Эти художники вырезают из бумаги настоящие шедевры

Бумага была и остается одним из главных способов творческого выражения. Но ее используют не только для создания картин и романов. Современные художники превращают бумагу в грандиозные инсталляции, от которых захватывает дух. А одним из популярных направлений стало вырезание сложных узоров с мельчайшими деталями.

И не важно, что используют художники для создания этих шедевров, обычные ножницы или целый арсенал специальных ножей. Их резные произведения доказывают, что человеческая фантазия и мастерство безграничны.

Японский художник Kiri Ken «Режущий меч» вырезает из бумаги жителей морских глубин и выразительные портреты, которые получаются практически невесомыми, как кружевная вышивка.

Для работы он использует набор скальпелей и бумагу Ehime.

Англо-ирландский художник Роган Браун вырезает из бумаги причудливые микроорганизмы, ориентируясь на натуральные органические формы.

Произведения, где используется скальпель и лазерная резка, выполнены с ювелирной точностью и продуманы до мельчайших деталей.

Филиппинский художник-скульптор Патрик Кабрал создает трехмерные портреты животных, находящихся под угрозой исчезновения.

По словам Патрика, таким образом он хочет обратить внимание на то, как хрупок этот мир.

Художница из Йоркшира Пиппа Дирлага обладает филигранной техникой, кропотливо вырезая скальпелем изображения птиц и цветов, животных и насекомых.

Работа может длиться часами, но процесс для автора так же важен, как и ее результат.

Ваншика Агарвала вырезает из бумаги узоры листьев и черпает вдохновение в природе.

Ее работы — это мир вокруг, который мы видим каждый день. Художник специализируется на фигурных инсталляциях с использованием старинной гравюрной техники. Каждое произведение — это мастерски выполненная скульптура со множеством мельчайших деталей.