02:2018

Ne velti Nacionālajiem partizāniem un politiski represētajiem maksās lielākas pensijas!

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газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (6)

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