В Сети между тем появилась предполагаемая видеозапись сражения, в конце которой звучит крик майора «Это вам за пацанов!».
По данным издания, Роман Филипов в связке со вторым Су-25 выполнял стандартное боевое задание — патрулирование. ЧП произошло уже после выполнения задания: при совершении маневра на высоте около четырех тысяч метров в двигатель штурмовика попала ракета, выпущенная боевиками из ПЗРК.
Самолет получил серьезные повреждения, однако майор Филипов пытался удержать машину в воздухе. Вскоре, впрочем, положение стало критическим: отказал двигатель, начались сбои в системе управления, а потому летчику пришлось катапультироваться.
Боевики, увидев в небе белый парашют, открыли по пилоту огонь из стрелкового оружия, но Филипову все равно удалось приземлиться, найти укрытие, закрепиться на точке и сообщить о своем местоположении поисково-спасательной службе на авиабазе Хмеймим, отмечает газета.
Из оружия у Филипова при себе был только пистолет Стечкина с несколькими обоймами и ручная граната. «Попав в окружение, он отстреливался сколько мог (по некоторым данным, он успел подстрелить двух нападавших), но, когда ситуация стала безвыходной, майор Филипов подорвал себя гранатой», — говорится в статье.
По данным «Коммерсанта», погибший летчик будет представлен к высокой государственной награде. Возможно, даже к званию Героя России (посмертно).
Между тем на канале Directorate 4 в YouTube появилась предполагаемая видеозапись последнего боя Романа Филипова. В ролике отчетливо слышен крик «Это вам за пацанов», после чего раздается хлопок (взрыв гранаты), а потом видны клубы черного дыма.
Напомним, сразу после крушения российские военные обстреляли позиции боевиков крылатыми ракетами «Калибр». В результате удара были уничтожены более 30 боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». К таким выводам в ведомстве пришли на основе радиоперехватов.
Позднее ответственность за сбитый самолет на себя взяла группировка «Тахрир аш-Шам», возникшая в прошлом году на базе движения «Джебхат ан-Нусра». Эти боевики в настоящий момент фактически главенствуют в Идлибе, конкурируя с другими группами террористов.
Накануне стало известно, что погибший в Идлибе пилот — майор Роман Филипов, бывший украинский летчик из Симферополя.
Вот такому Герою - слава!« ответить
Раньше кричали "За Родину, за Сталина!", теперь за каких-то пацанов, в России видимо по прежнему "девяностые" рулят, одна надежда, что вроде звук наложен, снимающий находится в 30 метрах, а по русски фраза словно в ухо ему кричат.« ответить
Ну да, героически катапультировался. Сейчас принято сбитых героями считать. Если бы он приэтом пару десятков врагов на тот свет отправил, то возможно. Не повезло ему конечно.« ответить
Настоящий мужик, а не какой-то там человек паук« ответить
За идею путлера который и вашим и нашим Путин хитрый молчит про удар в спину от Америки в штаны наложил поставить их на место так зачем вы воюете за него ребята« ответить
Сейчас приползут ваня с патриотсом и блеванут "умными мыслями".« ответить
Kāds varonis, viņam pat bikses vaļā. ...« ответить