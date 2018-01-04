Есть кому держать брандспойты

Финансовые проблемы пожарных залили деньгами, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Размер ежемесячной зарплаты наших спасателей приближается к 800 евро. Это почти наполовину больше, чем ранее. В этой связи замначальника Государственной пожарной и спасательной службы (ГПСС) Кристапс Эклонс заявил, что кадровых проблем у пожарных не существует.

В очередь, господа!

Вакансии пожарных во всех региональных подразделениях Государственной пожарной и спасательной службы заполнены стопроцентно. В некоторых городах на эти должности даже образовались очереди из желающих, заявил К. Эклонс.

Во многом это произошло потому, что в последние годы пожарным подняли зарплату почти наполовину. Еще в 2016 году средняя зарплата наших брандмейстеров составляла 580 евро на руки. Но в 2017 году правительство выделило на зарплаты дополнительные средства, за счет чего размер жалованья сотрудников теперь приближается к 800 евро, отмечают в ГПСС.

Как рассказал, в свою очередь, глава службы Оскар Аболиньш, повышение оклада помогает решать кадровые проблемы, но не все. Например, до сих пор проблематично найти водителей. ГПСС не в состоянии конкурировать с частными структурами относительно привлечения шоферов с правами категории С.

Слишком высокие требования

В настоящий момент в ведомстве сильнее всего ощущается нехватка офицерского состава. Поскольку пока нет существенной разницы в зарплате между инструкторами, офицерами и рядовыми пожарными. То есть отсутствует мотивация для повышения квалификации и прохождения дальнейшего обучения профессии.

Отметим, что общее количество рабочих мест в ГПСС равняется чуть более 3100. Колледж пожарной безопасности и гражданской обороны ежегодно выпускает около 50 офицеров. «Но происходит смена поколений, и многие уходят в отставку по выслуге лет, в связи с достижением пенсионного возраста или по состоянию здоровья, поэтому приходится постоянно думать о том, как заполнить вакансии. 50 офицеров для этого явно недостаточно. А на должности офицеров мы назначаем только тех, кто получил соответствующее образование в Колледже пожарной безопасности и гражданской обороны и последующее образование в Рижском техническом университете. К претендентам на эти должности предъявляются высокие требования», — рассказал О. Аболиньш.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.