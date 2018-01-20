Эстонское небо станет полигоном для ядерных бомбардировщиков США(14)

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Тимур Пушкарев
13:51 19.01.2018
В мире / Война

Издание Министерства обороны Латвии Sargs.lv распространило информацию, согласно которой на этой неделе в эстонском воздушном пространстве пройдут учения американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress.

Как сообщает издание, учебные полеты пройдут на высоте не менее шести километров, а над главным эстонским полигоном будут сброшены учебные бомбы без взрывного заряда. Будут ли это макеты ядерных бомб, не сообщается. 

 

Напомним, ранее BaltNews.lv уже сообщал о том, что США перебросили в Европу три стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H, способных нести ядерное оружие.

 

Помимо эстонских военных в данных учениях примут «контролеры воздушной поддержки» из Латвии и Литвы, а также их коллеги из базирующихся в странах Балтии контингентов стран НАТО.

 

Стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress способны нести 31 тонну вооружения, могут развивать скорость в 1047 километров в час и без дозаправки пролететь 16 тысяч километров.

baltnews.lv / Фото РИА Новости
Комментарии (14)
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Latviešu patriots 14:05 19:01:2018

Es lepojos, ka mūsu debesis sargā mūsu uzticamā sabiedrotā ASV stratēgiskie bumbvedēji!

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Лавров 14:11 19:01:2018

...сказочный долбо**б!

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Щукарь 15:02 19:01:2018

Как ты будешь лепотиес если он грохнется с маленькой атомной бобочкой! Убогий!

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ваня 14:13 19:01:2018

Отлично..пусть летают и до страны нелюдей рукой подать..красава..москва на прицеле

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сл 21:06 19:01:2018

НУ ТЫ ХОХОЛ ( ВАНЯ ) И ДАЛБА-Б .

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ваня 14:14 19:01:2018

Красава..пусть летают и до страны выродков и нелюдей рукой подать..москва на прицеле

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кеен 14:47 19:01:2018

Что на сердце тревожно,,, сдаётся мне,, что один из них упадёт,,

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ваня 16:04 19:01:2018

Пусть падает на москву..не жаль..

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Сергей 16:38 19:01:2018

Я удивляюсь идиотам—даунам ,Ване и придурку патриоту ни одна страна в мире не разрешит эти действия, а эти придурки радуются . Сгорите же вы суки в этом аду , а вот Россия себя защитит

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ваня 16:41 19:01:2018

От скоторуссии и ее быдла ничего не останется

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Сергей 16:54 19:01:2018

Скоро тебе хохлобыдлятина прилетит

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Юмор 20:11 19:01:2018

Жги ваня,давай еще

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12

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (2)

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