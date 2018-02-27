Сообщается, что солдаты-срочники в одной из частей Сил обороны Эстонии не захотели петь песню, героизирующую убийство русских, и теперь боятся, что понесут за это наказание.

Ранее на сайте «Китежа» появилась информация, что в одной из эстонских военных частей разучивают «Песню лесных братьев» в качестве строевой. Правозащитный центр направил в Министерство обороны страны запрос с копией канцлеру права и уполномоченной по равноправию, чтобы разобраться в ситуации.

«Лесными братьями» неофициально называют националистические формирования, которые вели борьбу против советской власти на территории прибалтийских республик СССР — Литвы, Латвии и Эстонии.