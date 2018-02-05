Это вам за пацанов: появилось видео последнего боя пилота сбитого Су-25(12)

Лента новостей
Год обыкновенных дубов В Риге пройдет очередная акция против перевода школ на латышский язык В Мангали найдено тело неизвестного мужчины: полиция просит помочь в опознании Евгения Альбац: «Русскоязычным сейчас приходится нелегко» Данные клиентов “SEB banka” передаются третьим лицам; отказываться от этого запрещено Ирина Шейк сменила имидж В РД прокомментировали новость о вспышке сальмонеллеза в рижских детсадах «Пусть они поцелуют друг друга…» За счет чего Rimi с бунтующими сотрудниками стало предприятием года?
Eще в разделе
Американский выстрел в спину России Украина готова мстить Польше США хотят ударить по России неожиданно Россию в войне погубят врачи Заговор против Трампа раскрыт
Виталий Вавилкин
13:05 05.02.2018
В мире

Пилот штурмовика Су-25, сбитого в небе над сирийской провинцией Идлиб в минувшие выходные, Роман Филипов, после катапультирования смог закрепиться на позиции и на протяжении некоторого времени отстреливался от боевиков, а когда ситуация стала безысходной, он подорвал себя гранатой, пишет Newsru.com со ссылкой на газету «Коммерсант».

В Сети между тем появилась предполагаемая видеозапись сражения, в конце которой звучит крик майора «Это вам за пацанов!».

 

По данным издания, Роман Филипов в связке со вторым Су-25 выполнял стандартное боевое задание — патрулирование. ЧП произошло уже после выполнения задания: при совершении маневра на высоте около четырех тысяч метров в двигатель штурмовика попала ракета, выпущенная боевиками из ПЗРК.

 

Самолет получил серьезные повреждения, однако майор Филипов пытался удержать машину в воздухе. Вскоре, впрочем, положение стало критическим: отказал двигатель, начались сбои в системе управления, а потому летчику пришлось катапультироваться.

 

Боевики, увидев в небе белый парашют, открыли по пилоту огонь из стрелкового оружия, но Филипову все равно удалось приземлиться, найти укрытие, закрепиться на точке и сообщить о своем местоположении поисково-спасательной службе на авиабазе Хмеймим, отмечает газета.

 

Из оружия у Филипова при себе был только пистолет Стечкина с несколькими обоймами и ручная граната. «Попав в окружение, он отстреливался сколько мог (по некоторым данным, он успел подстрелить двух нападавших), но, когда ситуация стала безвыходной, майор Филипов подорвал себя гранатой», — говорится в статье.

 

По данным «Коммерсанта», погибший летчик будет представлен к высокой государственной награде. Возможно, даже к званию Героя России (посмертно).

 

Между тем на канале Directorate 4 в YouTube появилась предполагаемая видеозапись последнего боя Романа Филипова. В ролике отчетливо слышен крик «Это вам за пацанов», после чего раздается хлопок (взрыв гранаты), а потом видны клубы черного дыма.

 

Напомним, сразу после крушения российские военные обстреляли позиции боевиков крылатыми ракетами «Калибр». В результате удара были уничтожены более 30 боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». К таким выводам в ведомстве пришли на основе радиоперехватов.

 

Позднее ответственность за сбитый самолет на себя взяла группировка «Тахрир аш-Шам», возникшая в прошлом году на базе движения «Джебхат ан-Нусра». Эти боевики в настоящий момент фактически главенствуют в Идлибе, конкурируя с другими группами террористов.

 

Накануне стало известно, что погибший в Идлибе пилот — майор Роман Филипов, бывший украинский летчик из Симферополя.

NEWSru.com / Фото
Комментарии (12)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
И в Латвии есть НОД 13:27 05:02:2018

Вот такому Герою - слава!

« ответить
Profile_default
Н-дааа 14:09 05:02:2018

Раньше кричали "За Родину, за Сталина!", теперь за каких-то пацанов, в России видимо по прежнему "девяностые" рулят, одна надежда, что вроде звук наложен, снимающий находится в 30 метрах, а по русски фраза словно в ухо ему кричат.

« ответить
Profile_default
Ру 14:17 05:02:2018

Ну да, героически катапультировался. Сейчас принято сбитых героями считать. Если бы он приэтом пару десятков врагов на тот свет отправил, то возможно. Не повезло ему конечно.

« ответить
Profile_default
22 13:35 05:02:2018

Настоящий мужик, а не какой-то там человек паук

« ответить
Profile_default
Боже как жалко молодой мальчик 13:36 05:02:2018

За идею путлера который и вашим и нашим Путин хитрый молчит про удар в спину от Америки в штаны наложил поставить их на место так зачем вы воюете за него ребята

« ответить
Profile_default
Петя 13:37 05:02:2018

Сейчас приползут ваня с патриотсом и блеванут "умными мыслями".

« ответить
Profile_default
Kaupēns 13:39 05:02:2018

Kāds varonis, viņam pat bikses vaļā. ...

« ответить
12

Мнение
5718eea5be026cb11549b0df6d5f2c1b-col15
Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV