Пилот штурмовика Су-25, сбитого в небе над сирийской провинцией Идлиб в минувшие выходные, Роман Филипов, после катапультирования смог закрепиться на позиции и на протяжении некоторого времени отстреливался от боевиков, а когда ситуация стала безысходной, он подорвал себя гранатой, пишет Newsru.com со ссылкой на газету «Коммерсант».

В Сети между тем появилась предполагаемая видеозапись сражения, в конце которой звучит крик майора «Это вам за пацанов!».

По данным издания, Роман Филипов в связке со вторым Су-25 выполнял стандартное боевое задание — патрулирование. ЧП произошло уже после выполнения задания: при совершении маневра на высоте около четырех тысяч метров в двигатель штурмовика попала ракета, выпущенная боевиками из ПЗРК.

Самолет получил серьезные повреждения, однако майор Филипов пытался удержать машину в воздухе. Вскоре, впрочем, положение стало критическим: отказал двигатель, начались сбои в системе управления, а потому летчику пришлось катапультироваться.

Боевики, увидев в небе белый парашют, открыли по пилоту огонь из стрелкового оружия, но Филипову все равно удалось приземлиться, найти укрытие, закрепиться на точке и сообщить о своем местоположении поисково-спасательной службе на авиабазе Хмеймим, отмечает газета.

Из оружия у Филипова при себе был только пистолет Стечкина с несколькими обоймами и ручная граната. «Попав в окружение, он отстреливался сколько мог (по некоторым данным, он успел подстрелить двух нападавших), но, когда ситуация стала безвыходной, майор Филипов подорвал себя гранатой», — говорится в статье.

По данным «Коммерсанта», погибший летчик будет представлен к высокой государственной награде. Возможно, даже к званию Героя России (посмертно).

Между тем на канале Directorate 4 в YouTube появилась предполагаемая видеозапись последнего боя Романа Филипова. В ролике отчетливо слышен крик «Это вам за пацанов», после чего раздается хлопок (взрыв гранаты), а потом видны клубы черного дыма.

Напомним, сразу после крушения российские военные обстреляли позиции боевиков крылатыми ракетами «Калибр». В результате удара были уничтожены более 30 боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». К таким выводам в ведомстве пришли на основе радиоперехватов.

Позднее ответственность за сбитый самолет на себя взяла группировка «Тахрир аш-Шам», возникшая в прошлом году на базе движения «Джебхат ан-Нусра». Эти боевики в настоящий момент фактически главенствуют в Идлибе, конкурируя с другими группами террористов.

Накануне стало известно, что погибший в Идлибе пилот — майор Роман Филипов, бывший украинский летчик из Симферополя.