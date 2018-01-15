При весьма загадочных обстоятельствах сгорел дом корреспондента издания Ludzas Zeme (LZ) Аниты Даукште. Сама журналист и редакция считают, что это поджог — уж больно много недовольных было публикациями газеты. Сейчас пострадавшая просит особо тщательно расследовать это ЧП, а также обеспечить ей безопасность, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Небольшое издание латгальское Ludzas Zeme известно своим солидным опытом судебной практики. Сейчас на слуху три дела о клевете: претензии к LZ выдвинули полицейский (публикация о побитом стражами порядка парне), прокурор (публикация о возможном прикрытии контрабанды) и адвокат (статья о возможном влиянии на клиента и нарушении профессиональной этики). Среди заявителей имеется даже госполиция целиком — она подала гражданский иск, защищая вышеупомянутого полицейского. Еще один гражданский иск против газеты недавно выиграли во второй инстанции мэр Резекне Александр Барташевич и его жена.

Однако это споры юридические. Сейчас главный редактор газеты Лайма Линужа жалуется на наезд в стиле 90–х — поджог дома одного из журналистов LZ Аниты Даукште. В связи с произошедшим Даукште обратилась в правоохранительные органы с двумя заявлениями. Она просит особо тщательно расследовать ЧП с пожаром, а также обеспечить ей безопасность. И сама Даукште, и редакция Ludzas Zeme считают, что, возможно, имел место поджог в связи с недавними публикациями о контрабанде.

— Думаю, что произошедшее — предупреждение мне и главному редактору Линуже. Наши семьи и имущество под угрозой, следствию доступны наши данные, адреса, электронная почта, платежи, биографии, адреса друзей и родственников, — говорит сама Даукште. — Бандитам не было смысла жечь квартиру, которую я снимаю, — не я бы пострадала. И авто, взятое в кредит, вряд ли есть смысл взрывать. Поэтому выбрали отчий дом. Думаю, что это было давно спланировано, — цитирует саму Даукште портал Pietiek.

Главный редактор газеты Лайма Линужа также сообщает:

— Я сигнал поняла. Мне и моей семье с помощью этого пожара косвенным образом угрожают. Любые несчастья, которые произойдут с моим имуществом, редакцией, моими родными и со мной, — это будет рука мафии. Да, мне это ясно. Что это будет? Автокатастрофа, внезапная смерть, поджог или взрыв? Могу только гадать. Хочу сказать, что в этот же день преступники взломали мою электронную почту. Очевидно, искали документы, чтобы выяснить, куда я обращалась с жалобами.

Подозрительный пожар

Что произошло: 11 января до основания сгорел отчий дом журналистки Аниты Даукште в Лузнаве. В доме были ценные вещи, предметы быта, инструменты ее мужа, дорогая техника, мебель. В доме проживает мать Аниты, которая утром вышла из дома поработать в бане и в хозяйстве. Через 15–30 минут она увидел, что дом горит. Открыла входную дверь и огонь полыхнул в лицо.

От дома остался только фундамент. Как пишет Линужа, накануне и в день ЧП в здании не топили, а с проводкой все было в порядке. Это подтверждает муж Аниты Даукште — электрик, который за год до этого сменил в доме всю проводку.

Единственная версия обитателей — поджог. Об этом Анита написала в своем заявлении в полицию. Она подозревает, что дело может быть связано с разоблачающими контрабанду статьями и судебными процессами, начатыми против нее.

Суды против журналистки

— Так совпало, что именно 11 января в Даугавпилсском суде рассматривали дело о клевете со стороны Даукште против начальника Лудзенской криминальной полиции Дениса Жулина, — пишет редактор. — За день до этого процесса к Аните приезжали полицейские, которые сказали, что если она не поедет в суд, ее приведут силой. Впрочем, все — и журналист, и свидетели — явились добровольно. В тот день Даукште внесла в суд документы, которые подтверждают, что бывшей жене Жулина, таможенному надзирателю Светлане Жулиной, предъявлено обвинение в причинении убытков в крупных размерах. Кроме того, обвиняемая попыталась отвести суд, попросив назначить рассмотрение в Риге или Курземе, так как считает, что в Даугавпилсском районе контрабандная мафия слишком сильна. Даукште получила отказ на свою просьбу, но все–таки суд решил отправить дело на рассмотрение в Резекне.

В конкретном деле идет разбирательство о публикациях, в которых рассказывалось, что сотрудники полиции якобы избили и изуродовали местного парня — Лео Самойлова. По словам бабушки парня, психическое состояние парня ухудшилось: он пытался покончить с собой, боится один выходить на улицу и так далее. У Лео искали наркотики, но уголовного процесса в отношении него нет. LZ предлагала Жулину прокомментировать это дело, но он этого не сделал.

Еще один суд, начатый против корреспондента, касается цикла интервью с Райтисом Кононовым (известным также как Конь), которого называют королем контрабанды.

В 2014 году Даукште опубликовала цикл интервью с Райтисом Кононовым. В этих публикациях, в частности, говорилось, что обвинение в уголовных делах Кононова поддерживала прокурор Наталья Грома, чья сестра является супругой бизнес–партнера Кононова.

Журналист утверждает, что пыталась проверить этот факт, однако ответа так и не получила. С самой Натальей Громой встретиться не получилось, тогда как ее прямой начальник в неформальном разговоре подтвердил сведения, однако в конце разговора предложил подумать о себе. Журналист даже переспросила, не угрожает ли он ей.

Прокурор Грома между тем обратилась в полицию с заявлением, однако пока не стала раскрывать, что именно она считает в публикации ложными сведениями.

Сама Грома подчеркивает: по заявлениям в Генпрокуратуру и KNAB, поданным Даукште, никаких преступлений не констатировано. Уже в конце 2015 года было принято решение отказать в начале уголовного процесса. Так зачем же распространять такую информацию?

Промежуточный финиш

Мать Аниты Даукште пока в больнице — у нее немного обгорело лицо, кроме того, она надышалась дыма. У самой Аниты нестабильное состояние здоровья.

Начальник Резекненского участка полиции сообщает, что в связи с пожаром начат уголовный процесс. Причины пожара выяснит следствие.

Пока пожарные упоминают версию неисправной проводки и оставленной без внимания плиты.

Авторитета Коня снова судят за вымогательство

Резекненский суд продолжает рассматривать дело авторитета Райтиса Кононова (он же так называемый король контрабанды Конь) по обвинению в вымогательстве 10 000. Это уже повторно. Резекненский суд ранее полностью оправдал Кононова, затем Латгальский окружной суд приговор отменил. И дело было снова отправлено в суд первой инстанции.

Пока дело из–за неявки свидетелей отложено до 2 февраля.

В 2003 году Райтису Кононову дали семь лет за незаконное приобретение, хранение и реализацию оружия, из которого был убит начальник Лудзенского отделения Службы госдоходов Вячеслав Лисцов. Однако, по мнению оперативников, решетки не помешали Райтису Кононову проворачивать приграничные схемы. Тем более что он отбывал наказание в тюрьме частично закрытого типа.

Одно из таких дел — о проезде без очереди фур на КПП Гребнево: по мнению обвинения, за определенную таксу водители могли объехать длинную очередь. В цену (от 100 до 200 евро) входило не только пресечение границы, но и таможенная проверка. Недовольных успокаивали угрозами и демонстрацией бейсбольных бит.

Однако доказать всю схему не удалось. В суде первой инстанции из 27 обвиняемых 10 были оправданы, в том числе и Райтис Кононов. Суд следующей инстанции круто поменял свое мнение — все участники были оправданы.

Николай КУДРЯВЦЕВ.