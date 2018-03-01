Замгоссекретаря Министерства образования Эвия Папуле, покинувшая несколько месяцев возглавляемое Карлисом Шадурскисом Министерство образования и науки (МОН), стала советницей мэра Риги Нила Ушакова по вопросам реформы образования.

Она не скрывает, что пост директора Департамента образования МОН она оставила из-за неподготовленных реформ, которые затеяли политики, пишет «Открытый город».

«Я не жалею о своем решении уйти из МОН. Потому что, глядя на лихорадочную политическую деятельность, которая больше связана с партиями, чем с образованием, я поняла, что больше не могу брать на себя ответственность за реализацию этих конвульсий, – сказала в интервью Neatkarīgā Rīta Avīze. – На данный момент во всеобщем образовании открыто минимум 15 реформ, и даже опытным работникам отрасли трудно представить, какие будут последствия у принимаемых в спешке решений. Возможно, после октябрьских выборов в Сейм снова будет возможна профессиональная работа, в том числе для коллег в МОН».

На вопрос, не собирается ли Папуле пойти в политику, она ответила: «Хороший вопрос, заставляет задуматься. Пока что не ставлю себе такую цель».

Реформ в области образования сейчас открыта не одна, а почти 15, и ресурсов столько, сколько есть. «Сил МОН не хватает, и это понятно, потому что амбиции огромны – в том числе и касательно нового содержания, – говорит Папуле. – Обязательно надо будет думать, как привлечь родителей. Их отношение очень важно, чтобы и в обществе начались положительные перемены.

Реформ, если смотреть объективно и понимать, что именно школа ответственна за их введение, слишком много, поэтому МОН должен выдвинуть приоритеты. И тут надо будет четко заявить, что важнее: упорядочивание сети школ или обновление содержания, повышение зарплат педагогов или изменения в языке обучения, поддержка профессиональной компетентности учителей или контроль за ними и т.д.?

Думаю, что изменение подхода к освоению содержания образования все же важнейшая, главная задача, потому что очевидно, что именно ее результат – повышение качества образования, мотивации школьников учиться и их достижений – необходим образованию сейчас. Сегодня, а не завтра. Вводить:

готовить и одновременно уже переходить с 7-го класса на латышский язык обучения в школах нацменьшинств нереально, если мы думаем о качественном процессе и результате.

Сейчас это выдвинуто политически, как желание партий, а о том, можно ли это сделать практически, не говорится. Есть только лозунг и вперед, потому что столетие!

Думаю, что в средней школе (10-12 классы) действительно не будет непреодолимых проблем с переходом, и это подтвердили директора школ нацменьшинств. И это касается не только латышского языка, но и вообще языков, место и значение которых в учебном процессе и в системе образования в целом все растет, в том числе с точки зрения дальнейшего обучения в латвийских вузах. Сейчас, в XXI веке, современное образование не может быть только на однои языке.

Если говорить об основной школе, где с 1-го по 6-й класс нужно будет 50% содержания осваивать на латышском, а с 7-го по 9-й класса – 80%, я считаю, что переходный период, если мы действительно хотим это ввести, слишком короткий. А еще, если на родном языке останется только 20%, то считать образование билингвальным можно будет только условно, особенно если смотреть с точки зрения аспектов методологии билингвального обучения».

При этом многие директора школ нацменьшинств обращают внимание на то, что не хватает учителей латышского языка.

«Это и для меня было своего рода сюрпризом, когда я работала с Ригой и Рижским районом, а также с самоуправлениями Латгалии, потому что средние показатели по количеству педагогов там вроде бы не шокирующие. И нагрузка у большинства неполная – от 0,7 до 0,8, – признала Папуле. –

Сейчас в Риге не хватает 40 учителей латышского.

Так оно и есть: средняя температура по стране – это одна информация, а то, что есть в конкретном месте – совсем другая. Стоит понимать и то, что людей нельзя просто переместить из места, где они живут и оказались «лишними», в другое. Перемещение на другое место жительства – дорогой процесс».