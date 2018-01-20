Издание Министерства обороны Латвии Sargs.lv распространило информацию, согласно которой на этой неделе в эстонском воздушном пространстве пройдут учения американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress.

Как сообщает издание, учебные полеты пройдут на высоте не менее шести километров, а над главным эстонским полигоном будут сброшены учебные бомбы без взрывного заряда. Будут ли это макеты ядерных бомб, не сообщается.

Напомним, ранее BaltNews.lv уже сообщал о том, что США перебросили в Европу три стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H, способных нести ядерное оружие.

Помимо эстонских военных в данных учениях примут «контролеры воздушной поддержки» из Латвии и Литвы, а также их коллеги из базирующихся в странах Балтии контингентов стран НАТО.

Стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress способны нести 31 тонну вооружения, могут развивать скорость в 1047 километров в час и без дозаправки пролететь 16 тысяч километров.