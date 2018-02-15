«Это наша территория здоровья!»

Так говорят довольные посетители московских дневных центров, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Жизнь — это не только политика. В чем убедился, заглянув в дневной центр «Новогиреево», в котором одинокие жители российской столицы преклонного возраста проводят свой досуг. Подобных центров в 12,5–миллионной Москве видимо–невидимо.

Город поделен на 12 административных округов (Центральный, Северный, Южный, Восточный, Западный, Северо–Восточный, Юго–Восточный, Юго–Западный и так далее). В свою очередь, каждый из них состоит из отдельных районов. И везде имеются свои центры дневного пребывания. Они подчиняются департаменту труда и социальной защиты, который возглавляет министр правительства Москвы Владимир Петросян.

Прибыв в «Новогиреево», попал аккурат на очередное занятие «Студии бальных танцев 50+», которое вел подтянутый волонтер Юрий Иванов. Когда–то он работал главным инженером, а после выхода на пенсию увлекся «песней души». Именно так он называет бальные танцы.

Движение — это жизнь!

— Танцы помогают поддерживать себя в форме, — отметил для «СЕГОДНЯ» Юрий Михайлович. — Недаром они считаются полноценным видом спортивных соревнований. Занятия проводятся трижды в неделю. Мы собираемся в понедельник и в четверг с 16 до 19 часов и по субботам с 11 до 14 часов. Изучаем различные виды вальса, танго, фокстрот и многие другие танцы, в том числе латиноамериканские — ча–ча–ча, самбу, румбу, джайв. Мои ученики принимают участие в балах, которые проходятся в самых разных местах Москвы. Скажем, в Екатерининском парке. Я и сам охотно участвую. Эти балы еще и прекрасный способ знакомства. Многие находят себе пару. Ведь даже в преклонном возрасте хочется любви. Настроение у людей всегда отличное. Замечено также, что мои ученики практически не болеют простудными заболеваниями. А поскольку увеличивается объем легких, то уменьшаются проявления бронхита.

По словам энтузиаста, бальные танцы существуют уже сотни лет. Их исполняли в замках и дворцах еще во времена Средневековья. Преимущество именно бальных танцев — в отсутствии каких–либо серьезных противопоказаний. С нуля можно начинать практически в любом возрасте. Занятия помогают укрепить мышцы, подтянуть тело и вообще постоянно поддерживать себя в тонусе. А еще они позитивно влияют на работу сердечно–сосудистой и нервной систем, оказывают успокоительный эффект.

На занятия к Юрию Михайловичу приходят не только пенсионеры. Педагог дошкольного образования Нина Липницкая, по ее словам, еще только собирается на заслуженный отдых: «Но я понимаю, что скоро мне нечем будет заняться. Живу одна. Родные разъехались. Дома скучно сидеть. А теперь уже прекрасно знаю, чем заполнить свободное время. Сюда прихожу в том числе и за здоровьем. Хочу хорошо выглядеть. Недаром говорят, что движение — это жизнь. После занятия чувствую себя будто заново рожденной. Конечно, общение для меня тоже имеет немаловажное значение. Ну и научиться хорошо танцевать — это так здорово!»

С ее позицией активного долголетия полностью солидарен и ее стройный партнер — юрист–пенсионер Александр Шуров. Он выглядел явно моложе своих лет.

— У нас тут настоящая территория здоровья! — подчеркнул Александр Иванович. — Танцы для меня — это и зарядка, и фитнес, и удовольствие, и, конечно же, общение. После каждого занятия буквально молодею. Так что советую всем старикам не лениться, а взять ноги в руки и отправляться в ближайшую танцевальную студию. Обычно там очень не хватает мужчин. Думаю, намек понятен.

Магия Востока

Эффектная Марина Юрьевна Дмитриева ведет студию восточных танцев «Магия Востока». Сразу бросились в глаза шикарные костюмы учениц. Бывшему строителю Татьяне Митревой особенно нравится танец со свечами.

— Веду чрезвычайно насыщенную жизнь, — рассказала «СЕГОДНЯ» Татьяна Федоровна. — В понедельник у меня бальные танцы и бассейн, во вторник — пилатес, в среду — восточные танцы, в четверг — опять бальные танцы и бассейн. Один–единственный свободный день только в пятницу. Потому что на выходных снова здесь. Недаром говорят, что на пенсии жизнь только начинается. Иначе когда бы все успевала? С детства мечтала танцевать. Однако все не было времени, поскольку приходилось много трудиться на стройках Советского Союза. Крайне важно, что тут все бесплатно.

Как призналась еще одна ученица студии, бывший инженер–технолог Рамзия Миргалимова, она частенько танцует дома для своего любимого мужчины: «И тут малогабаритная квартирка вовсе не помеха. В нашем дневном центре убегаю от склероза и других возрастных болезней. Очень важно, что постоянно нужно запоминать все новые движения. А значит, развивается память. Да и позвонки на место встают».

По словам Марины Дмитриевой, уникальность восточных танцов заключается в том, что они построены на основе особенностей организма представительниц слабого пола. Движения органично и естественно смотрятся в исполнении женщины любого возраста и комплекции. Занятия способствуют повышению жизненного тонуса. Оздоровительное влияние оказывается и на систему кровообращения, и на систему пищеварения, и на укрепление мышц:

— У тех, кто занимается восточными танцами, улучшается пластика движения, походка меняется в лучшую сторону — становится свободнее, легче и красивее. Кроме того, эти занятия рекомендуются всем тем, кто хочет стать более раскрепощенной и уверенной в себе. У наших учениц снимаются эмоциональные и психологические зажимы. Можно смело сказать, что в движении происходит самовыражение. И приобщение к миру искусства сильно продлевает активный период жизни. Важно и то, что групповые занятия помогают расширить круг общения и установить новые дружеские контакты. В общем, одни сплошные плюсы.

По Норбекову

Волонтер Лидия Воронова уже более пяти лет проводит авторские занятия по гимнастике, в основе которой лежит методика Норбекова: «У нас собираются настоящие единомышленники. Все начинается с разминки. Мы делаем самые разные упражнения: дыхательные, для спины, для суставов. Укрепляется не только тело, но и дух, а также нервная система. Поднимается настроение».

Еще один волонтер, Анна Королева, по понедельникам ведет уроки по модной нынче зумбе — танцевальной фитнес–программе, основанной на латиноамериканских ритмах. Правда, с учетом возраста занятия адаптированные: проходят в умеренном ритме, так что абсолютно все легко справляются с заданиями. Все занимаются с огромным удовольствием. У людей повышается настроение, улучшается общее самочувствие. Большой популярностью пользуется и скандинавская ходьба. Необходимый инвентарь выдается на месте. После разминки все дружно отправляются в ближайший Перовский парк.

В общем, я понял одну простую истину: если найти себе занятие по душе, то даже на пенсии скучать будет некогда. Так проводят свой досуг московские пенсионеры. В своих беседах они особо не затрагивают политику, языковые и прочие проблемы. Им просто некогда. Кроме того, есть и другие интересные темы для разговоров.

Признаюсь, я им искренне позавидовал.

Дмитрий МАРТ,

собкор газеты «СЕГОДНЯ»

в Москве.