Вчера, по обыкновению, ставшему традицией или привычкой, странствовал по латгальским просторам. И неожиданно оказался в местах, до которых раньше почему–то не сумел добраться.

И все, на что падал мой взор, казалось если не открытием, то, во всяком случае, откровением. И, если угодно, служило позывом к размышлениям на тему о сокровенном. Чем намерен поделиться и с читателями газеты «СЕГОДНЯ», ибо речь пойдет о дне сегодняшнем как части бытия.

Выпавший снег резко обозначил контрасты леса: то, что прежде казалось серым, на поверку оказалось либо черным, либо белым.

Вот передо мной вполне зрелый дуб — его ветви на фоне стены леса были даже не вполне различимы, однако благодаря снегу, задержавшемуся на его ветвях, вдруг обнаружилось, что можно рассмотреть не только отдельные сучья, но и назвать их своеобразными этажами. Ведь отделенные от серого и невыразительного фона, эти сучья вдруг обрели какую–то земную форму. И благодаря этому факту они стали выглядеть настолько прочными, что неожиданно возникло желание самому, словно мифической птице или заблудившейся белке, оказаться в лабиринте переплетений дубовых веток.

На них еще никто, кроме меня, не оставил следов, похоже, мне первому предстояло пробежаться по ним, чтобы каждый следующий смог отметить: здесь уже кто–то побывал.

Допустим, после перевоплощения в кого–то, кому доступно покорять этажи леса, сумею добраться до вершины дуба. А дальше–то что? Представив свое бесперспективное положение на самой вершине дерева, понял: выбора нет, придется спускаться с высоты на бренную землю.

А так хотелось, продолжая свои полеты во сне и наяву, оторваться от веток дуба и совершить полет к единственной на всей планете точке — к родительской хате, где надо и забор подправить, и крышу починить. А еще — испить воды из колодца, который рыли вместе с отцом, дотронуться до шершавой коры яблони, которая уже и не плодоносит, но мы сажали ее вместе с мамой…

И эти факты из моей памяти — словно пропуск в прошлое, в тот мир, из которого я сам.

Увы, мне почему–то не дано не только оторваться от дубовых ветвей, но даже подняться на них — слишком слаб стал, чтобы лазать по деревьям. И остается лишь мечтать о том мгновении, когда силы вернутся.

Но как нельзя речке потечь вспять, так и моим мыслям невозможно стать реальностью. Ведь еще никто и никогда не сумел заставить время идти назад.

А как жаль, что на этажах леса не останется моих следов! И это будет означать лишь одно: пока еще умею мечтать, надо пользоваться этим благом. Ведь завтра может быть уже поздно.

Валерий САМОХВАЛОВ.

Фото автора.