Латвийские власти переключились с Римшевича на Гусельникова, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

«Почитайте The Washington Post, и вам станет плохо», — заявил в социальных сетях схватившийся за сердце парламентарий Атис Леиньш («Единство»). Заметим сразу же, что плохо в эти дни могло стать и от ряда других публикаций о Латвии в мировой прессе. Действительно, в последний раз такое внимание к Латвии мировые СМИ проявляли ну разве что в 1991 году. Тогда, правда, тон был другим — сочувствующим стране, которая отчаянно пытается вырваться из коммунистического ига.

«Подарок» к столетию

Нынче же статьи рассказывают о Латвии как о стране, в которой у владельцев кредитных учреждений лично президент Банка Латвии вымогает деньги, и в этом процессе коррупции задействованы и другие должностные лица. А еще латвийские банки подкупают государственных деятелей, занимаются отмыванием преступных средств и даже помогают осуществлять платежи международным террористам или связанным с ними лицам. Как говорится, куда уж дальше! Вот с таким праздничных набором страна и готовится отметить свое столетие.

Понимая, что ситуация, мягко говоря, омерзительная, с очередными порциями заявлений выступили первые лица нашего правительства. Только если еще накануне власти лупили Илмарса Римшевича, требуя от него уйти в отставку, то теперь от руководства кабмина ЛР досталось в первую очередь британскому подданному российского происхождения Григорию Гусельникову, который, по словам министра финансов Даны Рейзниеце–Озолы, развернул против ЛР кампанию очернительства. В понедельник агентство The Associated Press опубликовало большое интервью с одним из крупнейших акционеров Norvik banka Г. Гусельниковым, в котором банкир, в частности, обвиняет И. Римшевича в систематическом вымогательстве взяток. Упреки и выпады прозвучали из уст банкира и в адрес других должностных лиц.

А где ответный удар?

Во вторник премьер Марис Кучинскис, комментируя высказывания банкира, заявил: «То, что сейчас Norvik banka делает, это провокация и действия против государства». А министр финансов Дана Рейзниеце–Озола предположила, что развязанная против Латвии кампания черного пиара — часть тактики в международном судопроизводстве против Латвии. Как известно, Norvik banka подал на Латвию в международный арбитраж и требует компенсации в размере 200 миллионов евро.

Говоря о провокации, премьер и министр финансов при этом «забыли» сообщить о том, что же они собираются предпринять в связи с данной провокацией. Если происходит наступление на страну, нужно по крайней мере защищаться. Для начала стоит выработать план ответных действий на провокацию. Хотя бы на уровне Совета по нацбезопасности. Но власти снова действуют как в замедленной съемке — не спеша, буквально застывая, засыпая на ходу. А президент в свете грандиозного финансового скандала только и смог что призвать Римшевича уйти в отставку. После этого «оригинального» заявления Раймондс Вейонис с чувством выполненного долга отправился в запланированную заранее поездку в Приекуле, где будет просвещать школьников на предмет фальшивых новостей. Интересно, убойную публикацию американского новостного агентства про коррупцию президент тоже относит к фальшивым — или это чистая правда?

Нашлась и рука Москвы

Многие, наблюдая за событиями этих последних дней, с нетерпением ждали, когда же кто–то из политиков и чиновников приплетет к этому скандалу «руку Москвы». Хотя, казалось бы, при чем тут Москва? Наезд на банк ABLV совершила американская финансовая разведка, президент Банка Латвии Илмарс Римшевич тоже до сих пор в агентах Кремля не числился, он проамериканский до мозга костей… Но чудес не бывает, и вот российский след «внезапно» появился. Из статей в американских СМИ стало известно, что Илмарс Римшевич частенько бывал в соседней стране, что уже само по себе близко к преступлению. И на охоте (или все–таки на рыбалке?) в России он встречался с очень подозрительными личностями. Вот она, московская рука и нога! А тут еще и евродепутат Инесе Вайдаре подсуетилась и заговорила о недоброжелателях Латвии, которые готовы использовать любые методы, дабы подмочить репутацию нашей родины.

О недругах Латвии, которым выгоден этот скандал, заговорил и совершенно вроде бы далекий от глобальной политики человек — шеф комиссии по финансовым рынкам и капиталу Петерис Путниньш.

В общем, российский заговор почти раскрыт. Осталось еще самого Гусельникова записать в сотрудника российской службы внешней разведки, и очередная кремлевская страшилка готова.

Это все, конечно, забавно, вот только на один вопрос по–прежнему нет ответа: а что латвийские власти собираются делать с теми убойными обвинениями, которые американцы (не россияне!) бросили в адрес одного из крупнейших латвийских банков? Здесь одними криками о провокации делу не поможешь. И отставка Илмарса Римшевича никак этот скандал не остановит.

Если прощается и не уходит?

Кстати, об отставке. Если Римшевич все–таки в ближайшее время не напишет заявление по собственному желанию, то тогда правящая коалиция обещает… подправить Закон о Банке Латвии. Нынешняя редакция закона фактически не позволяет Латвии сместить президента БЛ. Его может только снять Европейский центральный банк. Невероятно, но факт: сейм имеет право назначать президента БЛ, но не имеет права его снять! Правящая коалиция договорилась о внесении поправок в закон, которые бы позволили, во–первых, снимать с должности президента ЛР, если он подозревается в тяжких преступлениях и в связи с этим потерял доверие парламента. Также поправки дадут возможность и временно отстранять президента БЛ от должности. А во–вторых, поправки бы ограничили период, в течение которого человек может занимать пост президента БЛ. Предлагается записать, что президент БЛ, как и президент государства, не может избираться более чем на два срока подряд. То есть президентом БЛ нельзя будет работать более 12 лет подряд. Заодно такие же ограничения коалиция может ввести в отношении председателя Центризбиркома, генпрокурора, председателя комиссии по финансовым рынкам и капиталу. Сегодня на этих должностях люди могут работать и три, и четыре, и пять сроков подряд. В общем, до конца своей жизни.

Возвращаясь же к кадровому вопросу Илмарса Римшевича, стоит отметить, что сейм без его заявления об отставке даже не может рассматривать проект о снятии его с должности президента БЛ. Правда, KNAB уже ограничил полномочия И. Римшевича, запретив ему исполнять свои служебные обязанности. Отсюда можно предположить, что сегодня он, например, возьмет отпуск, а затем оформит больничный.

P. S. Когда материал готовился к печати, пришло сообщение о том, что сегодня состоится заседание Совета по нацбезопасности при президенте. Совет обсудит последние скандалы в банковском секторе и ситуацию с президентом БЛ. В повестке дня, судя по всему, будет и вопрос о кандидате на должность шефа Бюро защиты конституции. Напомним, что полномочия нынешнего директора БЗК Яниса Майзитиса заканчиваются в мае. Но не исключено, что его кандидатура снова будет выдвинута на эту должность.

Цитата

«Если у владельца Григория Гусельникова есть какие–то доказательства, то ему уже давно нужно было обращаться в правоохранительные органы. Но на данный момент ничего в наши службы безопасности не подано, не считая общего призыва бороться с коррупцией».

Марис Кучинскис, премьер–министр.

«События последних дней в латвийском банковском секторе негативно влияют на международную репутацию страны».

Валдис Домбровскис, вице–председатель Еврокомиссии.

Абик ЭЛКИН.