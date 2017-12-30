С весны доверие жителей Латвии к судебной системе упало на 7 процентных пунктов, и сейчас ей доверяют 34% опрошенных латвийцев, свидетельствуют данные опроса «Евробарометр».

При этом недоверие к судебной системе выросло на 5 процентных пунктов — ей не доверяют 52% опрошенных. Еще у 14% респондентов нет конкретного мнения по этому вопросу.

Средний уровень доверия к судебной власти в ЕС составляет 50%. Больше всего судам доверяют жители Финляндии (82%), меньше всего — жители Хорватии (19%).

Самый низкий уровень доверия к судебной системе в Латвии был зафиксирован «Евробарометром» в 2008 году — всего 26%, а самый высокий — в 2016 году — 42%.