Америке опять кричали «Мимо, мимо!..» — спустя 45 лет

В США состоялась премьера российского блокбастера «Движение вверх». Фильм был показан в большом кинозале российского посольства, заполненном до отказа зрителями, среди которых было большое количество американцев.

Пробиться на широкий американский кинорынок иностранным фильмам обычно очень тяжело, но у этого захватывающего фильма такой шанс есть.

На премьере присутствовал баскетболист и тренер Александр Белов, сын легендарного Сергея Белова, забросившего тот самый победный мяч.

Вот его слова для наших читателей:

«Дорогие друзья, уважаемые читатели газеты «СЕГОДНЯ»!

От лица съемочной группы выражаю благодарность всем, кто посмотрел или посмотрит в ближайшее время фильм «Движение вверх». Профессионализм всех составляющих этой кинокартины обеспечил ей успех как у опытного зрителя, так и у подрастающего поколения. Считаю за огромную привилегию и удачу, что мне довелось стать частью этого исторического проекта. Что касается моей работы в этом фильме (постановка спортивных сцен), они получились зрелищными благодаря мастерству режиссера и операторской группы. Их инновационное видение позволяет зрителю заглянуть внутрь самой игры, а иногда и таким образом, какой не виден даже игроку на площадке.

Сергея Белова, моего отца, в фильме сыграл актер Рижского русского театра имени М. Чехова Кирилл Зайцев. Несмотря на внешнюю несхожесть, он приложил максимум усилий, и ему удалось показать основное настроение и черты характера своего героя. На протяжении съемочного процесса было очень интересно наблюдать за его постепенным перевоплощением в Сергея Белова. Увидев, с какой степенью ответственности Кирилл относится к своему делу, искренне думаю и надеюсь, что это далеко не последний его успех.

Рад, что мне посчастливилось представить нашу картину в посольстве РФ в Вашингтоне. Крайне благодарен посольству, а также Институту русской культуры и истории при Американском университете города Вашингтона за приглашение, теплый прием и возможность рассказать о фильме».

На просмотре также присутствовала многолетняя обладательница рекорда Гиннесса в категории «Самые длинные ноги в мире» Светлана Панкратова, баскетболистка, когда–то игравшая в составе юниорской сборной Советского Союза, в баскетбольных клубах Америки и Европы. Она поделилась с газетой «СЕГОДНЯ» своими впечатлениями:

«Мне вообще нравятся спортивные фильмы, основанные на реальных событиях. Как правило, они вызывают бурю эмоций. Американцы в этом преуспели. Поэтому особенно приятно, что после многих лет в России возникла идея создать этот фильм. Очень рада, что по прошествии 45 лет это событие не забылось.

Может кому–то этот фильм напомнил молодость, а молодежь, возможно, узнала для себя что–то новое. Как это ни банально звучит, но страна должна знать своих героев. Эти ребята сделали то, что до сих пор удавалось очень немногим, — победили сильнейших игроков мира!

Прекрасно подобраны актеры на роли баскетболистов, хорошо поставлены игровые моменты.

Как оказалось, я была свидетелем этой игры, когда мне было 4,5 месяца и неоднократно видела кадры последних секунд на интернете. И теперь благодаря создателям этого фильма побывала в центре событий этой незабываемой игры.

Спасибо создателям этого фильма за эти мгновения и ощущения радости победы».

Бывший член баскетбольной сборной СССР и России, неоднократный серебряный призер чемпионатов мира и Европы, а ныне баскетбольный тренер Евгений Кисурин рассказал газете «СЕГОДНЯ»:

«Было нелегко смотреть этот замечательный фильм из–за нахлынувших чувств — столько воспоминаний! И я, и моя жена Виринея хорошо знали Владимира Петровича Кондрашина и его семью. Он даже принимал участие в нашей личной жизни — помог в организации свадьбы, подсказал с выбором имени для нашего сына — назвали его Виталием.

Сергея Александровича Белова знал по сборной России долгое время — 11 лет! Помощником у него был ещ один герой фильма — Алжан Мусурбекович Жармухамедов. А с сыном Сергея Белова Александром мы тоже хорошо знакомы, хоть и играли друг против друга.

Что касается самого сценария — он замечательный. Но, конечно, надо понимать, что это же художественный фильм, а не документальный, так что как он соответствует действительности, не буду комментировать. Про тот финал на Олимпиаде есть документальный фильм «3 секунды» — там все разложено по полочкам, рассказано и про Кондрашина, и про Белова.

В «Движении вверх» очень верно показана суть характеров игроков и тренеров команды, передана та обстановка и атмосфера, в которой приходилось играть. В то время, конечно, было такое, что советским спортсменам надо было что–то возить, чтобы заработать себе какие–то дополнительные деньги. У прибалтийских ребят тоже было стремление уехать зарубеж… В фильме это показано, в какой–то пропорции так оно и было.

Но главное то, что показано — это дух команды, той великой команды, которая смогла обыграть американцев! Действительно играли за страну, выиграли наперекор всем прогнозам и ставкам против. Много раз во время фильма у меня слезы накатывались на глаза из–за гордости и теплых чувств по отношению к тем людям, которых лично знал, и чувства причастности — с этими людьми общался и работал. Даже если и не знаешь никого из этих людей, он все равно заставляет переживать за них, испытывать глубокие чувства и эмоции, что, в принципе, для современных фильмов редкость.

Зрители в кинотеатрах громко реагируют, когда Коллинз кидает последние штрафные, встают и кричат: «Мимо, мимо!»…

Считаю, что фильм получился отличным».

Олег МЕРКУЛОВ,

собкор газеты «СЕГОДНЯ»

в Вашингтоне.