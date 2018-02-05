Евгения Альбац: «Русскоязычным сейчас приходится нелегко»(4)

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газета Сегодня
16:00 05.02.2018
газета Сегодня / Политика

Ведущая радиостанции «Эхо Москвы» объяснила, почему русские в Латвии голосуют за Путина, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

В вашингтонском аналитическом центре, занимающемся исследованием международных отношений и продвигающих идеи развития трансатлантического сотрудничества, включая продвижение НАТО на восток, Atlantic Council («Атлантический совет»)произошла панельная дискуссия на тему «Направление российской политики и фактор Путина». 

 

В ней приняли участие Евгения Альбац, ведущая программы радиостанции «Эхо Москвы», главный редактор журнала The New Times, Андрей Козырев, бывший глава МИД РФ (2000–2006), Юджин Румер, директор программ России и Евразии фонда Карнеги, Александер Вершбоу, бывший замгенсека НАТО. 

 

Модератором дискуссии был бывший посол США в Узбекистане и на Украине Джон Хербст.

 

Газета «СЕГОДНЯ» задала участникам следующий вопрос: «В Латвии вещают сотни теле— и радиостанций, в том числе можно слушать и «Эхо Москвы», и передачу «Полный Альбац», кстати говоря, очень интересную передачу… При всем этом на последних парламентских выборах 75% граждан России, проживающих в Латвии, проголосовали за «Единую Россию», а по данным соцопросов, значительная часть русскоязычных граждан Латвии и так называемых «неграждан» поддерживают не столько «Единую Россию», сколько Владимира Путина. Не могли бы вы объяснить этот любопытный феномен?»

 

Оба американских эксперта сказали, что на этот вопрос лучше могли бы ответить их российские коллеги по дискуссии, бывший министр воздержался от ответа, а Евгения Альбац заявила:

 

«Я была в Эстонии и Латвии в августе прошлого года. Одна эстонская организация пригласила меня выступить, и я с удовольствием приняла предложение, так как давно не была в этих бывших республиках Советского Союза.

 

Потом был банкет, на котором кто–то громко произнес: «Хороший русский — мертвый русский,» после чего я сказала: «Спасибо, хватит!» и покинула помещение.

 

Я понимаю страдания Латвии, Литвы и Эстонии в результате советской оккупации, когда сотни тысяч латышей, литовцев и эстонцев погибли в сибирских лагерях ГУЛАГа.

 

Но русскоязычным сейчас приходится нелегко в Эстонии, Латвии и Литве. Вы, наверное, знаете это лучше, чем я.

 

В этом и заключается мое объяснение того факта, что русские, русскоязычные, люди, проживающие в этих странах, голосуют за «Единую Россию» и любят Путина.

 

Однако когда проходили исследования на тему того, хотели бы эти русские люди покинуть Европейский союз и вернуться в Россию, абсолютное большинство сказало нет.

 

После падения рубля в конце 2014 года выяснилось, что медстраховка в Евросоюзе гораздо лучше той, которую они могли бы получить в России…

 

Мы должны с осторожностью относиться к опросам и не доверять им целиком и полностью».

 

Олег МЕРКУЛОВ,

собкор газеты «СЕГОДНЯ»

в Вашингтоне.

 

Цитата

 

«Потом был банкет, на котором кто–то громко произнес: «Хороший русский — мертвый русский,» после чего я сказала: «Спасибо, хватит!» и покинула помещение».

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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ИвАн 16:10 05:02:2018

хотели бы эти русские люди покинуть Европейский союз и вернуться в Россию, абсолютное большинство сказало нет. Шизофрения и раздвоение личности.

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Nek-to 16:15 05:02:2018

в результате советской оккупации
-----
Gde, kogda i kto podtverdil fakt oPPukacii?
Kak nadoelo - snachala idet lozh', potom otsutstvie dokazatel'stv i snova lozh'...

русские, русскоязычные, люди, проживающие в этих странах, голосуют за
-----
Ewe odna lozh' - russkie i russkojazychnye v pribaltike lisheny prava golosa - takovy normy zapadnoj de(r')mokratii na oPPukirovannyx territorijax...

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ИвАн 16:21 05:02:2018

Да ты, мудень, статью то читал? Речь об ордынских выборах, и 5ой колонне с рашистскими паспортами.

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Imanta5 16:26 05:02:2018

Вот - даже российские либералы признают, что в Латвии что-то не то, что права нарушены, что несправедливость есть. И это Альбац говорит, которая ВВП критикует постоянно.

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии 