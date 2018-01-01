Евро ждет катастрофический обвал(8)

Лента новостей
Лидеры мира демонстрируют щедрость Назван самый богатый человек планеты НАТО вводит в заблуждение Откажитесь от водки! Пьянство ведет к гомофобии Американские ракеты угрожают Польше Великобритания отворачивается от газа России Евро ждет катастрофический обвал Самые ожидаемые фильмы 2018 года Девушка вышла замуж и умерла
Eще в разделе
Назван самый богатый человек планеты Великобритания отворачивается от газа России Глубокий кризис Латвии будет еще хуже С 1 января богатые будут платить больше налогов Вводится сниженная ставка НДС на латвийские овощи и фрукты
Анатолий Тарасов
20:30 01.01.2018
Экономика / Мировая экономика

Валютные кризисы и новички фондового рынка, китайские экономические причуды и мода на женское в деловом дресс-коде. Чего ждать в 2018 году и надо ли бояться?

«Мир накопил энергию для ошеломляющего и полного потрясений 2018 года». Так считает Saxo Bank. 15 лет подряд датский инвестиционный онлайн-банк публикует свои «Шокирующие предсказания». Вот и теперь представил десять пунктов, которые потрясут мир в наступившем году. А может, и не потрясут – как говорится, загад не бывает богат. 

 

Кстати, о богатстве. Китайский интернет-гигант – транснациональная корпорация Tencent Holdings станет крупнейшей в мире: уже сейчас ее акции подорожали вдвое. Дух захватывает и от ее недавней монетизации мессенджера WeChat с миллиардной месячной аудиторией!

 

Если верить датчанам, новый год будет во многих смыслах китайским. Вот, например, макростратег из Saxo Bank Кай ван Петерсен с цифрами в руках доказывает, что 2018 – последний счастливый год жизни для биткойна. А потом – смерть и безвестность. И кто же задушит биткойн? Китай, где появится госкриптовалюта и запретят майнинг каких-либо иных цифровых активов. Кроме того, Китай – «безоговорочный лидер среди импортеров нефти» – начнет заключать нефтяные контракты исключительно в юанях. Так что ждем появления новой валюты – нефтеюаней (они же петроюани, что для русского уха звучит приятнее). 

 

Однако если кто-то богатеет, то кто-то другой обязательно беднеет. В 2018, предсказывают спецы из датского банка, евро совершит свой последний рывок перед… отчаянным падением. И японскую иену ожидает ровно то же: неминуемый катастрофический обвал, причем стремительнее, чем у евро. 

 

Хорошо хоть южноафриканский рэнд станет лидером роста среди валют развивающихся рынков и ощутимо приблизится и к евро, и к иене. Вообще Saxo Bank предлагает порадоваться за Африку. Зимбабве, как ему кажется, и вовсе вернет себе славу «африканской житницы», да и в целом жизнь на Черном континенте налаживается, с точки зрения датчан. 

 

Однако не от слова ли «лажа» она налаживается? Потому что сначала якобы состоится запуск «демократических процессов» в Африке по типу «арабской весны» (ой-е-е!..), а уж потом – положительные перемены в экономике. Уложатся ли африканцы в годовой цикл со всеми своими успехами, датчане умалчивают…

 

Есть только одно бесспорно хорошее и совсем не шокирующее предсказание из Копенгагена: мужское лицо мирового бизнеса медленно, но верно превращается в женское. Главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен уверяет, что число business womеn будет расти в геометрической прогрессии. И что в 2018 году компаний во главе с женщинами в списке журнала Fortune будет уже не тридцать с чем-то, как сейчас, а свыше шестидесяти. Пустячок, конечно, на фоне перечня пятисот позиций, но приятно, приятно!..  

 

 

Ольга Бугрова

РИА Новости / Фото
Комментарии (8)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Латвиешу патриотс 20:37 01:01:2018

Латвиешу патриотс ничего не понял на 100%.

« ответить
Profile_default
Дарвин 20:51 01:01:2018

Латыши – тупиковая ветвь в развитии человечества.

« ответить
Profile_default
ваням и прочим якобы патриотам 20:44 01:01:2018

А что наши балтийские тигры?
Где они потерялись, в каких задних рядах, около самого выхода в никуда?
Ничего нет, кредиты ЕС тоже скоро скажут прощай?
Что делать. промышленности нет, сельского хозяйства тоже, чем пенсии старикам платить будут?
Одни вопросы и на один нет хотя бы более-менее внятного ответа.
Наверное будет плохо, вполне вероятно, что может быть очень плохо, но недолго.
На что собственно и вся надежда в году наступившем.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 20:51 01:01:2018

Saxo banka ne vienu reizi vien ir izgāzusies ar saviem pareģojumiem., vienīgais, kam es ticu ir Bitcoin krahs. Baltijas tīģeri sevi vēl parādīs.

« ответить
Profile_default
Латвиешу патриотс 20:54 01:01:2018

Латвиешу патриотс не в теме на 100%.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 20:54 01:01:2018

Vai tu esi tieši idiots, kurš runā latviski un pastāvīgi pazemo latviešu tautu ar saviem izgudrojumiem?

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 20:51 01:01:2018 Saxo banka ne vienu reizi vien ir izgāzusies ar saviem pareģojumiem., vienīgais, kam es ticu ir Bitcoin krahs. Baltijas tīģeri sevi vēl parādīs. 21:10 01:01:2018

buus liels puks uz udeni

« ответить
Profile_default
INFO 20:56 01:01:2018

Дефицит внешней торговли Латвии за 10 месяцев составил 2,29 млрд, евро, Литвы — 2,063 млрд. евро, Эстонии — 1,631 млрд. евро.

« ответить
Profile_default
Петя 21:02 01:01:2018

А почему про Латвию ничего нет? Про супердержаву?

« ответить

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (11)