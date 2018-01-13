Как оформить документ, если человек не ходячий?, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

«Добрый день! Мы живем на третьем этаже, супруга инвалид, то есть по дому еще кое–как, а на улицу уже не выходит. В доме лифта нет. Недавно стало плохо, вызвали неотложку — так ее еле–еле вынесли с третьего этажа вниз, к машине…

Через четыре месяца у нее заканчивается срок действия паспорта. А еще через какое–то время то же самое и с инвалидным удостоверением. Значит, снова предстоит тащить больного человека по лестнице — сначала вниз, потом наверх, — вызывать такси или договариваться с кем–то из знакомых (в семье своей машины нет, но ведь не повезешь человека, у которого ноги не ходят, на общественном транспорте). И это все только для того, чтобы его сфотографировали и чтобы он поставил свою подпись!

Я интересовался, как эта проблема решается в пансионатах, где содержатся пожилые люди, в том числе и лежачие. Там, как оказалось, эта система отработана. А для людей, которые живут дома, в семье, каждый такой «выход в свет» больного человека превращается в ад кромешный и для него самого, и для его близких.

В советское время человеку в возрасте выдавали последний паспорт где–то около 60 лет (если не ошибаюсь), и он действовал уже до конца жизни. У нас тоже поначалу выдавали паспорт, который действовал на 50 лет, но его, к сожалению, признавали не во всех странах, так что мы его обменяли на «краткосрочный», и теперь его приходится продлевать.

То же самое с инвалидным удостоверением. Вот вроде бы там написано: «инвалидность присвоена пожизненно». Но если инвалидность пожизненная — зачем удостоверение продлевать? Конечно, можно сходить в социальную службу, узнать, попросить помощи. Но если человек одинокий, беспомощный, слабый — он никуда не пойдет, ему и позвонить–то лишний раз бывает проблематично! И это рижане — а что говорить о тех, кто живет в глубинке? Ведь есть в Латвии хутора, куда и не всякая машина доедет! Есть ли какое–то общегосударственное решение по этому вопросу? И. Бобренко».

Отвечает специалист отдела общественных связей Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Ундине Приекуле:

— Подать документы на получение нового документа, удостоверяющего личность (то есть паспорта или идентификационного удостоверения — ID–карты), а также получить упомянутые документы человек может только лично.

Однако в случае, если человек лежачий и не может добраться до центра обслуживания клиентов УДГМ, у него есть возможность связаться с ближайшим территориальным отделением УДГМ (центром обслуживания клиентов) и договориться о визите сотрудника управления, который мог бы принять документы по адресу нахождения больного человека (квартира, пансионат, больница и т. п.). Если человек по состоянию здоровья не может связаться с УДГМ лично, вместо него это может сделать кто–то из его близких или персонал учреждения, где человек находится. В подобных случаях выдачу документа, удостоверяющего личность, организует руководитель территориального отделения УДГМ.

Действительно, использование транспорта Управления за пределами Риги ограниченно. Но, как показывает наша практика, иногда самоуправления помогают своим жителям с транспортом — либо чтобы своевременно доставить человека в территориальное управление УДГМ, либо чтобы доставить сотрудника по месту жительства человека, которому требуется выдать новый документ. Правда, на каких условиях это делается, нам не известно.

Установленный законом срок действия паспорта — десять лет, идентификационного удостоверения (ID–карты) — пять лет; это правило распространяется также и на людей пенсионного возраста — как граждан, так и неграждан.

Подготовила Марина БЛУМЕНТАЛЬ.