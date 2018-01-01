«Мир накопил энергию для ошеломляющего и полного потрясений 2018 года». Так считает Saxo Bank. 15 лет подряд датский инвестиционный онлайн-банк публикует свои «Шокирующие предсказания». Вот и теперь представил десять пунктов, которые потрясут мир в наступившем году. А может, и не потрясут – как говорится, загад не бывает богат.
Кстати, о богатстве. Китайский интернет-гигант – транснациональная корпорация Tencent Holdings станет крупнейшей в мире: уже сейчас ее акции подорожали вдвое. Дух захватывает и от ее недавней монетизации мессенджера WeChat с миллиардной месячной аудиторией!
Если верить датчанам, новый год будет во многих смыслах китайским. Вот, например, макростратег из Saxo Bank Кай ван Петерсен с цифрами в руках доказывает, что 2018 – последний счастливый год жизни для биткойна. А потом – смерть и безвестность. И кто же задушит биткойн? Китай, где появится госкриптовалюта и запретят майнинг каких-либо иных цифровых активов. Кроме того, Китай – «безоговорочный лидер среди импортеров нефти» – начнет заключать нефтяные контракты исключительно в юанях. Так что ждем появления новой валюты – нефтеюаней (они же петроюани, что для русского уха звучит приятнее).
Однако если кто-то богатеет, то кто-то другой обязательно беднеет. В 2018, предсказывают спецы из датского банка, евро совершит свой последний рывок перед… отчаянным падением. И японскую иену ожидает ровно то же: неминуемый катастрофический обвал, причем стремительнее, чем у евро.
Хорошо хоть южноафриканский рэнд станет лидером роста среди валют развивающихся рынков и ощутимо приблизится и к евро, и к иене. Вообще Saxo Bank предлагает порадоваться за Африку. Зимбабве, как ему кажется, и вовсе вернет себе славу «африканской житницы», да и в целом жизнь на Черном континенте налаживается, с точки зрения датчан.
Однако не от слова ли «лажа» она налаживается? Потому что сначала якобы состоится запуск «демократических процессов» в Африке по типу «арабской весны» (ой-е-е!..), а уж потом – положительные перемены в экономике. Уложатся ли африканцы в годовой цикл со всеми своими успехами, датчане умалчивают…
Есть только одно бесспорно хорошее и совсем не шокирующее предсказание из Копенгагена: мужское лицо мирового бизнеса медленно, но верно превращается в женское. Главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен уверяет, что число business womеn будет расти в геометрической прогрессии. И что в 2018 году компаний во главе с женщинами в списке журнала Fortune будет уже не тридцать с чем-то, как сейчас, а свыше шестидесяти. Пустячок, конечно, на фоне перечня пятисот позиций, но приятно, приятно!..
Ольга Бугрова
Латвиешу патриотс ничего не понял на 100%.« ответить
Латыши – тупиковая ветвь в развитии человечества.« ответить
А что наши балтийские тигры?« ответить
Где они потерялись, в каких задних рядах, около самого выхода в никуда?
Ничего нет, кредиты ЕС тоже скоро скажут прощай?
Что делать. промышленности нет, сельского хозяйства тоже, чем пенсии старикам платить будут?
Одни вопросы и на один нет хотя бы более-менее внятного ответа.
Наверное будет плохо, вполне вероятно, что может быть очень плохо, но недолго.
На что собственно и вся надежда в году наступившем.
Saxo banka ne vienu reizi vien ir izgāzusies ar saviem pareģojumiem., vienīgais, kam es ticu ir Bitcoin krahs. Baltijas tīģeri sevi vēl parādīs.« ответить
Латвиешу патриотс не в теме на 100%.« ответить
Vai tu esi tieši idiots, kurš runā latviski un pastāvīgi pazemo latviešu tautu ar saviem izgudrojumiem?« ответить
buus liels puks uz udeni« ответить
Дефицит внешней торговли Латвии за 10 месяцев составил 2,29 млрд, евро, Литвы — 2,063 млрд. евро, Эстонии — 1,631 млрд. евро.« ответить
А почему про Латвию ничего нет? Про супердержаву?« ответить