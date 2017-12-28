Ассортимент товаров из России в 2018 году возрастет, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

В Латвии открывают торговый дом, который будет покупать у российских производителей товары за рубли, а затем продавать их в Евросоюз за евро. Об этом объявлено во время деловой миссии в Рижской думе.

Правильное время

На встрече, посвященной перспективам торгово–экономического сотрудничества между Российской Федерацией и Латвией, собрались представители государственной власти, бизнесмены и общественные деятели обеих стран.

Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич отметил, что туризм в Риге стремительно растет, каждые выходные приезжает много людей из соседних городов и стран. «Поэтому сейчас хорошее время, чтобы предлагать жителям и гостям латвийской столицы разные варианты товаров, в частности российскую продукцию».

Исполнительный директор «Делового союза Евразии» Андрей Чухлиб рассказал о скором появлении в Риге торгового дома, который будет принимать у российских бизнесменов их продукцию и продавать эти товары на территории Европы. Ранее Евросоюз покупал российские товары только за евро. «Основная цель — государственная поддержка отечественного экспортного центра. Мы будем проводить выездные выставки товаров, знакомить жителей Европы с российской едой, устраивать переговоры между бизнесменами из разных стран. Также союз будет обеспечивать заключение и сопровождение контрактов по международным сделкам купли–продажи», — рассказал Чухлиб.

В латвийской юрисдикции

На деловой миссии выступили представители компаний и индивидуальные предприниматели из российских регионов. Москва, Санкт–Петербург, Ленинградская, Псковская, Тверская и Тульская области, Краснодарский край приехали в Ригу ради международного диалога и участия в выставке–ярмарке Russian Food Road Show. Российские производители рассказали о производстве соков и морсов из натуральных ингредиентов, иван–чая, хлеба, меда и сладостей.

В ходе деловой миссии руководство «Делового союза Евразии в Латвии» и руководители российских компаний — участники выставки–ярмарки — подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Согласно документу, стороны обязуются вместе работать над увеличением поставок и объемов продаж товаров российского производства на территории Латвии и других стран ЕС. Российский офис «Делового союза Евразии» будет принимать от местных бизнесменов заявки на поставку российских товаров и продвигать их на европейском рынке. Торговый дом, созданный для этих целей, будет находиться в латвийской юрисдикции. На встрече уже были заключены контракты на поставку продуктов питания по товарам, которые не участвовали в выставке.

Сейчас на Рижском рынке продолжается уникальная выставка–ярмарка, где российские производители знакомят местных жителей со своими товарами. Полное сопровождение участников выставки на всех этапах взял на себя «Деловой союз Евразии». Председателем правления Союза является бывший управляющий делами президента Российской Федерации Павел Бородин. В июне 2018 года подобные выездные выставки пройдут в Юрмале, Резекне, Вентспилсе и, возможно, других городах.

Николай КАБАНОВ.