«Евробарометр»: большинство латвийцев не верят в честность судей(6)

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Владимир Бучельников
10:41 30.12.2017
Политика / Мнение

С весны доверие жителей Латвии к судебной системе упало на 7 процентных пунктов, и сейчас ей доверяют 34% опрошенных латвийцев, свидетельствуют данные опроса «Евробарометр».

При этом недоверие к судебной системе выросло на 5 процентных пунктов — ей не доверяют 52% опрошенных. Еще у 14% респондентов нет конкретного мнения по этому вопросу.

 

Средний уровень доверия к судебной власти в ЕС составляет 50%. Больше всего судам доверяют жители Финляндии (82%), меньше всего — жители Хорватии (19%).

 

Самый низкий уровень доверия к судебной системе в Латвии был зафиксирован «Евробарометром» в 2008 году — всего 26%, а самый высокий — в 2016 году — 42%.

LETA / Фото
Комментарии (6)
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Janka 11:03 30:12:2017

a esce oni verjat v Santa Klausa, Deda Moroza, Zubnuju feju...
))))

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Жыжо 11:19 30:12:2017

А где ваня с его никами,тварь огласи своё мнение!

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№1 12:25 30:12:2017

Латвийский суд – взгляд изнутри.
Я – гражданка Украины, и недавно мне довелось присутствовать на заседании Латвийского суда в городе Айзкраукле. Это событие оставило неизгладимое впечатление в моей жизни. Рассматривалось дело о некачественной работе местного автосервиса. Мой знакомый, гражданин Латвии, подал иск в суд на компанию «Бердиганс» по поводу того, что после так называемого «технического ремонта» его транспортное средство с горем пополам прошло плановый техосмотр. Мало того, после обращения в другой сервисный центр по техобслуживанию, обнаружились явные промашки и недоработки автосервиса «Бердиганс». А именно, после ремонта переднего моста не было проведено регулирование развала – схождения колёс, из-за чего резина на покрышках пришла в плачевное состояние за неполные 6000 км.
И так, 10.00, 25 октября 2017 года. В зале суда собрались: истец, адвокаты с обеих сторон и я, как группа поддержки. Ждём 5, 10 минут… Наконец появились три судьи. Войдя не спеша и с безразличным видом, они занимают свои места. Начинает происходить весь цирк латвийской судебной системы. Судья зачитывает иск и знакомиться с материалами, предоставленными адвокатами. Причём, всё это нечленораздельно бубнит себе под нос. Я представляла себе это иначе. В стране, где так уважают и любят национальный язык, показалось странным, что судья как бы стесняется произносить чётко и громко слова. А где же пресловутый патриотизм? Ну да ладно. Дальше интереснее… Пока выступали представители с обеих сторон, Одна из судей умудрялась что-то рисовать и делать вид, что вникает в суть происходящего. Сложилось впечатление, что человек просто отсиживает свою, видимо, не маленькую зарплату. прошёл час – никакого результата. Судья снова и снова перелистывает предоставленные документы. Было заметно, что она впервые увидела эти документы. Значит заранее не была ознакомлена с делом, хотя должна была изучить материалы до заседания суда. Дальше всё происходило как в плохом анекдоте: судья предположила, что в автосервисе всё сделали правильно, хотя к делу были приложены фотографии, доказывающие некачественный ремонт, а так же изображения испорченных покрышек. На что судья высказала предположение, что нужны ещё доказательства, подтверждающие износ покрышек! Что она имела в виде – непонятно. Истец видя, как разворачиваются события, не поленился и принёс 2 испорченные покрышки прямо в зал суда. Самое смешное было в том, что 3 судьи (женского пола) окружили эти покрышки и наверное около получаса рассматривали их. И этого им показалось мало! Опять судья монотонным голосом сообщила, что нужны ещё доказательства. В итоге, не вынесла никакого вердикта, а просто перенесла слушанье на 14 февраля 2018 года! И это потратив около 2 часов времени! У меня сразу возник вопрос: куда идут средства налогоплательщиков Латвии? Зачем кормить кучу ненужных и некомпетентных судей, которые не могут выполнять свою работу как следует? Сколько тогда нужно потратить времени на такие сложные судебные дела, как убийство, разбой, если рассмотрение такого лёгкого с юридической точки зрения дела о работе автосервиса заняло около 2 часов и не принесло никакого результата? Потрачены нервы и время, и что немаловажно – потрачена немалая сумма средств налогоплательщиков на так называемых «судей». В чём смысл такой судебной системы – обычному человеку не понятно. По всей видимости, выигрывают от такой судебной системы сами судьи, дорогие автомобили которых можно увидеть на парковке около суда. Итог – ищите правду в другом месте!

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№1 12:26 30:12:2017

Латвийский суд – взгляд изнутри.
Я – гражданка Украины, и недавно мне довелось присутствовать на заседании Латвийского суда в городе Айзкраукле. Это событие оставило неизгладимое впечатление в моей жизни. Рассматривалось дело о некачественной работе местного автосервиса. Мой знакомый, гражданин Латвии, подал иск в суд на компанию «Бердиганс» по поводу того, что после так называемого «технического ремонта» его транспортное средство с горем пополам прошло плановый техосмотр. Мало того, после обращения в другой сервисный центр по техобслуживанию, обнаружились явные промашки и недоработки автосервиса «Бердиганс». А именно, после ремонта переднего моста не было проведено регулирование развала – схождения колёс, из-за чего резина на покрышках пришла в плачевное состояние за неполные 6000 км.
И так, 10.00, 25 октября 2017 года. В зале суда собрались: истец, адвокаты с обеих сторон и я, как группа поддержки. Ждём 5, 10 минут… Наконец появились три судьи. Войдя не спеша и с безразличным видом, они занимают свои места. Начинает происходить весь цирк латвийской судебной системы. Судья зачитывает иск и знакомиться с материалами, предоставленными адвокатами. Причём, всё это нечленораздельно бубнит себе под нос. Я представляла себе это иначе. В стране, где так уважают и любят национальный язык, показалось странным, что судья как бы стесняется произносить чётко и громко слова. А где же пресловутый патриотизм? Ну да ладно. Дальше интереснее… Пока выступали представители с обеих сторон, Одна из судей умудрялась что-то рисовать и делать вид, что вникает в суть происходящего. Сложилось впечатление, что человек просто отсиживает свою, видимо, не маленькую зарплату. прошёл час – никакого результата. Судья снова и снова перелистывает предоставленные документы. Было заметно, что она впервые увидела эти документы. Значит заранее не была ознакомлена с делом, хотя должна была изучить материалы до заседания суда. Дальше всё происходило как в плохом анекдоте: судья предположила, что в автосервисе всё сделали правильно, хотя к делу были приложены фотографии, доказывающие некачественный ремонт, а так же изображения испорченных покрышек. На что судья высказала предположение, что нужны ещё доказательства, подтверждающие износ покрышек! Что она имела в виде – непонятно. Истец видя, как разворачиваются события, не поленился и принёс 2 испорченные покрышки прямо в зал суда. Самое смешное было в том, что 3 судьи (женского пола) окружили эти покрышки и наверное около получаса рассматривали их. И этого им показалось мало! Опять судья монотонным голосом сообщила, что нужны ещё доказательства. В итоге, не вынесла никакого вердикта, а просто перенесла слушанье на 14 февраля 2018 года! И это потратив около 2 часов времени! У меня сразу возник вопрос: куда идут средства налогоплательщиков Латвии? Зачем кормить кучу ненужных и некомпетентных судей, которые не могут выполнять свою работу как следует? Сколько тогда нужно потратить времени на такие сложные судебные дела, как убийство, разбой, если рассмотрение такого лёгкого с юридической точки зрения дела о работе автосервиса заняло около 2 часов и не принесло никакого результата? Потрачены нервы и время, и что немаловажно – потрачена немалая сумма средств налогоплательщиков на так называемых «судей». В чём смысл такой судебной системы – обычному человеку не понятно. По всей видимости, выигрывают от такой судебной системы сами судьи, дорогие автомобили которых можно увидеть на парковке около суда. Итог – ищите правду в другом месте!!!!!!!!!!!!!

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шери 15:56 30:12:2017

Что им законы, когда судьи знакомы .

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (7)

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