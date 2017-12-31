Героями ролика стали Луис Суарес, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар и другие футболисты из команд-участниц турнира.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
Издание Bleacher Report в своем Twitter-аккаунте опубликовало трейлер чемпионата мира по футболу 2018 года в стиле фильма «Безумный Макс».
Героями ролика стали Луис Суарес, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар и другие футболисты из команд-участниц турнира.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
nekakova cempianata v nedastrane raske nebudet tak sto i dalse malitesj hanu krymskamu velikamu kormcemu« ответить
Дебиллы опубликовали трейлер и все идиоты смотрят и верят что ролик выставила на показ Россия.« ответить
Это будет красивейший ЧМ по футболу,хорошо что все прибалты с окраиной вылетели,без них будет воздух чище.« ответить
Скоро будет так:По результатам допинг-тестирования первое место на ЧМ по футболу заняла Латвия.(И зачем все эти игры,голы?).« ответить