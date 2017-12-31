Это Россия: опубликован «безумный» трейлер чемпионата мира по футболу(4)

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Виталий Вавилкин
15:42 31.12.2017
Спорт

Издание Bleacher Report в своем Twitter-аккаунте опубликовало трейлер чемпионата мира по футболу 2018 года в стиле фильма «Безумный Макс».

Героями ролика стали Луис Суарес, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар и другие футболисты из команд-участниц турнира.

 

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (4)
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narod 16:44 31:12:2017

nekakova cempianata v nedastrane raske nebudet tak sto i dalse malitesj hanu krymskamu velikamu kormcemu

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CCCP 19:29 31:12:2017

Дебиллы опубликовали трейлер и все идиоты смотрят и верят что ролик выставила на показ Россия.

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оле оле оле оле 16:55 31:12:2017

Это будет красивейший ЧМ по футболу,хорошо что все прибалты с окраиной вылетели,без них будет воздух чище.

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анекдот 17:00 31:12:2017

Скоро будет так:По результатам допинг-тестирования первое место на ЧМ по футболу заняла Латвия.(И зачем все эти игры,голы?).

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (10)

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