Как сообщает издание, учебные полеты пройдут на высоте не менее шести километров, а над главным эстонским полигоном будут сброшены учебные бомбы без взрывного заряда. Будут ли это макеты ядерных бомб, не сообщается.
Напомним, ранее BaltNews.lv уже сообщал о том, что США перебросили в Европу три стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H, способных нести ядерное оружие.
Помимо эстонских военных в данных учениях примут «контролеры воздушной поддержки» из Латвии и Литвы, а также их коллеги из базирующихся в странах Балтии контингентов стран НАТО.
Стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress способны нести 31 тонну вооружения, могут развивать скорость в 1047 километров в час и без дозаправки пролететь 16 тысяч километров.
Es lepojos, ka mūsu debesis sargā mūsu uzticamā sabiedrotā ASV stratēgiskie bumbvedēji!« ответить
...сказочный долбо**б!« ответить
Как ты будешь лепотиес если он грохнется с маленькой атомной бобочкой! Убогий!« ответить
Отлично..пусть летают и до страны нелюдей рукой подать..красава..москва на прицеле« ответить
НУ ТЫ ХОХОЛ ( ВАНЯ ) И ДАЛБА-Б .« ответить
Красава..пусть летают и до страны выродков и нелюдей рукой подать..москва на прицеле« ответить
Что на сердце тревожно,,, сдаётся мне,, что один из них упадёт,,« ответить
Пусть падает на москву..не жаль..« ответить
Я удивляюсь идиотам—даунам ,Ване и придурку патриоту ни одна страна в мире не разрешит эти действия, а эти придурки радуются . Сгорите же вы суки в этом аду , а вот Россия себя защитит« ответить
От скоторуссии и ее быдла ничего не останется« ответить
Скоро тебе хохлобыдлятина прилетит« ответить
Жги ваня,давай еще« ответить