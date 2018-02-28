На сайте Минфина появилась инфографика, которая объясняет, как в новом году будут распределяться налоги для пенсионеров. Но латвийцев возмутило, что для расчета был взят размер пенсии, которую в стране получают лишь единицы — 1700 евро.
Пользователи соцсетей стали выражать свое недовольство не только под постом ведомства в Twitter и Facebook, но и распространять картинку в качестве фельетона.
«Слушайте, @Finmin, жителям какой страны вы это объясняете? Не верится, что только для нескольких зажиточных пенсионеров вы развернули эту информационную кампанию!» — написала пользователь под ником Uzvārds.
«Просто ошибка закралась — одним нулем больше. Минфину тысяча туда, тысяча сюда сильно ничего не меняет», — иронизирует пользователь 5eris.
«Четко и ясно показали, что это для примерно 5% всех пенсионеров. Не понимаю, зачем тратить деньги на такую кампанию, если кампания вводит в заблуждение?» — удивился Андрис.
Пользователи Facebook тоже не остались в стороне и оценили «юмор» латвийского Минфина.
«Отличный пример! У моей мамы пенсия ниже облагаемого налогом минимума, хотя всю жизнь работала! Это уже издевательство!» — отметила Яна Штеймане.
«Ужас, как далеко можно быть от реальности», — заметила Иева Андерсоне.
«Серьезно? Мой Бог, что они там курят? У моих родственников пенсия 300 евро, у некоторых 600 евро, и они считают, что повезло … Что за бред 1700? Просто хочется пойти и дать им по морде! Йохайды! Издевательство!» — возмутилась некая Сигне Кришьяне.
«У моей мамы пенсия за 45 лет работы учителем — 289 евро. Коммунальные платежи 115 евро в месяц», — добавила Илзе Кларк.
Отметим, что в Латвии пенсию ежемесячно получают около 457 тысяч человек. В прошлом году средняя выплата по старости равнялась 296 евро.
В июне больше половины всех пенсий составляли 200-300 евро. Только в 7,3% случаев ее размер превышал 500 евро.
Пенсию свыше 1 500 евро в месяц в июне прошлого года получали лишь 1 тысяча 680 человек.
Министерство финансов на своей страничке в Facebook попыталось объяснить, почему для примера были выбраны именно такие пенсии (помимо 1 700 евро, была картинка еще и с расчетом пенсии в 400 евро).
«Эти две пенсии были выбраны, чтобы сравнить, как в двух случаях изменится пенсия, которую будут получать на руки. С 1 января 2018 года к доходам пенсионера каждый месяц будет применяться ставка прогрессивного налога с населения. Это значит, что те, кто получает меньше, будут платить меньше налогов, а более зажиточные будут платить больше», — ответили работники министерства финансов.
Однако этот ответ удовлетворил далеко не всех: под объяснением Минфина уже появились новые комментарии, призывающие прекратить издеваться над народом, отмечает Sputnik.
Может пора и за вилы браться?Правящие совсем реальность утратили.« ответить
Iemācies latviski rakstīt un runāt, un, tad izsaki savu viedokli, normālā valodā. Pagaidām tu esi nekas.« ответить
ta,ta,ta..))Tu šeit nekomendēsi kuram kādā valodā rakstīt. kas tu esi? nekas. prēcizak- na..ists,kurš uzskata tikai savu valodu par normālu. Aizver savu muti. Iztaisīšu taviem komentiem skrinšotus, tu jau apnicis šeit kurināt starpnacionālu naidu.« ответить
:D пуп земли нашёлся« ответить
Кто о чём а вшивый о бане.Клоун с вонючим языком,ещё не подавился своим ядом?« ответить
О наш великий помогатель бедным нуждающимся и старикам ты даешьдобавку к пенсии в размере оплаты билета на кладбище в одну сторону А как кричали сколько денег угрохали на рекламу своей великой деятельности Слава вас постигнет в веках и вас народ никогда не забудет Аминь« ответить