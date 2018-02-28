«Это уже издевательство!»: латвийцы о пенсии в 1700 евро(6)

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Анатолий Тарасов
08:26 28.02.2018
Экономика / Социальная экономика

Информационная картинка с новым налоговым расчетом привела в бешенство жителей Латвии.

На сайте Минфина появилась инфографика, которая объясняет, как в новом году будут распределяться налоги для пенсионеров. Но латвийцев возмутило, что для расчета был взят размер пенсии, которую в стране получают лишь единицы — 1700 евро.

 

Пользователи соцсетей стали выражать свое недовольство не только под постом ведомства в Twitter и Facebook, но и распространять картинку в качестве фельетона.

 

«Слушайте, @Finmin, жителям какой страны вы это объясняете? Не верится, что только для нескольких зажиточных пенсионеров вы развернули эту информационную кампанию!» — написала пользователь под ником Uzvārds.

 

«Просто ошибка закралась — одним нулем больше. Минфину тысяча туда, тысяча сюда сильно ничего не меняет», — иронизирует пользователь 5eris.

 

«Четко и ясно показали, что это для примерно 5% всех пенсионеров. Не понимаю, зачем тратить деньги на такую кампанию, если кампания вводит в заблуждение?» — удивился Андрис.

 

Пользователи Facebook тоже не остались в стороне и оценили «юмор» латвийского Минфина.

 

«Отличный пример! У моей мамы пенсия ниже облагаемого налогом минимума, хотя всю жизнь работала! Это уже издевательство!» — отметила Яна Штеймане.

 

«Ужас, как далеко можно быть от реальности», — заметила Иева Андерсоне.

 

«Серьезно? Мой Бог, что они там курят? У моих родственников пенсия 300 евро, у некоторых 600 евро, и они считают, что повезло … Что за бред 1700? Просто хочется пойти и дать им по морде! Йохайды! Издевательство!» — возмутилась некая Сигне Кришьяне.

 

«У моей мамы пенсия за 45 лет работы учителем — 289 евро. Коммунальные платежи 115 евро в месяц», — добавила Илзе Кларк.

 

Отметим, что в Латвии пенсию ежемесячно получают около 457 тысяч человек. В прошлом году средняя выплата по старости равнялась 296 евро.

 

В июне больше половины всех пенсий составляли 200-300 евро. Только в 7,3% случаев ее размер превышал 500 евро.

 

Пенсию свыше 1 500 евро в месяц в июне прошлого года получали лишь 1 тысяча 680 человек.

 

Министерство финансов на своей страничке в Facebook попыталось объяснить, почему для примера были выбраны именно такие пенсии (помимо 1 700 евро, была картинка еще и с расчетом пенсии в 400 евро).

 

«Эти две пенсии были выбраны, чтобы сравнить, как в двух случаях изменится пенсия, которую будут получать на руки. С 1 января 2018 года к доходам пенсионера каждый месяц будет применяться ставка прогрессивного налога с населения. Это значит, что те, кто получает меньше, будут платить меньше налогов, а более зажиточные будут платить больше», — ответили работники министерства финансов.

 

Однако этот ответ удовлетворил далеко не всех: под объяснением Минфина уже появились новые комментарии, призывающие прекратить издеваться над народом, отмечает Sputnik.

Sputnik Latvija / Фото
Комментарии (6)
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Мфв 08:33 28:02:2018

Может пора и за вилы браться?Правящие совсем реальность утратили.

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Ārietis 08:50 28:02:2018

Iemācies latviski rakstīt un runāt, un, tad izsaki savu viedokli, normālā valodā. Pagaidām tu esi nekas.

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Marija to ārietis 09:16 28:02:2018

ta,ta,ta..))Tu šeit nekomendēsi kuram kādā valodā rakstīt. kas tu esi? nekas. prēcizak- na..ists,kurš uzskata tikai savu valodu par normālu. Aizver savu muti. Iztaisīšu taviem komentiem skrinšotus, tu jau apnicis šeit kurināt starpnacionālu naidu.

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Ариетису 09:04 28:02:2018

:D пуп земли нашёлся

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ЖорЖ 09:09 28:02:2018

Кто о чём а вшивый о бане.Клоун с вонючим языком,ещё не подавился своим ядом?

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Мартыньш 09:36 28:02:2018

О наш великий помогатель бедным нуждающимся и старикам ты даешьдобавку к пенсии в размере оплаты билета на кладбище в одну сторону А как кричали сколько денег угрохали на рекламу своей великой деятельности Слава вас постигнет в веках и вас народ никогда не забудет Аминь

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газета Сегодня
26.02.2018

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