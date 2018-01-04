Евразийский экономический союз раздирают внутренние противоречия. Доверие населения к этому проекту падает, а политика России в отношении своих союзников не учитывает их интересы. В результате Казахстан переходит с кириллицы на латиницу, Белоруссия открывает границу импорту, Армения подписывает соглашение о партнерстве с ЕС.

Существование Евразийского экономического союза одобряют более половины населения его стран-участниц — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Пик одобрения и поддержки пришелся на 2014 год и с каждым годом снижается. Такие данные под занавес прошлого года обнародовал Центр интеграционных исследований и агентство «Евразийский монитор».

Наиболее резкое разочарование в самой идее Евразийского союза наблюдается в России (с 78% в 2015 году до 68% в прошедшем году) и в Армении (с 56% до 46% в 2015–2016 годах).

«В остальных странах ЕАЭС общественная поддержка евразийской интеграции снижалась умеренными темпами: в Казахстане — с 80% до 76%, в Белоруссии — с 60% до 56%», — отмечается в исследовании.

На фоне падения интереса к интеграционному проекту Евразийская экономическая комиссия (исполнительный орган ЕАЭС) едва успевает гасить одни конфликты, как возникают новые.

Белоруссию, например, не устраивают многочисленные изъятия из вроде бы единых для всех членов Союза таможенных правил. В Минске уверены, что за 10 лет существования Союза так и не удалось создать «общий рынок» товаров и услуг, остались многочисленные нетарифные барьеры, которые не объединяют, а раздирают единое пространство на части.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко постоянно жалуется на это и находит поддержку. Но не в Кремле, а на экспертном уровне. Например, Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) считает, что за счет снятия барьеров торговля внутри ЕАЭС могла бы сделать рывок на 25%. Буквально за несколько лет.

«Эти принципиальные вещи мы должны сделать, а если мы их не сделаем, тогда нам нужно разойтись», — отрезал Кудрин.

Сдерживают евразийскую интеграцию и санкции Запада против России и ответные российские экономические меры, считает Кудрин. Россия вводила антисанкции, не посоветовавшись со странами-партнерами по ЕАЭС, и создала прецедент по принятию решений, которые выгодны только на национальном уровне, считает Кудрин. Он назвал это примером национального эгоизма.

Партнеров России по ЕАЭС поведение России раздражает. Казахские СМИ пишут, что Россия занимается «поиском врагов», когда вводит запреты на ввоз санкционных товаров с территории Казахстана.

С ноября по декабрь этого года на казахско-российской границе таможенники задержали 120 тонн подсанкционных груш и яблок, их пытались провезти в Россию под видом киргизской и китайской продукции. Минсельхоз Казахстана вежливо дал понять, что не согласен с этими претензиями. А местные эксперты не стесняются в выражениях.

«Их система не выдерживает санкций, соответственно, им нужен враг для сплочения в условиях начала предвыборной гонки. Понятно, что с внешними врагами они не справляются, поэтому они начинают бить союзников», — говорит экономист Магбат Спанов, которого цитирует казахское интернет-издание 365info.kz.

Российские СМИ посмеиваются над Лукашенко, как над производителем минских креветок, лосося и беловежских манго, а Лукашенко дает понять, что Белоруссия не обязана поддерживать российское эмбарго и продолжит извлекать выгоду из своего положения страны-транзитера между Россией и Европой.

Без скандалов, по-тихому, в долгую, но готовится к разводу и властная элита Казахстана. Президент Нурсултан Назарбаев подписал указ «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику». Обеспечить поэтапный перевод алфавита на латиницу планируется до 2025 года.

Этим указом Назарбаев четко дал понять, в семье каких народов он видит будущее своей страны и с кем хочет говорить на близком языке. А в ответ ему из России слышится, тоже на латинице: «Казахстан пошел ne v tu step».

Но, между прочим, именно Назарбаеву принадлежит идея создания Евразийского союза. Теперь он, похоже, разочарован в собственном детище. Казахстан активно разворачивается на запад — к Евросоюзу, или на восток — к Китаю. И Китай отвечает взаимностью, обещая проложить новый Шелковый путь в Европу через пограничные пункты на китайско-казахской границе.

Проблема еще и в том, что Россия нередко сама подкидывает новые поводы, чтобы страны-партнеры задумались, с кем им в светлое будущее по пути, а с кем нет.

Впрочем, раздрай внутри мини-СССР, как нередко называют Евразийский союз, идет не только по линии противостояния Москвы и столиц бывших советских республик.

Конфликтуют между собой и сами члены ЕАЭС. В прошлом году Киргизия обвинили Казахстан во вмешательстве в киргизские президентские выборы. Якобы Астана навязывала своего кандидата в президенты Киргизии.

В ответ Казахстан ввел ограничения для прохода киргизских товаров через свою границу, отрезав тем самым киргизских предпринимателей от единого экономического пространства Евразийского союза.

Тогдашний президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был даже вынужден оправдываться, собирается ли Киргизия выходить из Евразийского союза. Атамбаев сказал, что не собирается, но новый президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, вступив в должность, перезаключил договор о демаркации казахстанско-киргизской госграницы. Границу восстановили, а Москве кажется, что внутри Евразийского союза уже вроде как нет границ и нет проблем. Они, между тем, имеются.

Тот же Атамбаев сделал скандальные заявления в адрес партнеров по Евразийскому союзу: «Мы возлагали слишком большие надежды на ЕАЭС. Нам в экономическом развитии не стоит обманывать себя и надеться на союз».

Так что, судя по всему, призыв избавиться от национального эгоизма так и останется призывом.

Размывание основ Евразийского союза налицо, отмечает Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий.

«Действующие властные элиты в постсоветских республиках когда-то вместе работали в одном ЦК КПСС, приезжали на партсъезды, их объединяет общее прошлое, а новые элиты — это совсем другие люди», — говорит политолог.

Но ключевая проблема — это все-таки отсутствие общих ценностей. «Евразийский союз, в отличие от Европейского, не объединен общими либеральными ценностями и держится либо на военном факторе, либо связан с экономическим состоянием России. Россию с ее идей евразийства любят, пока она в состоянии дать денег», —считает Макаркин.

Будет ли существовать Евразийский союз после ухода нынешних лидеров c политической арены? Отвечая на этот вопрос «Газеты.Ru», Збигнев Бжезинский, советник президента США по нацбезопасности при Джимми Картере, ответил, что он не видит долгосрочных перспектив.

«Я сомневаюсь, что Евразийский союз просуществует 10–20 лет, особенно если за это время его лидерский состав изменит свое мировоззрение. К тому же ЕАЭС станет ненужным по мере нормализации отношений России с западной частью Европы, а также с признанием российскими властями того факта, что страна в конечном счете является европейским, а не евразийским государством», — считает Бжезинский.